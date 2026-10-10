Academico Viseu 2-1 Estoril: Academico Viseu giành chiến thắng Academico Viseu bám sát nhóm dự cúp châu lục với 11 điểm, sẵn sàng tiếp đón Estoril trên sân Estadio do Fontelo lúc 02:30 ngày 11/10/2026 với quyết tâm cao.

Academico Viseu 2 - 1 Estoril Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Academico Viseu tiếp đón Estoril.

13' Academico Viseu ép sân Cầm bóng: Academico Viseu 65% - 35% Estoril, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Academico Viseu 51% - 49% Estoril, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 1 - 0.

27' Thẻ vàng Phút 27': Jordan Holsgrove (Estoril) nhận thẻ vàng (Foul).

29' BÀN THẮNG! Academico Viseu (1-0) Phút 29': Cihan Kahraman (Academico Viseu) lập công (kiến tạo: Anthony Correia). Tỷ số: 1 - 0.

31' Thẻ vàng Phút 31': Cihan Kahraman (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Academico Viseu 52% - 48% Estoril, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 3, cứu thua 3 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Estoril): Nail Omerovic vào sân thay Milan Robin.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Academico Viseu 48% - 52% Estoril, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 16 - 3, cứu thua 4 - 1.

56' BÀN THẮNG! Estoril (1-1) Phút 56': Rafik Guitane (Estoril) lập công (kiến tạo: João Carvalho). Tỷ số: 1 - 1.

60' Thẻ vàng Phút 60': Soufiane Messeguem (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Academico Viseu 47% - 53% Estoril, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 18 - 6, cứu thua 6 - 2.

67' Thay người Phút 67' (Academico Viseu): Nils Mortimer vào sân thay Lorougnon Gohi.

67' Thay người Phút 67' (Academico Viseu): Alejandro Mestanza vào sân thay Cihan Kahraman.

73' Thẻ vàng Phút 73': Anthony Correia (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Dissent).

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Academico Viseu 53% - 47% Estoril, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 4 - 9), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 22 - 9, cứu thua 8 - 2.

74' Thay người Phút 74' (Estoril): Pedro Carvalho vào sân thay Ricard Sanchez Sendra.

74' Thay người Phút 74' (Estoril): Tiago Parente vào sân thay Roko Jurišić.

83' Thay người Phút 83' (Academico Viseu): Alvaro Zamora vào sân thay João Guilherme.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Academico Viseu 52% - 48% Estoril, dứt điểm 13 - 15 (trúng đích 5 - 9), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 22 - 9, cứu thua 8 - 3.

88' BÀN THẮNG! Academico Viseu (2-1) Phút 88': Soufiane Messeguem (Academico Viseu) lập công (kiến tạo: Alejandro Mestanza). Tỷ số: 2 - 1.

89' Thay người Phút 89' (Estoril): André Tiago Ramos das Neves vào sân thay Xavier Sintes Egea.

90+4' Thay người Phút 90+4' (Academico Viseu): Cristian Ferreira vào sân thay Soufiane Messeguem.

90+4' Thay người Phút 90+4' (Academico Viseu): Paulo Rafael Pereira Araujo vào sân thay André Clóvis.

KT Kết thúc: Academico Viseu 2-1 Estoril Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 04:30 11/10/2026

Đội hình chính thức Academico Viseu Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Pinheiro Estoril Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Matos 98 Ewerton 75 Robinho 41 A. Correia 2 N. Michelis 3 Miguel Brau 8 C. Kahraman 7 Luís Silva 47 L. Gohi 14 S. Messeguem 31 João Guilherme 33 André Clóvis 1 Joel Robles 2 Ricard Sánchez 5 A. Tsoungui 6 Xavi Sintes 21 R. Jurišić 10 J. Holsgrove 44 M. Robin 99 R. Guitane 12 João Carvalho 35 S. Amissah 7 André Lacximicant Dự bị Academico Viseu 18 C. Ferreira 5 Pedro Barcelos 9 M. Bouldini 21 Tomás Domingos 6 André Ceitil 10 Á. Zamora 77 Paulinho 22 Nils Mortimer 1 Marcos Lavín Estoril 11 N. Omerović 16 M. Turk 43 fletcher lowe 42 J. Arnolin 22 Pedro Carvalho 4 Ferro 17 Peixinho 19 Tiago Parreira Parente 3 Fernando Medrano Cập nhật đội hình lúc 02:03 11/10/2026

Academico Viseu Thống kê Estoril 51% Kiểm soát bóng 49% 15 Dứt điểm 15 6 Trúng đích 9 3 Phạt góc 5 24 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 1 8 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật R. Guitane Estoril 1 bàn C. Kahraman Academico Viseu 1 bàn S. Messeguem Academico Viseu 1 bàn João Carvalho Estoril 1 kiến tạo · điểm 7.4 A. Correia Academico Viseu 1 kiến tạo · điểm 7.01 Alejandro Mestanza Academico Viseu 1 kiến tạo · điểm 6.51

Cuộc so tài giữa Academico Viseu và Estoril diễn ra vào lúc 02:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Estadio do Fontelo hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý. Hiện tại, Academico Viseu đang tích cực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi nắm giữ vị trí thứ 8 cùng 11 điểm trong tay, mở ra cơ hội bứt phá nếu tận dụng tốt ưu thế sân bãi.

Phong độ đối lập giữa hai câu lạc bộ

Đội chủ nhà Academico Viseu bước vào trận đấu với một bức tranh phong độ tương đối khả quan. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 trận thua. Dù vừa trải qua những kết quả có phần chững lại ở hai trận gần đây nhất, sự tự tin của toàn đội vẫn được duy trì nhờ giai đoạn thi đấu khởi sắc trước đó.

Ngược lại, Estoril đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Đội khách chỉ có vỏn vẹn 1 trận hòa cùng 4 trận thua trong 5 vòng đấu gần đây. Hệ quả là họ hiện đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với 2 điểm ít ỏi, đối mặt với áp lực nặng nề trong chuyến hành quân tới sân khách lần này.

Cán cân đối đầu và toan tính chiến thuật

Xét về thành tích chạm trán, lịch sử gần đây lại mang đến điểm tựa tinh thần nhất định cho các cầu thủ khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên, Estoril chiếm ưu thế khi giành được 3 chiến thắng, trong khi Academico Viseu mới có 1 lần vượt qua đối thủ.

Dẫu vậy, tình thế hiện tại đã có nhiều khác biệt khi Academico Viseu nắm trong tay lợi thế sân nhà Estadio do Fontelo và phong độ tổng thể ổn định hơn rõ rệt. Với mục tiêu tiếp tục tích lũy điểm số để áp sát nhóm trên, đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ chủ động áp đặt thế trận, trong khi Estoril buộc phải ưu tiên sự chặt chẽ nhằm tìm kiếm cơ hội phá vỡ chuỗi trận ảm đạm.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Academico Viseu · 1 thắng 0 hòa Estoril · 3 thắng Academico Viseu 3 - 2 Estoril AV Estoril 3 - 0 Academico Viseu EST Academico Viseu 0 - 2 Estoril EST Academico Viseu - Estoril Hòa Estoril 3 - 1 Academico Viseu EST

Academico Viseu 5 trận gần nhất T T T B H 7 Trận 3-2-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.3) 9 Thủng lưới Estoril 5 trận gần nhất B B H B B 7 Trận 0-2-5 T-H-B 3 Ghi (TB 0.4) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 7 7 0 0 +15 21 T T T T T 2 Sporting CP 8 5 3 0 +11 18 T H H T T 3 Benfica 7 5 1 1 +15 16 B T T T T … 7 SC Braga 7 3 2 2 0 11 B H T B T 8 Academico Viseu 7 3 2 2 0 11 T T T B H 9 Estrela 7 2 4 1 0 10 B H T H T … 17 Casa Pia 7 1 1 5 -13 4 T B H B B 18 Estoril 7 0 2 5 -7 2 B B H B B