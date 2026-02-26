AFC cấm Đình Bắc thi đấu 2 trận: Tuyển Việt Nam tổn thất lớn trước trận gặp Malaysia Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị AFC cấm 2 trận và phạt 1.000 USD sau thẻ đỏ tại giải U23 châu Á. Chân sút này sẽ vắng mặt ở trận gặp Malaysia và mở màn ASEAN Cup 2026.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chính thức nhận án phạt cấm thi đấu 2 trận và phạt tiền từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau tấm thẻ đỏ trực tiếp tại giải U23 châu Á. Do quy định chuyển tiếp án kỷ luật, chân sút sinh năm 2004 sẽ vắng mặt trong hai trận đấu quan trọng của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong năm 2026 và 2027.

Đình Bắc nhận án phạt treo giò 2 trận từ AFC.

Chi tiết án phạt và cơ chế chuyển tiếp của AFC

Chiều 26/2, Ủy ban kỷ luật của AFC đã công bố các quyết định xử phạt liên quan đến Nguyễn Đình Bắc sau tình huống nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc. Ngoài án treo giò 2 trận, tiền đạo này còn phải nộp phạt 1.000 USD (tương đương khoảng 26 triệu đồng).

Đáng chú ý, do Đình Bắc sẽ quá tuổi tham dự kỳ U23 châu Á tiếp theo vào năm 2028, AFC đã áp dụng cơ chế chuyển tiếp án phạt lên cấp độ Đội tuyển Quốc gia. Đây là quy định nhằm đảm bảo tính răn đe đối với các cầu thủ trẻ khi họ không còn cơ hội thực hiện án kỷ luật ở cấp độ lứa tuổi cũ.

Tổn thất lực lượng cho HLV Kim Sang-sik

Sự thiếu vắng Đình Bắc là một bài toán nhân sự nan giải đối với HLV Kim Sang-sik trong giai đoạn sắp tới. Cụ thể, tiền đạo này sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu quan trọng gặp Đội tuyển Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, diễn ra trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 tới. Đây là cuộc đối đầu then chốt quyết định cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam tại sân chơi châu lục.

Bên cạnh đó, Đình Bắc cũng không thể góp mặt trong trận đấu mở màn chiến dịch ASEAN Cup 2026 diễn ra vào cuối tháng 7. Việc mất đi một cầu thủ giàu đột biến và tốc độ trên hàng công buộc ban huấn luyện phải tính toán các phương án thay thế nhân sự ngay từ thời điểm này.

VFF nhận án phạt bổ sung liên quan đến SEA Games

Ngoài trường hợp cá nhân của Đình Bắc, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng bị AFC phạt 1.500 USD. Nguyên nhân xuất phát từ trận chung kết SEA Games 33 gặp Thái Lan, nơi đội tuyển U22 Việt Nam đã có 5 cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong một trận đấu.

Dù trận đấu đó kết thúc với chiến thắng 3-2 kịch tính mang về tấm Huy chương Vàng, nhưng việc vi phạm quy định về số lượng thẻ phạt đã dẫn đến án phạt tài chính từ cơ quan quản lý. Nhìn chung, những án phạt này là lời nhắc nhở quan trọng về vấn đề kiểm soát tâm lý và kỷ luật thi đấu đối với các cầu thủ Việt Nam khi bước ra sân chơi quốc tế.