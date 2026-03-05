AFC chuẩn bị trừng phạt Malaysia sau vụ bê bối làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức ghi nhận phán quyết từ CAS, đẩy nhanh quy trình kỷ luật bóng đá Malaysia liên quan đến việc gian lận hồ sơ nhập tịch.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức lên tiếng về vụ bê bối nhập tịch gây rúng động của bóng đá Malaysia. Sau khi ghi nhận phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), tổ chức này đang đẩy nhanh quy trình kỷ luật đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến việc làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ ngoại.

Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul, khẳng định tổ chức này chấp thuận kết luận của CAS – đơn vị giữ nguyên án phạt nặng từ FIFA đối với FAM và nhóm cầu thủ vi phạm. Hiện tại, AFC đang khẩn trương xem xét tình trạng của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 nhằm đưa ra quyết định cuối cùng trước ngày 11/4, thời điểm diễn ra lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2026.

Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul.

Quy trình kỷ luật nghiêm ngặt từ AFC

Ông Windsor Paul nhấn mạnh: “Giờ đây, khi quyết định chính thức đã được công bố, AFC chấp nhận kết luận của CAS. Chúng tôi sẽ trình quyết định này lên Ủy ban kỷ luật ngay lập tức”. Bên cạnh việc ưu tiên xử lý nhanh chóng, AFC cam kết tuân thủ đầy đủ các quy trình pháp lý. Phía FAM vẫn bảo lưu quyền kháng cáo sau khi nhận quyết định từ Ủy ban của AFC, bao gồm cả việc đưa vụ việc trở lại CAS nếu cần thiết.

Vụ bê bối bùng phát sau khi FAM bị cáo buộc “phù phép” hồ sơ cho 7 cầu thủ có gốc gác từ Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha để biến họ thành những người có tổ tiên tại Malaysia. Sau các phiên điều trần, CAS kết luận không có cơ sở pháp lý cho các giấy tờ này, đồng nghĩa với việc hành vi làm giả hồ sơ đã được xác lập rõ ràng.

Mức phạt tài chính và lệnh cấm thi đấu

Dựa trên phán quyết hiện tại, 7 cầu thủ bao gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ tiếp tục bị cấm thi đấu trong 12 tháng. Tuy nhiên, CAS đã có sự điều chỉnh nhẹ khi cho phép các cầu thủ này tham gia tập luyện, nhưng tuyệt đối không được góp mặt trong các giải đấu chính thức.

Đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia, tổ chức này phải đối mặt với khoản tiền phạt nặng nề lên đến khoảng 11,5 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những án phạt tài chính lớn nhất liên quan đến sai phạm nhập tịch tại khu vực trong những năm gần đây. Áp lực hiện đang đè nặng lên FAM khi họ vừa phải giải quyết khủng hoảng niềm tin, vừa phải chuẩn bị cho lộ trình tham dự các giải đấu châu lục quan trọng sắp tới.