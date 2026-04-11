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AEK Athens FC 2-3 Real Madrid: Real Madrid giành chiến thắng

Văn Thể04/11/2026 19:45

Real Madrid đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 5 và 9 điểm, sau chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Họ làm khách của AEK Athens FC lúc 00:45 ngày 05/11/2026 tại Allwyn Arena.

AEK Athens FC2 - 3Real MadridKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    AEK Athens FC tiếp đón Real Madrid.

  • 12'BÀN THẮNG! AEK Athens FC (1-0)

    Phút 12': Aboubakary Koita (AEK Athens FC) lập công (kiến tạo: Luka Jovic). Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: AEK Athens FC 33% - 67% Real Madrid, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 24'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: AEK Athens FC 30% - 70% Real Madrid, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 0 - 3.

  • 32'BÀN THẮNG! Real Madrid (1-1)

    Phút 32': Jude Bellingham (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Marc Cucurella). Tỷ số: 1 - 1.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': Kervin Arriaga (AEK Athens FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 36'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: AEK Athens FC 36% - 64% Real Madrid, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: AEK Athens FC 31% - 69% Real Madrid, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 3.

  • 53'Thay người

    Phút 53' (AEK Athens FC): Ambrósini António Cabaça Salvador vào sân thay Lovro Majer.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (AEK Athens FC): Răzvan Marin vào sân thay Mijat Gaćinović.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (AEK Athens FC): Barnabás Varga vào sân thay Kaan Kairinen.

  • 61'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: AEK Athens FC 28% - 72% Real Madrid, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 2 - 3.

  • 65'Thẻ vàng

    Phút 65': Marc Cucurella (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Real Madrid): Federico Valverde vào sân thay Yan Diomande.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Real Madrid): Endrick Felipe Moreira de Sousa vào sân thay Bernardo Silva.

  • 73'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: AEK Athens FC 29% - 71% Real Madrid, dứt điểm 6 - 15 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 3 - 3.

  • 75'BÀN THẮNG! AEK Athens FC (2-1)

    Phút 75': Stavros Pilios (AEK Athens FC) lập công (kiến tạo: Aboubakary Koita). Tỷ số: 2 - 1.

  • 78'BÀN THẮNG! Real Madrid (2-2)

    Phút 78': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Denzel Dumfries). Tỷ số: 2 - 2.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Real Madrid): Brahim Díaz vào sân thay Marc Cucurella.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Real Madrid): Álvaro Fernández Carreras vào sân thay Vinícius.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Real Madrid): Carlos Espí vào sân thay Jude Bellingham.

  • 86'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: AEK Athens FC 30% - 70% Real Madrid, dứt điểm 9 - 19 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 15, cứu thua 4 - 3.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (AEK Athens FC): Oleksandr Zubkov vào sân thay Luka Jovic.

  • 90+2'BÀN THẮNG! Real Madrid (2-3)

    Phút 90+2': Federico Valverde (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Brahim Díaz). Tỷ số: 2 - 3.

  • KTKết thúc: AEK Athens FC 2-3 Real Madrid

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 02:41 05/11/2026

Đội hình chính thức
AEK Athens FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Nikolić
Real Madrid
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho
91
A. Brignoli
12
L. Rota
2
H. Moukoudi
44
Filipe Relvas
3
S. Pilios
14
L. Majer
16
K. Arriaga
6
K. Kairinen
11
A. Koita
8
M. Gaćinović
9
L. Jović
1
T. Courtois
24
D. Dumfries
3
Éder Militão
22
A. Rüdiger
17
Marc Cucurella
20
Bernardo Silva
6
E. Camavinga
25
Y. Diomande
5
J. Bellingham
7
Vinícius Júnior
10
Kylian Mbappé
Dự bị
AEK Athens FC
41 Marios Balamotis22 Lykogiannis20 P. Mantalos18 R. Marin1 T. Strakosha19 B. Varga21 D. Vida27 M. Vitális90 Zini
Real Madrid
18 Álvaro Fernández9 Endrick19 Carlos Espí4 D. Huijsen16 I. Konaté13 A. Lunin38 Sergio Martínez26 Sergio Mestre27 Thiago Pitarch
Cập nhật đội hình lúc 00:17 05/11/2026
AEK Athens FCThống kêReal Madrid
30%
Kiểm soát bóng
70%
9
Dứt điểm
24
5
Trúng đích
8
0
Phạt góc
7
9
Phạm lỗi
16
0
Việt vị
2
5
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
A. Koita
A. Koita
AEK Athens FC
1 bàn · 1 kiến tạo
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
Real Madrid
1 bàn
J. Bellingham
J. Bellingham
Real Madrid
1 bàn
F. Valverde
F. Valverde
Real Madrid
1 bàn
S. Pilios
S. Pilios
AEK Athens FC
1 bàn
L. Jović
L. Jović
AEK Athens FC
1 kiến tạo · điểm 7.17

Real Madrid đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đứng thứ 5 với 9 điểm và đang có mạch thắng 5 trận liên tiếp. Họ sẽ gặp AEK Athens FC lúc 00:45 ngày 05/11/2026 trên sân Allwyn Arena.

Chủ nhà đang ở hoàn cảnh ngược lại. AEK Athens FC xếp hạng 27 với 3 điểm và phong độ gần đây không ổn định. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 22 bậc và 6 điểm.

Real Madrid giữ nhịp tốt trong cuộc đua tốp đầu

Real Madrid thắng cả 5 trận gần nhất. Đó là chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân và giúp họ duy trì vị trí thứ 5 với 9 điểm.

Với đội bóng đang ở nhóm bám đuổi phía trên, mỗi trận đấu đều có sức nặng. Họ cần giữ nhịp thắng để không bị các đối thủ cùng nhóm bỏ lại. Chuyến làm khách này vì thế là cơ hội để Real Madrid củng cố vị thế.

AEK Athens FC cần tìm lại cảm giác thắng

AEK Athens FC thua 3 và thắng 1 trong 4 trận gần nhất. Trận thắng duy nhất nằm ở giữa chuỗi, còn hai trận mới nhất đều kết thúc với thất bại.

Hiện đội chủ nhà chỉ có 3 điểm và đứng thứ 27. Họ cần những điểm số để rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên. Lợi thế sân nhà ở Allwyn Arena có thể là điểm tựa tinh thần, nhưng họ đang chịu sức ép lớn về kết quả.

Điểm then chốt của trận đấu

Chênh lệch phong độ là yếu tố nổi bật nhất. Một bên mang theo mạch thắng trọn vẹn 5 trận, bên còn lại vừa trải qua hai trận thua liên tiếp. Cách hai đội bước vào trận, nhất là ở những phút đầu, có thể ảnh hưởng đến diễn biến cả cuộc đấu.

AEK Athens FC nhiều khả năng sẽ cố tận dụng không khí sân nhà để tạo sức ép sớm và phá nhịp của đối thủ. Ngược lại, Real Madrid sẽ muốn kiểm soát thế trận và giữ sự chắc chắn đã giúp họ thắng liên tục. Nếu giữ được sự tập trung, đội khách có nhiều lý do để tự tin hơn.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Real Madrid đang ở thế thuận lợi hơn. Họ có mạch 5 trận thắng và đứng ở nhóm bám sát phía trên, trong khi AEK Athens FC đang nằm ở nửa dưới bảng với 3 điểm.

Tuy vậy, đội chủ nhà đang cần điểm số nên sẽ thi đấu quyết liệt trên sân nhà. Real Madrid vì thế phải duy trì sự nghiêm túc suốt trận nếu muốn tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

AEK Athens FC
5 trận gần nhất
BBTB
5
Trận
2-1-2
T-H-B
7
Ghi (TB 1.4)
8
Thủng lưới
Real Madrid
5 trận gần nhất
TTTTT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
10
Ghi (TB 3.3)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain4400+1512TTTT
2Barcelona4301+89TBTT
3Aston Villa4301+69BTTT
4Liverpool3300+59TTT
5Real Madrid3300+59TTT
6Sporting CP4301+49TBTT
8Bayern München4220+78THHT
9Arsenal3210+47HTT
24Napoli3102-23TBB
25Sabah FA3102-33BTB
26Lens3102-43BBT
27AEK Athens FC3102-53BBT
28RB Leipzig3102-53BTB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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