ADO Den Haag 3-4 Utrecht: Utrecht giành chiến thắng Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. ADO Den Haag tiếp Utrecht lúc 18:15 ngày 29/11/2026 trên sân Bingoal Stadion.

ADO Den Haag 3 - 4 Utrecht Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu ADO Den Haag tiếp đón Utrecht.

6' BÀN THẮNG! Utrecht (0-1) Phút 6': Nordin Amrabat (Utrecht) lập công (kiến tạo: Joris van Overeem). Tỷ số: 0 - 1.

7' BÀN THẮNG! ADO Den Haag (1-1) Phút 7': Yannick Fereira Eduardo (ADO Den Haag) lập công (kiến tạo: Juho Kilo). Tỷ số: 1 - 1.

12' Utrecht ép sân Cầm bóng: ADO Den Haag 35% - 65% Utrecht, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1.

24' Utrecht ép sân Cầm bóng: ADO Den Haag 42% - 58% Utrecht, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

34' Thẻ vàng Phút 34': Milan Hokke (ADO Den Haag) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: ADO Den Haag 47% - 53% Utrecht, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 2.

42' BÀN THẮNG! Utrecht (1-2) Phút 42': Artem Stepanov (Utrecht) lập công (kiến tạo: Yoann Cathline). Tỷ số: 1 - 2.

43' Thay người Phút 43' (ADO Den Haag): Jonas Jensen-Abbew vào sân thay Pascal Mulder.

44' Thẻ vàng Phút 44': Nordin Amrabat (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (ADO Den Haag): Cameron Peupion vào sân thay Nigel Thomas.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Utrecht (1-3) Phút 48': Yoann Cathline (Utrecht) lập công (kiến tạo: Dani De Wit). Tỷ số: 1 - 3.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: ADO Den Haag 45% - 55% Utrecht, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 2.

52' BÀN THẮNG! ADO Den Haag (2-3) Phút 52': Evan Rottier (ADO Den Haag) lập công (kiến tạo: Juho Kilo). Tỷ số: 2 - 3.

54' BÀN THẮNG! Utrecht (2-4) Phút 54': Artem Stepanov (Utrecht) lập công (kiến tạo: Per Kloosterboer). Tỷ số: 2 - 4.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: ADO Den Haag 49% - 51% Utrecht, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 1 - 5.

66' BÀN THẮNG! ADO Den Haag (3-4) Phút 66': Yannick Fereira Eduardo (ADO Den Haag) lập công (kiến tạo: Cameron Peupion). Tỷ số: 3 - 4.

66' Thay người Phút 66' (Utrecht): Guus Offerhaus vào sân thay Davy Van Den Berg.

67' Thay người Phút 67' (Utrecht): Marius Broholm vào sân thay Nordin Amrabat.

68' Thẻ vàng Phút 68': Artem Stepanov (Utrecht) nhận thẻ vàng (Dissent).

72' Thay người Phút 72' (ADO Den Haag): Jesse Bal vào sân thay Daryl van Mieghem.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: ADO Den Haag 54% - 46% Utrecht, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 9 - 5), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 1 - 5.

74' Thẻ vàng Phút 74': Dani De Wit (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).

78' Thay người Phút 78' (Utrecht): Oualid Agougil vào sân thay Artem Stepanov.

80' Thẻ vàng Phút 80': Nikolas Panagiotou (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).

83' Thẻ vàng Phút 83': Guus Offerhaus (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (ADO Den Haag): Sekou Sylla vào sân thay Milan Hokke.

84' Thay người Phút 84' (ADO Den Haag): Donat Barany vào sân thay Jan Zamburek.

84' ADO Den Haag ép sân Cầm bóng: ADO Den Haag 56% - 44% Utrecht, dứt điểm 18 - 8 (trúng đích 9 - 5), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 7 - 15, cứu thua 1 - 5.

86' Thay người Phút 86' (Utrecht): Niklas Vesterlund vào sân thay Yoann Cathline.

KT Kết thúc: ADO Den Haag 3-4 Utrecht Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 4.

Cập nhật lúc 20:11 29/11/2026

Đội hình chính thức ADO Den Haag Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Steijn Utrecht Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mark Otten 1 K. Nikiéma 2 O. Raterink 3 P. Mulder 22 L. Wilhelm 15 M. Hokke 25 J. Kilo 8 J. Žambůrek 7 van Mieghem 11 E. Rottier 27 N. Thomas 46 Y. Eduardo 1 V. Barkas 2 S. Horemans 3 M. Didden 5 N. Panagiotou 32 Kloosterboer 8 van Overeem 34 van den Berg 39 N. Amrabat 20 D. de Wit 10 Y. Cathline 9 Artem Stepanov Dự bị ADO Den Haag 16 Finn de Bruin 77 D. Bárány 9 J. Bal 12 Sem Eekhout 17 J. Hawkins 5 Jensen-Abbew 14 M. Jiménez 20 Caleb Kramer 21 C. Peupion Utrecht 80 M. Broholm 33 K. Gadellaa 18 J. Medić 6 G. Offerhaus 21 Ogidi Nwankwo 22 S. Padt 17 S. van Duijn 46 van Ommeren 23 N. Vesterlund Cập nhật đội hình lúc 17:49 29/11/2026

ADO Den Haag Thống kê Utrecht 59% Kiểm soát bóng 41% 22 Dứt điểm 8 11 Trúng đích 5 4 Phạt góc 4 8 Phạm lỗi 18 1 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật Y. Eduardo ADO Den Haag 2 bàn Artem Stepanov Utrecht 2 bàn Y. Cathline Utrecht 1 bàn · 1 kiến tạo E. Rottier ADO Den Haag 1 bàn N. Amrabat Utrecht 1 bàn J. Kilo ADO Den Haag 2 kiến tạo · điểm 8.24

ADO Den Haag và Utrecht bước vào trận đấu lúc 18:15 ngày 29/11/2026 với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng. Cả hai đều thắng 1 trong 5 trận gần nhất, và những kết quả đó chưa đủ để tạo ra sự ổn định cần thiết. Trận đấu trên sân Bingoal Stadion vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa hai đội đang thiếu tự tin.

Hai chuỗi phong độ không như ý

Trong 5 trận gần nhất, ADO Den Haag thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đội chủ nhà thua ở trận vừa qua, trước đó từng có một chiến thắng nhưng không thể biến nó thành đà đi lên.

Utrecht có thành tích tương tự: thắng 1 trận, hòa 1 trận, thua 3 trận. Tuy nhiên, bức tranh gần đây của đội khách đáng lo hơn. Họ đã thua liên tiếp 3 trận gần nhất, còn chiến thắng và trận hòa chỉ xuất hiện ở giai đoạn xa hơn.

Như vậy, ADO Den Haag có chút khác biệt về nhịp độ kết quả, khi chuỗi thua của họ bị ngắt quãng. Ngược lại, Utrecht đang mang theo gánh nặng của ba thất bại liền nhau, và điều đó có thể ảnh hưởng đến tâm lý khi ra sân.

Thế đối đầu nghiêng về Utrecht

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Utrecht thắng 3 trận, ADO Den Haag thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội khách, dù phong độ hiện tại của họ chưa thực sự thuyết phục.

Với ADO Den Haag, trận đấu này là cơ hội để thay đổi xu hướng đối đầu và tận dụng lợi thế sân nhà. Đội chủ nhà chỉ thắng 1 trong 5 lần chạm trán gần đây, nên mỗi pha tranh chấp đều mang thêm ý nghĩa về mặt tinh thần.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Utrecht đang đứng thứ 15 với 12 điểm, còn ADO Den Haag xếp thứ 17 với 9 điểm. Hai đội cách nhau 3 điểm, một khoảng cách không lớn.

Điều này khiến kết quả của trận đấu có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm cuối bảng. Nếu thắng, ADO Den Haag sẽ rút ngắn khoảng cách xuống còn bằng điểm hoặc vượt qua đối thủ. Utrecht thắng sẽ nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Khi cả hai đội cùng thiếu ổn định, yếu tố tâm lý và sự kỷ luật có thể quyết định trận đấu. Đội nào hạn chế được sai sót ở những phút đầu, đội đó sẽ có cơ hội kiểm soát nhịp độ trận đấu.

ADO Den Haag có lợi thế sân nhà và cần tận dụng sự cổ vũ để tạo sức ép. Utrecht lại có thành tích đối đầu tốt hơn, nhưng phải tìm cách thoát khỏi chuỗi ba trận thua liên tiếp để lấy lại tự tin.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có thành tích 5 trận gần nhất giống hệt nhau, cách nhau 3 điểm trên bảng xếp hạng. Utrecht nhỉnh hơn về thành tích đối đầu và vị trí, trong khi ADO Den Haag có lợi thế sân nhà cùng chuỗi thua không kéo dài như đối thủ. Một trận đấu cân bằng, nhiều toan tính và ít chỗ cho sai lầm là kịch bản dễ xảy ra.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất ADO Den Haag · 1 thắng 1 hòa Utrecht · 3 thắng ADO Den Haag 1 - 4 Utrecht UTR Utrecht 1 - 1 ADO Den Haag Hòa Utrecht 4 - 0 ADO Den Haag UTR ADO Den Haag 2 - 4 Utrecht UTR ADO Den Haag 5 - 0 Utrecht ADH

ADO Den Haag 5 trận gần nhất B T B H B 13 Trận 2-3-8 T-H-B 16 Ghi (TB 1.2) 28 Thủng lưới Utrecht 5 trận gần nhất B B B T H 13 Trận 3-3-7 T-H-B 23 Ghi (TB 1.8) 37 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 14 10 2 2 +32 32 T T T T H 2 Ajax 13 8 4 1 +20 28 T H T T T 3 Twente 13 8 3 2 +19 27 T H T T B … 14 Sparta Rotterdam 14 3 4 7 -12 13 H B B T B 15 Utrecht 13 3 3 7 -14 12 B B B H T 16 Telstar 14 2 4 8 -10 10 B B H T B 17 ADO Den Haag 13 2 3 8 -12 9 B T B B T 18 Willem II 14 0 4 10 -30 4 H B H B B

Tình hình lực lượng ADO Den Haag ✚ L. Reischl (Groin Injury) ✚ M. Waem (Red Card) Utrecht ✚ A. Alarcon (Inactive) ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) ✚ V. Jensen (Knee Injury) ✚ M. Jonathans (Knee Injury) ✚ N. Ohio (Knee Injury) ✚ K. Paredes (Knee Injury) ✚ J. van Overeem (Inactive)