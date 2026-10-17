AFC Fylde 5-0 Atherton Collieries: AFC Fylde giành chiến thắng AFC Fylde và Atherton Collieries gặp nhau trên sân Mill Farm ở FA Cup với hai bức tranh phong độ khác biệt. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 17/10/2026.

AFC Fylde 5 - 0 Atherton Collieries Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu AFC Fylde tiếp đón Atherton Collieries.

7' BÀN THẮNG! AFC Fylde (1-0) Phút 7': (AFC Fylde) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

37' BÀN THẮNG! AFC Fylde (2-0) Phút 37': (AFC Fylde) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

42' BÀN THẮNG! AFC Fylde (3-0) Phút 42': (AFC Fylde) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' BÀN THẮNG! AFC Fylde (4-0) Phút 56': (AFC Fylde) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

74' BÀN THẮNG! AFC Fylde (5-0) Phút 74': (AFC Fylde) lập công. Tỷ số: 5 - 0.

KT Kết thúc: AFC Fylde 5-0 Atherton Collieries Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 01:55 18/10/2026

AFC Fylde tiếp đón Atherton Collieries trong trận đấu thuộc khuôn khổ FA Cup, diễn ra trên sân Mill Farm lúc 21h00 ngày 17/10/2026. Hai đội bước vào trận với phong độ gần đây khác nhau rõ rệt: Atherton Collieries có chuỗi kết quả tích cực hơn, trong khi AFC Fylde chưa tìm được sự ổn định.

Phong độ của AFC Fylde chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, AFC Fylde thắng 2 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó đã thua liên tiếp 2 trận.

Chuỗi kết quả thất thường cho thấy đội chủ sân Mill Farm chưa duy trì được mạch thắng. Một chiến thắng gần nhất có thể giúp đội lấy lại niềm tin khi bước vào trận đấu này.

Atherton Collieries mang phong độ tốt hơn

Ở chiều ngược lại, Atherton Collieries thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội cũng thắng ở trận đấu mới nhất, tiếp nối chuỗi kết quả khá ổn định.

Tỷ lệ không thua 4 trên 5 trận là điểm cộng đáng kể. Đây là hành trang tinh thần quan trọng cho đội khách trước chuyến làm khách tại Mill Farm.

Điểm cần chú ý trước giờ bóng lăn

Nhìn vào phong độ gần đây, Atherton Collieries có phần nhỉnh hơn về sự đều đặn, còn AFC Fylde cần cho thấy sự kiên định hơn sau những kết quả lên xuống. Tuy nhiên, phong độ chỉ là một góc nhìn, và những trận đấu cúp thường chứa nhiều yếu tố khó lường.

Cả hai đội đều vừa có chiến thắng ở trận gần nhất, nên tâm lý trước trận được kỳ vọng khá tích cực. Việc đội nào giữ được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội trên sân Mill Farm sẽ là yếu tố đáng theo dõi.

AFC Fylde 5 trận gần nhất T B B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Atherton Collieries 5 trận gần nhất T H T T B 4 Trận 3-1-0 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 4 Thủng lưới