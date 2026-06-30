Adrien Rabiot cảnh báo tuyển Pháp: Đừng chủ quan trước hàng công Thụy Điển Dù sở hữu phong độ ấn tượng từ vòng bảng, Adrien Rabiot khẳng định tuyển Pháp phải nỗ lực hơn gấp bội khi đối đầu Thụy Điển tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Đội tuyển Pháp đang bước vào giai đoạn knock-out của World Cup 2026 với tâm thế của một ứng viên vô địch sau chuỗi thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Tuy nhiên, trong bối cảnh sự kỳ vọng của người hâm mộ lên cao hơn bao giờ hết, tiền vệ Adrien Rabiot đã đưa ra những thông điệp đầy sức nặng về sự thận trọng và kỷ luật chiến thuật trước cuộc đối đầu với Thụy Điển tại sân vận động MetLife.

Adrien Rabiot nói rõ sự nguy hiểm của đội tuyển Thụy Điển.

Thử thách thực sự tại vòng loại trực tiếp

Hành trình của Les Bleus tại vòng bảng có thể coi là một màn trình diễn hoàn hảo. Những chiến thắng thuyết phục trước Senegal, Iraq và Norway không chỉ mang về điểm số tối đa mà còn khẳng định sức mạnh chiều sâu của đội hình trong tay HLV Didier Deschamps. Thế nhưng, với một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Adrien Rabiot, vòng bảng chỉ là màn dạo đầu.

Tiền vệ đang khoác áo AC Milan nhấn mạnh rằng tính chất của vòng 32 đội hoàn toàn khác biệt. Tại đây, không có chỗ cho những sai sót dù là nhỏ nhất. "Giai đoạn knock-out là một sân chơi hoàn toàn khác biệt, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá đắt", Rabiot chia sẻ. Anh kêu gọi toàn đội phải nâng cao sự chặt chẽ, đặc biệt là trong khâu chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự.

Đối diện sức mạnh từ những ngôi sao Ngoại hạng Anh

Lý do khiến Rabiot đặc biệt lo ngại nằm ở chất lượng nhân sự của đội tuyển Thụy Điển. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Graham Potter, đội bóng Bắc Âu không còn chỉ chơi bóng bổng truyền thống mà đã trở nên biến hóa và trực diện hơn rất nhiều.

Hàng công của Thụy Điển hiện sở hữu những cái tên đang làm mưa làm gió tại các giải đấu hàng đầu châu Âu, đặc biệt là Ngoại hạng Anh. Những cái tên như Alexander Isak, Viktor Gyokeres và Anthony Elanga đều là những mẫu tiền đạo có tốc độ, khả năng độc lập tác chiến và dứt điểm sắc bén. Đây chính là bài toán hóc búa cho bộ tứ vệ của tuyển Pháp.

Rabiot nhận định: "Họ có những cầu thủ chất lượng. Dù ngoài kia mọi người nói rằng Pháp là đội cửa trên, nhưng tại World Cup, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi đang chuẩn bị cho trận đấu này một cách vô cùng nghiêm túc".

Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự

Một điểm nhấn quan trọng trong lối chơi của Pháp tại giải đấu năm nay là sự hy sinh của các ngôi sao tấn công. Rabiot tiết lộ rằng bộ tứ tiền đạo của Les Bleus luôn nỗ lực lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, tạo nên một hệ thống pressing đồng bộ. Tuy nhiên, trước một đối thủ có khả năng phản công nhanh như Thụy Điển, yêu cầu về kỷ luật chiến thuật sẽ còn cao hơn nữa.

Sự thận trọng của Rabiot không phải là biểu hiện của sự thiếu tự tin, mà là tư duy thực dụng cần thiết để đi đến trận đấu cuối cùng. Với việc được đánh giá cao hơn, áp lực phải áp đặt lối chơi lên vai tuyển Pháp là rất lớn. Nhưng để giành vé vào vòng 1/8, đoàn quân của Didier Deschamps cần một cái đầu lạnh để khắc chế sự hưng phấn của đối thủ.

Trận chiến tại MetLife không chỉ là cuộc đọ sức về trình độ, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng xưng vương của người Pháp tại kỳ World Cup lịch sử này.