Academico Viseu 2-1 Vitória SC: Academico Viseu giành chiến thắng Cuộc so tài giữa Academico Viseu và Vitória SC hứa hẹn căng thẳng khi cả hai đội đều khao khát tìm lại niềm vui sau chuỗi trận không như ý tại giải đấu.

Academico Viseu 2 - 1 Vitória SC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Academico Viseu tiếp đón Vitória SC.

12' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Academico Viseu 38% - 62% Vitória SC, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; cứu thua 1 - 0.

24' Academico Viseu ép sân Cầm bóng: Academico Viseu 60% - 40% Vitória SC, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

28' Thẻ vàng Phút 28': Lohann Doucet (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Academico Viseu 54% - 46% Vitória SC, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Vitória SC): Gonçalo Nogueira vào sân thay Lohann Doucet.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Academico Viseu 51% - 49% Vitória SC, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 3 - 1.

53' BÀN THẮNG! Academico Viseu (1-0) Phút 53': Lorougnon Gohi (Academico Viseu) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Vitória SC): Alan de Souza Guimarães vào sân thay Beni Mukendi.

61' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Academico Viseu 33% - 67% Vitória SC, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 7; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 3 - 1.

67' BÀN THẮNG! Vitória SC (1-1) Phút 67': Gonçalo Nogueira (Vitória SC) lập công (kiến tạo: Alan de Souza Guimarães). Tỷ số: 1 - 1.

68' Thay người Phút 68' (Academico Viseu): Alejandro Mestanza vào sân thay Cihan Kahraman.

68' Thay người Phút 68' (Academico Viseu): Nils Mortimer vào sân thay Lorougnon Gohi.

73' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Academico Viseu 46% - 54% Vitória SC, dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 7; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 3 - 1.

75' Thẻ vàng Phút 75': Arnel Jakupović (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Thẻ vàng Phút 76': André Clóvis (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

77' Thay người Phút 77' (Vitória SC): Alioune Ndoye vào sân thay Arnel Jakupović.

77' Thay người Phút 77' (Vitória SC): Miguel Nogueira vào sân thay Oumar Camara.

80' Thẻ vàng Phút 80': Alejandro Mestanza (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (Vitória SC): Toni Borevković vào sân thay Ahmed Sidibé.

86' Thẻ vàng Phút 86': Luis Silva (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Academico Viseu 46% - 54% Vitória SC, dứt điểm 8 - 19 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 4 - 8; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 5 - 1.

88' Thẻ vàng Phút 88': Toni Borevković (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

90' Thay người Phút 90' (Academico Viseu): Tomas Domingos vào sân thay Robinho.

90' Thay người Phút 90' (Academico Viseu): Mohamed Bouldini vào sân thay André Clóvis.

90+3' BÀN THẮNG! Academico Viseu (2-1) Phút 90+3': Mohamed Bouldini (Academico Viseu) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

90+4' Thay người Phút 90+4' (Academico Viseu): Pedro Barcelos vào sân thay Gustavo Costa.

90+5' Thẻ đỏ Phút 90+5': Alioune Ndoye (Vitória SC) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Nils Mortimer (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Argument).

KT Kết thúc: Academico Viseu 2-1 Vitória SC Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 04:28 13/09/2026

Đội hình chính thức Academico Viseu Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Bruno Pinheiro Vitória SC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido 98 Ewerton 75 Robinho 41 A. Correia 2 N. Michelis 57 G. Costa 7 Luís Silva 31 João Guilherme 14 S. Messeguem 8 C. Kahraman 47 L. Gohi 33 André Clóvis 48 O. Zych 23 T. Strata 28 Thiago Balieiro 5 A. Sidibé 13 João Mendes 16 Beni 44 L. Doucet 7 O. Camara 20 Samu 11 Gustavo 9 A. Jakupovic Dự bị Academico Viseu 10 Á. Zamora 1 Marcos Lavín 22 Nils Mortimer 44 Rúben Pereira 5 Pedro Barcelos 9 M. Bouldini 45 Alejandro Mestanza 3 Miguel Brau 21 Tomás Domingos Vitória SC 21 T. Borevković 22 J. Castillo 2 Miguel Maga 19 V. Andersson 82 F. Dias 24 A. Ndoye 29 V. Ouotro 4 Óscar Rivas 8 Gonçalo Nogueira Cập nhật đội hình lúc 02:05 13/09/2026

Academico Viseu Thống kê Vitória SC 46% Kiểm soát bóng 54% 11 Dứt điểm 22 4 Trúng đích 7 4 Phạt góc 8 14 Phạm lỗi 11 3 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Gonçalo Nogueira Vitória SC 1 bàn L. Gohi Academico Viseu 1 bàn M. Bouldini Academico Viseu 1 bàn Alan Vitória SC 1 kiến tạo · điểm 6.57 Ewerton Academico Viseu Điểm 8.02

Cuộc đối đầu giữa Academico Viseu và Vitória SC diễn ra vào lúc 02:30 ngày 13/09/2026 trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn thi đấu không như ý. Từng điểm số lúc này đều mang ý nghĩa giải tỏa áp lực tâm lý nặng nề cho các cầu thủ, đồng thời mở ra cơ hội thiết lập lại quỹ đạo ổn định trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Nhìn vào cục diện hiện tại, vị trí của hai đội bóng đang bám đuổi nhau hết sức sít sao. Academico Viseu tạm thời đứng ở vị trí thứ 10 với 5 điểm tích lũy được, trong khi Vitória SC bám sát ngay phía sau ở hạng 11 với 4 điểm.

Khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 điểm khiến tính chất của màn so tài này trở nên giằng co hơn bao giờ hết. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp Academico Viseu củng cố vị thế trước sự bám đuổi trực tiếp từ đối thủ. Ngược lại, nếu Vitória SC giành trọn vẹn điểm số trong chuyến làm khách này, trật tự giữa hai đội sẽ lập tức đảo chiều. Chính áp lực từ vị trí lân cận khiến không bên nào muốn chịu cảnh trắng tay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Áp lực phong độ đè nặng lên đôi vai hai đội

Nguyên nhân chính khiến cả hai rơi vào tình thế bám đuổi quyết liệt xuất phát từ màn trình diễn thiếu ổn định trong thời gian gần đây. Với Academico Viseu, đội bóng này chỉ có được 1 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận hòa ở lượt đấu vừa qua tiếp tục nối dài chuỗi ngày trồi sụt, cho thấy sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm cũng như những khoảnh khắc mất tập trung nơi hàng phòng ngự.

Bên kia chiến tuyến, tình hình của Vitória SC thậm chí còn đáng báo động hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua tới 3 trận. Đáng chú ý, họ bước vào trận đấu này sau 2 trận thua liên tiếp ở các vòng đấu gần đây. Sự sa sút về mặt điểm số lẫn tinh thần thi đấu đang đặt Vitória SC vào tình cảnh phải nỗ lực tối đa để chặn đứng đà trượt dốc.

Nút thắt chiến thuật và toan tính thận trọng

Khi cả hai tập thể đều đang mang tâm lý khát khao chiến thắng nhưng lại sợ thất bại, thế trận nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi sự chặt chẽ và tính kỷ luật. Academico Viseu với ưu thế sân nhà chắc chắn muốn làm chủ nhịp độ, tuy nhiên họ hiểu rõ sự nguy hiểm nếu dâng đội hình quá cao khi bản lĩnh phòng ngự chưa thực sự vững chắc.

Trong khi đó, việc phải thi đấu trên sân khách cùng gánh nặng từ 2 trận thua liên tiếp buộc Vitória SC phải nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Nhiều khả năng đội khách sẽ ưu tiên việc giữ sạch mành lưới trước khi tính đến các phương án tổ chức phản công. Tuyến giữa sẽ là khu vực tranh chấp quyết liệt nhất, nơi đội nào kiểm soát bóng tốt hơn và hạn chế được sai sót cá nhân sẽ nắm giữ chìa khóa mở ra chiến thắng.

Đánh giá cục diện

Sự cân bằng về mặt điểm số và phong độ phản ánh chính xác bức tranh hiện tại của cả hai câu lạc bộ. Academico Viseu có đôi chút lợi thế về mặt điểm tựa sân bãi, nhưng việc chỉ giành 1 chiến thắng trong 5 trận vừa qua cho thấy họ không hề vượt trội. Về phía Vitória SC, chuỗi phong độ nghèo nàn vừa qua là hồi chuông cảnh báo buộc họ phải chơi với sự tập trung cao nhất.

Trận đấu vào rạng sáng 13/09 nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy toan tính. Một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc tận dụng triệt để sai lầm của đối phương có thể trở thành bước ngoặt duy nhất để định đoạt kết quả của màn so tài này.

Academico Viseu 5 trận gần nhất T B H B H 5 Trận 1-2-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 8 Thủng lưới Vitória SC 5 trận gần nhất H B T B B 5 Trận 1-1-3 T-H-B 3 Ghi (TB 0.6) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 5 5 0 0 +10 15 T T T T T 2 Benfica 5 4 1 0 +15 13 T T T T H 3 Sporting CP 5 4 1 0 +9 13 T T T T H … 9 Maritimo 5 2 1 2 -2 7 B B H T T 10 Academico Viseu 5 1 2 2 -3 5 T B H B H 11 Vitória SC 5 1 1 3 -2 4 H B T B B 12 Nacional 5 1 1 3 -2 4 B B B T H …