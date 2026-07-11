ADO Den Haag 3-1 Sparta Rotterdam: ADO Den Haag giành chiến thắng Cả hai đội đều có hàng công hiệu quả, hứa hẹn trận đấu cởi mở tại Bingoal Stadion lúc 00h45 ngày 08/11/2026. Sparta Rotterdam hơn đối thủ 6 điểm.

ADO Den Haag 3 - 1 Sparta Rotterdam Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu ADO Den Haag tiếp đón Sparta Rotterdam.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: ADO Den Haag 54% - 46% Sparta Rotterdam, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 0.

20' Thay người Phút 20' (ADO Den Haag): Lasse Wilhelm vào sân thay Pascal Mulder.

22' BÀN THẮNG! ADO Den Haag (1-0) Phút 22': Juho Kilo (ADO Den Haag) lập công (kiến tạo: Jalen Hawkins). Tỷ số: 1 - 0.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: ADO Den Haag 56% - 44% Sparta Rotterdam, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 2 - 0.

40' Sparta Rotterdam ép sân Cầm bóng: ADO Den Haag 53% - 47% Sparta Rotterdam, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 4 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' BÀN THẮNG! Sparta Rotterdam (1-1) Phút 50': Bas Kuipers (Sparta Rotterdam) lập công (kiến tạo: Milan Zonneveld). Tỷ số: 1 - 1.

52' Thẻ vàng Phút 52': Matteo Waem (ADO Den Haag) nhận thẻ vàng (Foul).

52' Sparta Rotterdam ép sân Cầm bóng: ADO Den Haag 49% - 51% Sparta Rotterdam, dứt điểm 3 - 12 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 4 - 6; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 5 - 1.

56' Thay người Phút 56' (Sparta Rotterdam): Robin van Cruijsen vào sân thay Shunsuke Mito.

57' BÀN THẮNG! ADO Den Haag (2-1) Phút 57': Nigel Thomas (ADO Den Haag) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

64' Sparta Rotterdam ép sân Cầm bóng: ADO Den Haag 51% - 49% Sparta Rotterdam, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 4 - 7; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 6 - 2.

66' Thay người Phút 66' (ADO Den Haag): Jesse Bal vào sân thay Nigel Thomas.

66' Thay người Phút 66' (ADO Den Haag): Jan Zamburek vào sân thay Mylian Jimenez.

69' Thay người Phút 69' (Sparta Rotterdam): Andrej Kostić vào sân thay Mitchell Van Bergen.

70' Thay người Phút 70' (ADO Den Haag): Cameron Peupion vào sân thay Jalen Hawkins.

71' Thay người Phút 71' (ADO Den Haag): Jonas Jensen-Abbew vào sân thay Illaijh de Ruijter.

77' Sparta Rotterdam ép sân Cầm bóng: ADO Den Haag 41% - 59% Sparta Rotterdam, dứt điểm 9 - 15 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 5 - 7; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 6 - 3.

78' Thay người Phút 78' (Sparta Rotterdam): Filip Bednarek vào sân thay Michael Brouwer.

79' BÀN THẮNG! ADO Den Haag (3-1) Phút 79': Daryl van Mieghem (ADO Den Haag) lập công (kiến tạo: Cameron Peupion). Tỷ số: 3 - 1.

86' Thay người Phút 86' (Sparta Rotterdam): Jens Toornstra vào sân thay Bruno Martins Indi.

86' Thay người Phút 86' (Sparta Rotterdam): Joel Ideho vào sân thay Isaac Achmed Koroma Junior Babadi.

87' Thay người Phút 87' (ADO Den Haag): Sekou Sylla vào sân thay Milan Hokke.

90' Sparta Rotterdam ép sân Cầm bóng: ADO Den Haag 42% - 58% Sparta Rotterdam, dứt điểm 11 - 16 (trúng đích 7 - 6), phạt góc 5 - 7; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 6 - 4.

KT Kết thúc: ADO Den Haag 3-1 Sparta Rotterdam Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 02:41 08/11/2026

Đội hình chính thức ADO Den Haag Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Levi Schwiebbe Sparta Rotterdam Sơ đồ 3-4-3 · HLV R. Meijer 1 K. Nikiéma 10 Illaijh de Ruijter 3 P. Mulder 4 M. Waem 15 M. Hokke 25 J. Kilo 14 M. Jiménez 7 van Mieghem 11 E. Rottier 17 J. Hawkins 27 N. Thomas 1 M. Brouwer 3 M. Young 4 Martins Indi 6 Teo Quintero 2 L. Martes 8 Cedric Hatenboer 10 S. Mito 5 B. Kuipers 7 M. van Bergen 9 M. Zonneveld 11 I. Babadi Dự bị ADO Den Haag 22 L. Wilhelm 32 D. van Loenen 8 J. Žambůrek 9 J. Bal 77 D. Bárány 16 Finn de Bruin 12 Sem Eekhout 5 Jensen-Abbew 21 C. Peupion Sparta Rotterdam 18 Robin van Cruijsen 21 J. Toornstra 17 C. Terho 16 A. Roaldsøy 12 B. Reith 30 P. Kuiper 19 Andrej Kostić 22 Joel Ideho 20 F. Bednarek Cập nhật đội hình lúc 00:17 08/11/2026

ADO Den Haag Thống kê Sparta Rotterdam 49% Kiểm soát bóng 51% 13 Dứt điểm 16 7 Trúng đích 6 5 Phạt góc 9 13 Phạm lỗi 9 3 Việt vị 0 6 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật J. Kilo ADO Den Haag 1 bàn N. Thomas ADO Den Haag 1 bàn B. Kuipers Sparta Rotterdam 1 bàn van Mieghem ADO Den Haag 1 bàn J. Hawkins ADO Den Haag 1 kiến tạo · điểm 7.7 C. Peupion ADO Den Haag 1 kiến tạo · điểm 7.25

Cả ADO Den Haag lẫn Sparta Rotterdam đều sở hữu hàng công hiệu quả, và đó là lý do trận đấu tại Bingoal Stadion lúc 00h45 ngày 08/11/2026 hứa hẹn là màn đôi công. Hai đội đang ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây của họ không cách biệt nhiều.

Hai hàng công, một trận đấu mở

Khi cả hai đội đều có khả năng ghi bàn, trận đấu nhiều khả năng sẽ không bị bó hẹp trong những pha tranh chấp ở giữa sân. Đội nào tận dụng tốt hơn các khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương sẽ nắm lợi thế. Với ADO Den Haag, chơi trên sân nhà là cơ hội để chủ động tấn công. Sparta Rotterdam cũng có lý do để duy trì lối chơi tiến công, nhất là khi họ đang xếp cao hơn.

Phong độ gần đây khá sát nhau

ADO Den Haag thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận thắng duy nhất nằm ở quãng giữa chuỗi, còn hai kết quả gần nhất của họ là một trận thua và một trận hòa xen kẽ.

Trong khi đó, Sparta Rotterdam thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, chuỗi kết quả này cho thấy họ ít khi thua và thường xuyên có điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Sparta Rotterdam đứng hạng 11 với 12 điểm, còn ADO Den Haag ở hạng 17 với 6 điểm. Khoảng cách 6 điểm cho thấy đội khách đang làm tốt hơn ở mùa giải này. Với ADO Den Haag, mỗi trận đấu trên sân nhà là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Thế đối đầu nghiêng về Sparta Rotterdam

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sparta Rotterdam thắng 3 trận, ADO Den Haag thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Thành tích này mang lại cho đội khách lợi thế tâm lý. Tuy nhiên, phong độ gần đây của ADO Den Haag cho thấy họ vẫn đủ khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

Sparta Rotterdam có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu. Dù vậy, ADO Den Haag được chơi trên sân nhà, nên cuộc đối đầu này khó có một bên áp đảo hoàn toàn. Hai hàng công hiệu quả là yếu tố chính khiến trận đấu hứa hẹn nhiều diễn biến, và đội nào giữ được sự chắc chắn ở khâu phòng ngự sẽ có cơ hội tốt hơn để giành điểm.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất ADO Den Haag · 1 thắng 1 hòa Sparta Rotterdam · 3 thắng ADO Den Haag 0 - 2 Sparta Rotterdam SR ADO Den Haag 0 - 2 Sparta Rotterdam SR Sparta Rotterdam 1 - 1 ADO Den Haag Hòa ADO Den Haag 2 - 0 Sparta Rotterdam ADH ADO Den Haag 1 - 2 Sparta Rotterdam SR

ADO Den Haag 5 trận gần nhất B H B T H 11 Trận 1-3-7 T-H-B 13 Ghi (TB 1.2) 24 Thủng lưới Sparta Rotterdam 5 trận gần nhất T H B T H 11 Trận 3-3-5 T-H-B 20 Ghi (TB 1.8) 26 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 11 7 4 0 +21 25 H H T T T 2 Ajax 11 7 3 1 +17 24 T T T H H 3 PSV Eindhoven 11 7 2 2 +22 23 T H B T B … 10 GO Ahead Eagles 11 3 5 3 -4 14 B T B H H 11 Sparta Rotterdam 11 3 3 5 -6 12 T B T H B 12 Utrecht 11 3 3 5 -12 12 B H T T B … 16 Telstar 11 2 3 6 -7 9 T B B H B 17 ADO Den Haag 11 1 3 7 -11 6 B B T H H 18 Willem II 12 0 3 9 -29 3 H B B B B