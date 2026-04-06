Acer trình làng Predator Atlas 8 và hệ sinh thái laptop AI tại Computex 2026 Tại sự kiện Computex 2026, Acer đã công bố máy chơi game cầm tay Predator Atlas 8 cùng loạt laptop gaming Nitro và Aspire tích hợp sâu các tính năng trí tuệ nhân tạo.

Tại sự kiện công nghệ Computex 2026 diễn ra ở Đài Loan từ ngày 2 đến 5.6, Acer đã giới thiệu dải sản phẩm mới tập trung vào thiết bị cầm tay và máy tính tích hợp trí tuệ nhân tạo. Trong đó, mẫu máy handheld Predator Atlas 8 trở thành tâm điểm nhờ cấu hình mạnh mẽ và thiết kế hiện đại.

Cận cảnh Predator Atlas 8: Đối thủ mới trong phân khúc cầm tay

Predator Atlas 8 là thiết bị chơi game cầm tay thế hệ mới của Acer, được thiết kế để mang lại trải nghiệm PC gaming di động cao cấp. Máy sở hữu màn hình 8 inch với độ phân giải 1.200p và tần số quét 120 Hz, đảm bảo hình ảnh sắc nét cùng các chuyển động mượt mà trong các tựa game tốc độ cao.

Acer giới thiệu Predator Atlas 8 tại Computex 2026

Sức mạnh của thiết bị đến từ nền tảng Intel Arc G3 hoặc Arc G3 Extreme. Giải pháp này kết hợp giữa vi xử lý (CPU) và nhân đồ họa Arc thế hệ mới, được tối ưu hóa đặc biệt để xử lý các tựa game cấu hình cao trên thiết bị di động mà vẫn đảm bảo hiệu suất năng lượng tối ưu.

Chiến lược đa dạng hóa với Nitro Blaze Link và Nitro 16 AI

Bên cạnh phân khúc handheld xử lý trực tiếp, Acer còn giới thiệu Nitro Blaze Link. Khác với dòng Atlas, Nitro Blaze Link tập trung vào khả năng streaming, cho phép người dùng truyền phát nội dung game từ máy tính cá nhân đến thiết bị cầm tay một cách linh hoạt qua kết nối không dây.

Đáng chú ý tại thị trường Việt Nam, Acer giới thiệu mẫu laptop gaming Nitro 16 AI với tên gọi Nitro ProPanel. Dòng máy này sử dụng các nền tảng xử lý tiên tiến từ Intel và AMD, tích hợp sâu các tính năng AI để hỗ trợ cả nhu cầu giải trí lẫn công việc chuyên môn.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình Màn hình 8 inch, 1.200p, 120 Hz Vi xử lý đồ họa Intel Arc G3 / Arc G3 Extreme Công nghệ trọng tâm Trí tuệ nhân tạo (AI), Streaming Tên sản phẩm tại Việt Nam Nitro ProPanel (Nitro 16 AI)

Phổ cập AI trên dòng Aspire và các giải pháp tích hợp

Ở phân khúc phổ thông, các mẫu Aspire AI cũng được trưng bày nhằm mục tiêu mang tính năng trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với người dùng văn phòng và sinh viên. Các thiết bị này không chỉ nâng cao hiệu quả làm việc mà còn tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua các thuật toán thông minh.

Xuyên suốt dải sản phẩm từ Predator Atlas 8 đến các dòng laptop mới, công nghệ AI được coi là điểm nhấn chung nổi bật nhất của Acer tại Computex 2026. Sự mở rộng danh mục sản phẩm này cho thấy tham vọng của hãng trong việc dẫn dắt xu hướng công nghệ máy tính tích hợp trí tuệ nhân tạo trong tương lai.