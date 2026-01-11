Academico Viseu 2-1 Rio Ave: Academico Viseu giành chiến thắng Academico Viseu đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 17 điểm. Rio Ave ở hạng 16 với 7 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 01:00 ngày 02/11/2026.

Academico Viseu 2 - 1 Rio Ave Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Academico Viseu tiếp đón Rio Ave.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Academico Viseu 45% - 55% Rio Ave, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2.

25' Rio Ave ép sân Cầm bóng: Academico Viseu 43% - 57% Rio Ave, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 0.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Academico Viseu 51% - 49% Rio Ave, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 2 - 2.

38' BÀN THẮNG! Rio Ave (0-1) Phút 38': Miguel Patricío (Rio Ave) lập công (kiến tạo: João Tomé Baptista). Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Academico Viseu 54% - 46% Rio Ave, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 3 - 2.

57' Thẻ vàng Phút 57': Jalen Blesa (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Thẻ vàng Phút 63': Soufiane Messeguem (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Academico Viseu 47% - 53% Rio Ave, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 3 - 3.

64' Thay người Phút 64' (Academico Viseu): Alejandro Mestanza vào sân thay Cihan Kahraman.

64' Thay người Phút 64' (Academico Viseu): Hugo Gambor vào sân thay Anthony Correia.

65' Thay người Phút 65' (Academico Viseu): Lorougnon Gohi vào sân thay João Guilherme.

69' BÀN THẮNG! Academico Viseu (1-1) Phút 69': Soufiane Messeguem (Academico Viseu) lập công (kiến tạo: André Clóvis). Tỷ số: 1 - 1.

75' Thay người Phút 75' (Rio Ave): Malik Sellouki vào sân thay Miguel Patricío.

76' Thẻ vàng Phút 76': Georgios Liavas (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Academico Viseu 48% - 52% Rio Ave, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 5 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 3 - 3.

77' BÀN THẮNG! Academico Viseu (2-1) Phút 77': André Clóvis (Academico Viseu) lập công (kiến tạo: Alejandro Mestanza). Tỷ số: 2 - 1.

81' Thay người Phút 81' (Rio Ave): Jose Carlos Teixeira Lopes Reis Goncalves vào sân thay João Tomé Baptista.

81' Thay người Phút 81' (Rio Ave): Tamble Ulisses Folgado Monteiro vào sân thay Sebastian Clemensen.

86' Thay người Phút 86' (Academico Viseu): Valery Fernandez Estrada vào sân thay Nils Mortimer.

86' Thay người Phút 86' (Rio Ave): Ryan Guilherme vào sân thay Georgios Liavas.

89' Thay người Phút 89' (Academico Viseu): Mohamed Bouldini vào sân thay André Clóvis.

89' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Academico Viseu 47% - 53% Rio Ave, dứt điểm 13 - 11 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 5 - 6; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 3 - 3.

KT Kết thúc: Academico Viseu 2-1 Rio Ave Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 02:59 02/11/2026

Đội hình chính thức Academico Viseu Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Pinheiro Rio Ave Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra 98 Ewerton 75 Robinho 41 A. Correia 2 N. Michelis 3 Miguel Brau 7 Luís Silva 14 S. Messeguem 31 João Guilherme 8 C. Kahraman 22 Nils Mortimer 33 André Clóvis 99 van der Gouw 20 João Tomé 5 A. Ntoi 39 Gustavo Mancha 17 M. Vrousai 79 M. Patricio 54 G. Liavas 7 Diogo Bezerra 90 Diogo Nascimento 80 S. Clemmensen 11 J. Blesa Dự bị Academico Viseu 21 Tomás Domingos 6 André Ceitil 9 M. Bouldini 18 C. Ferreira 82 H. Gambor 47 L. Gohi 57 G. Costa 45 Alejandro Mestanza 5 Pedro Barcelos Rio Ave 13 J. Lomboto 27 T. Medina 44 T. Nikitscher 23 F. Petrasso 8 Ryan Guilherme 19 M. Sellouki 77 D. Špikić 9 Tamble Monteiro 32 Vitor Hugo Cập nhật đội hình lúc 00:32 02/11/2026

Academico Viseu Thống kê Rio Ave 45% Kiểm soát bóng 55% 13 Dứt điểm 12 5 Trúng đích 5 5 Phạt góc 6 8 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật André Clóvis Academico Viseu 1 bàn · 1 kiến tạo M. Patricio Rio Ave 1 bàn S. Messeguem Academico Viseu 1 bàn João Tomé Rio Ave 1 kiến tạo · điểm 7.24 Alejandro Mestanza Academico Viseu 1 kiến tạo · điểm 6.55

Academico Viseu đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Rio Ave. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 02/11/2026 trên sân Estadio do Fontelo. Đội chủ nhà đứng hạng 6 với 17 điểm, còn đội khách đang ở hạng 16 với 7 điểm.

Academico Viseu bám sát nhóm dự cúp châu lục

Hạng 6 với 17 điểm giúp Academico Viseu có vị trí đáng chú ý ở nửa trên bảng xếp hạng. Đây là lý do trận đấu này được xem là một điểm nóng của cuộc đua phía trên. Mỗi điểm số được thêm vào lúc này đều có giá trị trong việc giữ khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Chênh lệch giữa hai đội khá rõ. Rio Ave mới có 7 điểm và đứng hạng 16, tức là cách đối thủ 10 điểm. Trên giấy tờ, Academico Viseu đang ở vị thế thuận lợi hơn khi được đá trên sân nhà.

Phong độ: chủ nhà nhỉnh hơn nhưng chưa thật ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Academico Viseu thắng 3 trận và thua 2 trận. Đội không có trận hòa nào trong chuỗi này. Tuy nhiên, trận gần nhất của họ lại là một thất bại, và trước đó là chuỗi xen kẽ giữa thắng và thua.

Điều này cho thấy đội chủ nhà có sức cạnh tranh nhưng chưa tìm được sự đều đặn tuyệt đối. Nếu muốn duy trì vị trí bám sát nhóm dự cúp châu lục, Academico Viseu cần tránh để kết quả trận trước ảnh hưởng đến tâm lý.

Về phía Rio Ave, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ cũng thua trận gần nhất, nhưng trước đó từng có hai trận thắng liên tiếp. Phong độ này cho thấy Rio Ave vẫn có khả năng tạo bất ngờ dù đang ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về Rio Ave

Lịch sử gặp nhau lại không hoàn toàn ủng hộ đội chủ nhà. Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Rio Ave thắng 3 trận, Academico Viseu thắng 1 trận và không có trận hòa nào.

Đây là chi tiết đáng lưu ý, bởi Rio Ave có thể bước vào trận đấu với tâm lý tự tin hơn so với vị trí trên bảng xếp hạng. Ngược lại, Academico Viseu có thêm động lực để cải thiện thành tích trước đối thủ từng gây khó khăn cho họ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, bài toán nằm ở việc tận dụng lợi thế sân nhà và vị trí trên bảng xếp hạng để kiểm soát nhịp độ. Họ cần thể hiện sự chắc chắn ngay từ đầu trận, tránh tạo điều kiện cho đối thủ tìm lại niềm tin từ lịch sử đối đầu.

Rio Ave cần kết quả để cải thiện khoảng cách điểm số. Họ có lý do để chơi thoải mái hơn, nhất là khi từng có chuỗi hai trận thắng liên tiếp trong 5 trận gần nhất.

Nhận định

Xét về vị trí và phong độ tổng hợp, Academico Viseu được đánh giá cao hơn. Họ có 17 điểm, đứng hạng 6 và thắng nhiều trận hơn trong chuỗi 5 trận gần nhất. Tuy vậy, thành tích đối đầu thiên về Rio Ave cho thấy trận đấu không phải một nhiệm vụ đơn giản với chủ nhà.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và một đội cần cải thiện vị trí. Sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định ai đạt kết quả tốt hơn tại Estadio do Fontelo.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Academico Viseu · 1 thắng 0 hòa Rio Ave · 3 thắng Rio Ave 3 - 0 Academico Viseu RA Rio Ave 1 - 0 Academico Viseu RA Academico Viseu 0 - 1 Rio Ave RA Rio Ave 1 - 2 Academico Viseu AV

Academico Viseu 5 trận gần nhất B T B T T 9 Trận 5-2-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.4) 11 Thủng lưới Rio Ave 5 trận gần nhất B T T B H 9 Trận 2-1-6 T-H-B 8 Ghi (TB 0.9) 21 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 10 10 0 0 +21 30 T T T T T 2 Benfica 9 7 1 1 +18 22 T T B T T 3 Sporting CP 10 6 3 1 +12 21 T B T H H … 5 Arouca 9 5 2 2 +5 17 T T H B H 6 Academico Viseu 9 5 2 2 +2 17 T T T T T 7 GIL Vicente 9 4 2 3 +1 14 B T T H B … 15 Nacional 9 2 1 6 -8 7 T B B B B 16 Rio Ave 9 2 1 6 -13 7 B T B H B 17 Casa Pia 10 2 1 7 -14 7 B T B T B …