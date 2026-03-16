AFC điều tra bê bối nhập tịch của Malaysia: Nguy cơ bị xử thua 0-3 trước Việt Nam Sau phán quyết của CAS, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức điều tra 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định của Malaysia, mở ra khả năng đội bóng này bị xử thua trắng.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức mở cuộc điều tra kỷ luật đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến bê bối sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định. Động thái này diễn ra ngay sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo của phía Malaysia, đẩy đội tuyển quốc gia nước này vào nguy cơ bị xử thua 0-3 trong các trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, bao gồm cả trận gặp Đội tuyển Việt Nam.

Danh sách 7 cầu thủ và án phạt từ FIFA

Cuộc khủng hoảng pháp lý của bóng đá Malaysia tập trung vào nhóm 7 cầu thủ bao gồm: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca. Trước khi AFC nhập cuộc, FIFA và CAS đã đưa ra những chế tài nghiêm khắc với mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ và lệnh cấm thi đấu một năm đối với các cá nhân này.

AFC xác nhận sẽ xử phạt Malaysia vì bê bối nhập tịch trái phép. Ảnh: FAM.

Quy trình xử lý của AFC và thời hạn giải trình

Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor John, xác nhận Ủy ban Kỷ luật đã gửi văn bản yêu cầu FAM giải trình chính thức. Theo đó, phía Malaysia có từ 7 đến 10 ngày để đưa ra các lập luận bào chữa trước khi AFC đối chiếu với hồ sơ từ FIFA và CAS để ban hành phán quyết cuối cùng.

Đáng chú ý, ông Windsor John vạch rõ sự khác biệt giữa trường hợp của Malaysia và án phạt của Timor-Leste trong quá khứ. Nếu như Timor-Leste bị phát hiện sai phạm sau khi giải đấu đã kết thúc, thì vụ việc của Malaysia xảy ra khi vòng loại vẫn đang diễn ra. Điều này đồng nghĩa với việc AFC hoàn toàn có thẩm quyền áp dụng các hình thức kỷ luật ngay lập tức theo Điều 25 và 56 của Bộ luật Kỷ luật.

Tác động đến cục diện bảng đấu và Đội tuyển Việt Nam

Nếu AFC quyết định áp dụng khung hình phạt cao nhất, kết quả các trận đấu của Malaysia với Nepal và Việt Nam sẽ được chuyển thành tỷ số thua 0-3. Đây sẽ là biến số lớn ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng và cơ hội đi tiếp của các đội tại vòng loại Asian Cup 2027. Lãnh đạo AFC nhấn mạnh mọi quyết định sẽ dựa trên thực tế khách quan để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật. Dự kiến, phán quyết cuối cùng về số phận của bóng đá Malaysia sẽ được công bố trong khoảng hai tuần tới.