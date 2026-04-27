Adam Wharton gây thất vọng tại Anfield: Liverpool nhận lời cảnh báo về thương vụ 80 triệu bảng Màn trình diễn thiếu thuyết phục của Adam Wharton trong trận thua 1-3 trước Liverpool làm dấy lên nghi ngờ về khả năng hòa nhập của tiền vệ Crystal Palace tại môi trường đỉnh cao.

Adam Wharton, mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu được Liverpool nhắm tới để củng cố tuyến giữa, vừa trải qua một buổi "sát hạch" đầy khó khăn ngay tại Anfield. Trong ngày Crystal Palace thất thủ 1-3 trước đoàn quân của Arne Slot, tiền vệ 22 tuổi đã không thể chứng minh giá trị của một cầu thủ được định giá lên tới 80 triệu bảng.

Adam Wharton là mục tiêu của Liverpool.

Thử thách quá tầm tại trung tuyến

Trước khi trận đấu diễn ra, những tin đồn về việc Liverpool theo đuổi Wharton nóng lên nhanh chóng. Giới chuyên môn kỳ vọng cầu thủ trẻ của Crystal Palace sẽ là mảnh ghép lý tưởng cho hàng tiền vệ của The Kop mùa tới nhờ khả năng điều tiết và tư duy sáng tạo. Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ lại mang đến một bức tranh tương phản.

Trong một trận đấu mà Crystal Palace chơi không hề tệ, cá nhân Wharton lại hoàn toàn mờ nhạt khi đối đầu trực tiếp với bộ đôi Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai. Anh tỏ ra lúng túng và thường xuyên thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi, không thể áp đặt được tầm ảnh hưởng lên lối chơi của đội nhà. Sự chênh lệch về đẳng cấp đã bộc lộ rõ khi Wharton phải chịu áp lực từ những tiền vệ hàng đầu Ngoại hạng Anh.

Sự áp đảo từ những con số thống kê

Các dữ liệu thống kê sau trận đấu đã phản ánh chính xác sự bế tắc của Wharton. Tiền vệ này vốn nổi tiếng với khả năng chuyền bóng, nhưng tại Anfield, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh chỉ dừng lại ở mức 71% - một con số đáng báo động đối với một tiền vệ trung tâm trong trận cầu lớn. Khả năng hỗ trợ phòng ngự cũng là điểm trừ khi anh chỉ giành chiến thắng trong 5 trên 9 pha tranh chấp tay đôi.

Adam Wharton chưa thể ghi điểm với CĐV Liverpool.

Ngược lại, các tiền vệ của Liverpool đã có một ngày thi đấu chói sáng để làm thước đo cho sự chênh lệch. Alexis Mac Allister đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 82% và đóng góp 2 kiến tạo, trong đó có tình huống vượt qua chính Wharton để dọn cỗ cho Florian Wirtz ghi bàn. Dominik Szoboszlai thậm chí còn ấn tượng hơn với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 88%, hoàn toàn kiểm soát khu vực trung lộ.

Bài toán tốc độ và rủi ro chuyển nhượng

Một chi tiết quan trọng khiến ban huấn luyện Liverpool phải cân nhắc là dữ liệu từ Opta cho thấy Adam Wharton nằm trong nhóm 10 cầu thủ chậm nhất Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Trong hệ thống đòi hỏi sự năng động và tốc độ chuyển trạng thái cực nhanh của Arne Slot, việc chiêu mộ một cầu thủ thiếu tốc độ có thể là một bước đi mạo hiểm.

Mức giá 80 triệu bảng mà Crystal Palace đặt ra càng làm tăng thêm rủi ro cho thương vụ này. Liverpool từng có những bài học kinh nghiệm trong quá khứ về việc chiêu mộ các ngôi sao đắt giá nhưng không phù hợp với triết lý vận hành của đội bóng. Sự thiếu quyết đoán trong đường chuyền cho Jorgen Strand-Larsen (khiến cầu thủ này rơi vào thế việt vị dù bóng sau đó đập cột dọc) là minh chứng cho thấy Wharton vẫn cần thêm thời gian để trưởng thành và thích nghi với cường độ chơi bóng đỉnh cao.

Hướng đi thay thế cho Richard Hughes

Chứng kiến màn trình diễn tại Anfield, Giám đốc thể thao Richard Hughes có lẽ sẽ phải cân nhắc các phương án thay thế. Angelo Stiller, tiền vệ đang tỏa sáng trong màu áo Stuttgart tại Bundesliga, nổi lên như một mục tiêu khả dĩ hơn. Stiller sở hữu sự mạnh mẽ, tư duy chiến thuật nhạy bén và tốc độ vượt trội so với Wharton, hứa hẹn sẽ là lựa chọn an toàn và hiệu quả hơn cho tuyến giữa của Liverpool trong tương lai.