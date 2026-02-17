Acer ra mắt Swift Air 16: Laptop 16 inch nhẹ kỷ lục 990 gram trang bị chip Ryzen AI Acer Nhật Bản vừa giới thiệu Swift Air 16 với trọng lượng dưới 1kg nhờ vỏ hợp kim Magie, cùng mẫu Aspire Lite 14 thực dụng sử dụng chip Intel Core Ultra mới nhất.

Acer Nhật Bản vừa chính thức giới thiệu hai mẫu laptop mới, trong đó tâm điểm là Swift Air 16 (model SFA16-61M-F73Z). Đây là sản phẩm gây đột phá về mặt kỹ thuật khi sở hữu màn hình lớn 16 inch nhưng trọng lượng chỉ đạt khoảng 990 gram, vượt qua giới hạn của các dòng laptop siêu di động truyền thống.

Kỹ thuật vật liệu và sức mạnh xử lý AI

Để đạt được trọng lượng chưa tới 1kg cho một khung máy 16 inch, Acer đã sử dụng bộ khung hợp kim nhôm-magie siêu nhẹ. Vật liệu này giúp duy trì độ bền cấu trúc trong khi giảm đáng kể khối lượng so với nhôm nguyên khối thông thường. Máy trang bị màn hình IPS 16 inch độ phân giải WUXGA, mang lại không gian làm việc rộng rãi cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Acer Swift Air 16 sở hữu thiết kế vỏ nhôm magie, trọng lượng chỉ 990 gram

Về hiệu năng, Swift Air 16 được tích hợp vi xử lý AMD Ryzen AI 7 350. Điểm đáng chú ý của con chip này là nhân NPU đạt hiệu suất 50 TOPS, hỗ trợ mạnh mẽ cho các tác vụ xử lý trí tuệ nhân tạo cục bộ. Hệ thống đi kèm đồ họa Radeon 860M, RAM 32GB LPDDR5X và ổ cứng SSD 1TB. Theo công bố, thời lượng pin của máy có thể duy trì lên tới 13 giờ liên tục.

Phân khúc phổ thông với Aspire Lite 14

Bên cạnh dòng Swift cao cấp, Acer cũng mang đến mẫu Aspire Lite 14 (model AL14-53P-H56) dành cho nhu cầu văn phòng và sinh viên. Khác với người anh em siêu nhẹ, Aspire Lite 14 tập trung vào tính thực dụng với hệ thống cổng kết nối phong phú hơn, bao gồm các cổng USB-A truyền thống và khe cắm thẻ nhớ MicroSD.

Aspire Lite 14 sử dụng chip Intel Core Ultra 5 115U, trang bị đa dạng cổng kết nối

Mẫu máy 14 inch này sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra 5 115U, RAM 16GB và SSD 512GB. Với trọng lượng 1.28 kg và thời lượng pin khoảng 8 giờ, đây là lựa chọn cân bằng giữa hiệu suất và chi phí đầu tư.

So sánh thông số kỹ thuật hai dòng máy mới

Thông số Swift Air 16 Aspire Lite 14 Màn hình 16 inch IPS WUXGA 14 inch IPS FHD+ Trọng lượng 990 gram 1.28 kg Vi xử lý AMD Ryzen AI 7 350 Intel Core Ultra 5 115U RAM/SSD 32GB / 1TB 16GB / 512GB Pin (lý thuyết) 13 giờ 8 giờ Giá tham khảo Khoảng 33.7 triệu đồng Khoảng 19.2 triệu đồng

Sự ra mắt của Swift Air 16 cho thấy xu hướng dịch chuyển của laptop màn hình lớn sang trọng lượng siêu nhẹ, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như dòng LG Gram. Trong khi đó, Aspire Lite 14 tiếp tục củng cố vị thế của Acer ở phân khúc laptop phổ thông với độ hoàn thiện ổn định và mức giá dễ tiếp cận.