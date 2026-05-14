Acer Predator Helios Neo 16 chính thức mở bán: Hiệu năng RTX 5060 và Intel Core i7 thế hệ 14 Acer Việt Nam vừa ra mắt dòng laptop gaming Predator Helios Neo 16 thế hệ mới, tích hợp card đồ họa RTX 50 Series tối ưu cho AI và hệ thống tản nhiệt kim loại lỏng chuyên sâu.

Thị trường máy tính xách tay chuyên dụng cho trò chơi tại Việt Nam vừa đón nhận mẫu máy Predator Helios Neo 16 (mã hiệu PHN16-I31). Thiết bị được thiết kế để xử lý các tác vụ nặng như chơi game AAA, thiết kế đồ họa chuyên sâu và chạy các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp nhờ sự kết hợp giữa phần cứng thế hệ mới và giải pháp tản nhiệt tiên tiến.

Cấu hình tối ưu cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo

Sức mạnh cốt lõi của Predator Helios Neo 16 đến từ vi xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 14 và card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5060. Sự kết hợp này mang lại hiệu suất xử lý AI chạm ngưỡng 576 TOPS, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các công cụ AI hiện nay. Ngoài khả năng chơi game mượt mà, máy còn hỗ trợ tốt cho việc biên tập video 4K và các công việc sáng tạo nội dung khác.

Sức mạnh của sản phẩm đến từ vi xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 14 và card đồ họa RTX 5060

Khả năng mở rộng của thiết bị cũng là một điểm nhấn đáng chú ý, hỗ trợ dung lượng bộ nhớ RAM tối đa 96GB và ổ cứng lưu trữ SSD lên đến 4TB. Điều này cho phép người dùng duy trì giá trị sử dụng của thiết bị trong nhiều năm mà không lo thiếu hụt không gian lưu trữ hay khả năng đa nhiệm.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 14 Card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5060 Hiệu suất AI 576 TOPS Màn hình 16 inch, 2K+, 180Hz, 100% sRGB Bộ nhớ tối đa 96GB RAM, 4TB SSD

Giải pháp tản nhiệt AeroBlade 3D thế hệ thứ 5

Để duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài, Acer trang bị công nghệ quạt kép AeroBlade 3D thế hệ thứ 5 với 89 lá quạt siêu mỏng. Đặc biệt, lớp keo tản nhiệt kim loại lỏng được sử dụng riêng cho CPU giúp tăng hiệu suất làm mát lên 20% so với các giải pháp thông thường, ngăn chặn tình trạng hạ xung nhịp khi nhiệt độ tăng cao.

Helios Neo 16 sử dụng công nghệ quạt kép AeroBlade 3D thế hệ thứ 5 kết hợp cùng lớp keo tản nhiệt kim loại lỏng cho CPU

Trải nghiệm hiển thị và khả năng kết nối

Màn hình của máy có kích thước 16 inch với độ phân giải 2K+, tần số quét 180Hz và độ phủ màu 100% sRGB. Với độ sáng 400 nits, tấm nền này đảm bảo khả năng hiển thị chính xác cho cả nhu cầu giải trí và công việc chuyên môn. Về thiết kế, máy sử dụng vỏ kim loại chắc chắn cùng hệ thống đèn LED RGB 4 vùng trên bàn phím, tích hợp các phím chức năng PredatorSense và Copilot.

Hệ thống cổng kết nối bao gồm Thunderbolt 4, HDMI 2.1 và USB 3.2 Gen 2, đảm bảo khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao và xuất hình ảnh ra các thiết bị ngoại vi hiện đại.

Ưu đãi mở bán và chính sách bảo hành VIP 3S1

Chương trình mở bán tại Việt Nam diễn ra từ ngày 20/05 đến hết ngày 30/06/2026 dành cho các mã máy PHN16-I31-50H7, 72XE và 74MN. Khách hàng mua trong thời gian này sẽ nhận bộ quà tặng Predator Gears trị giá 4,2 triệu đồng, bao gồm chuột Cestus 330 và tai nghe Galea 550.

Predator Helios Neo 16 chính thức mở bán tại Việt Nam với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Acer cũng áp dụng chế độ bảo hành VIP 3S1 độc quyền. Theo đó, hãng cam kết kiểm tra và sửa chữa trong vòng 72 giờ (bao gồm cả cuối tuần). Nếu không hoàn thành trong thời gian này, người dùng sẽ được đổi một sản phẩm mới tương đương, mang lại sự an tâm tuyệt đối trong quá trình vận hành.