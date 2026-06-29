Accsoon CoMo II: Hệ thống Intercom 1.9GHz phạm vi 400m cho đoàn phim chuyên nghiệp Accsoon CoMo II là hệ thống liên lạc full-duplex thế hệ mới, hoạt động trên băng tần 1.9GHz ổn định với phạm vi truyền dẫn thực tế lên đến 450m. Với trọng lượng chỉ 170g và thời lượng pin 17 giờ, đây là giải pháp tối ưu cho các đội ngũ sản xuất phim và sự kiện trực tiếp.

Accsoon vừa chính thức ra mắt CoMo II, hệ thống liên lạc nội bộ (intercom) không dây full-duplex chuẩn DECT, kế thừa và nâng cấp toàn diện từ phiên bản CoMo đầu tiên. Được thiết kế để cung cấp khả năng giao tiếp thời gian thực đáng tin cậy, CoMo II hướng đến đối tượng là các đoàn làm phim, đội ngũ sản xuất chương trình trực tiếp và các đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.

CoMo II

Thông số kỹ thuật cốt lõi của Accsoon CoMo II

Hệ thống CoMo II gây ấn tượng với khả năng hoạt động ổn định nhờ công nghệ chống nhiễu độc quyền của Accsoon, cho phép tín hiệu xuyên thấu tốt ngay cả trong môi trường có nhiều vật cản.

Đặc tính Thông số chi tiết Băng tần hoạt động 1.9GHz (Full-duplex) Phạm vi truyền dẫn Lên đến 400m (Line of Sight) Trọng lượng tai nghe 170g (bao gồm pin và đệm tai) Dung lượng pin 2320mAh Thời lượng sử dụng Remote: 17 giờ | Host: 10 giờ Đáp ứng tần số 150Hz – 7kHz

Ưu thế của băng tần 1.9GHz so với 2.4GHz

CoMo II hoạt động trên phổ tần 1.9GHz, vốn ít bị tắc nghẽn hơn nhiều so với băng tần 2.4GHz phổ biến (thường dùng cho Wi-Fi và Bluetooth). Điều này giúp giảm thiểu hiện tượng nhiễu sóng, mang lại tín hiệu rõ ràng hơn trong các môi trường phức tạp. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng băng tần 1.9GHz có thể bị hạn chế về mặt pháp lý tại một số quốc gia nhất định, trong khi 2.4GHz có tính phổ quát cao hơn.

Thiết kế siêu nhẹ và trải nghiệm đeo thực tế

Một trong những cải tiến đáng giá nhất của CoMo II là trọng lượng. Mỗi tai nghe hiện chỉ nặng 170g, giảm đáng kể so với mức 257g của phiên bản tiền nhiệm. Cấu trúc có thể điều chỉnh giúp tai nghe ôm sát nhiều hình dáng đầu khác nhau, đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng trong suốt ngày dài ghi hình.

CoMo SE bên trái và CoMo bên phải

Bên cạnh đó, Accsoon đã khắc phục lỗi về độ cứng của cần micro. Ở phiên bản cũ, việc nâng micro để tắt tiếng (mute) thường khiến cả bộ tai nghe bị xê dịch. Với CoMo II, cơ chế này đã mượt mà hơn, cho phép người dùng thao tác bằng một tay dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến vị trí đeo.

Vị trí micro đang hoạt động

Khả năng khử nhiễu AI và chất lượng âm thanh

Hệ thống tích hợp công nghệ khử tiếng ồn môi trường (ENC) mic kép kết hợp với giảm nhiễu bằng AI. Công nghệ này liên tục học hỏi từ môi trường thực tế để loại bỏ các tạp âm không mong muốn trong khi vẫn giữ được độ rõ nét của giọng nói. Tuy nhiên, trong các thử nghiệm thực tế, việc bật ENC đôi khi khiến âm thanh nghe có vẻ hơi bí (muffled), vì vậy người dùng có thể tùy chọn tắt tính năng này trong môi trường ít tiếng ồn để có chất lượng âm thanh tự nhiên nhất.

CoMo II

Quản lý năng lượng và khả năng mở rộng

CoMo II sử dụng hệ thống pin rời 2320mAh. Tai nghe Master (Host) có thể duy trì hoạt động trong khoảng 10 giờ khi kết nối với 4 tai nghe Remote, trong khi các tai nghe Remote có thể hoạt động liên tục lên đến 17 giờ. Hệ thống hỗ trợ khả năng mở rộng linh hoạt, từ bộ cơ bản (1 Host + 2 Remote) cho đến các cấu hình lớn hơn (1 Host + 8 Remote), đáp ứng nhu cầu của các đoàn phim có quy mô khác nhau.

CoMo II

Nhìn chung, Accsoon CoMo II là một bước tiến lớn so với thế hệ đầu tiên. Với mức giá cạnh tranh khởi điểm từ 249 USD mỗi tai nghe, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc so với các đối thủ như Hollyland Solidcom C1 Pro hay Saramonic WiTalk9, đặc biệt là về độ thoải mái và phạm vi hoạt động ổn định trong thực tế.