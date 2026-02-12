AFC gọi tên U17 Việt Nam: Cơ hội lịch sử giành vé dự World Cup 2026 Nằm chung bảng với Hàn Quốc, Yemen và UAE tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam được AFC đánh giá là ứng viên tiềm năng cho tấm vé tham dự đấu trường thế giới tại Qatar.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa tiến hành bốc thăm chia bảng cho Vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia. U17 Việt Nam rơi vào bảng C, một bảng đấu được đánh giá là đầy thử thách nhưng cũng mở ra cơ hội lớn để bóng đá trẻ nước nhà lần đầu chạm tay vào tấm vé dự World Cup.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Hàn tại giải châu Á.

Bảng đấu của những thử thách và kỳ vọng

Tại bảng C, đối thủ lớn nhất của thầy trò HLV U17 Việt Nam chính là U17 Hàn Quốc – đội bóng từng hai lần bước lên ngôi vị cao nhất của giải đấu. Bên cạnh đó, hai đại diện Tây Á là Yemen và UAE cũng là những biến số khó lường với lối chơi giàu thể lực và kỹ thuật.

Đáng chú ý, trang chủ AFC đã có bài phân tích chi tiết về cục diện các bảng đấu, trong đó trực tiếp nhắc tên đại diện từ Đông Nam Á. AFC nhận định: “Hàn Quốc sẽ chạm trán Yemen, Việt Nam và UAE. Đây là ba đối thủ mà Việt Nam cần phải vượt qua để dự World Cup”. Lời khẳng định này cho thấy sự tôn trọng của giới chuyên môn châu lục dành cho sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian qua.

Sức mạnh từ những con số thống kê ấn tượng

Cơ sở để AFC tin tưởng vào khả năng tạo đột biến của U17 Việt Nam đến từ màn trình diễn hủy diệt tại vòng loại. Các cầu thủ trẻ đã thiết lập những thông số kỷ lục để khẳng định vị thế dẫn đầu bảng đấu của mình:

Điểm số tuyệt đối: Giành 15 điểm sau 5 lượt trận.

Giành 15 điểm sau 5 lượt trận. Hàng công bùng nổ: Ghi tổng cộng 30 bàn thắng (trung bình 6 bàn/trận).

Ghi tổng cộng 30 bàn thắng (trung bình 6 bàn/trận). Hàng thủ kiên cố: Giữ sạch lưới tuyệt đối, không để đối phương ghi bàn trong suốt chiến dịch vòng loại.

Thành tích này không chỉ giúp Việt Nam hiên ngang bước vào VCK với tư cách nhất bảng mà còn khiến các đối thủ trong khu vực, bao gồm cả truyền thông Hàn Quốc, phải bày tỏ sự thận trọng. Những thành công gần đây của các lứa trẻ Việt Nam trước các đội bóng xứ kim chi ở cấp độ U23 chính là lý do khiến U17 Hàn Quốc đánh giá rất cao tinh thần chiến đấu của đoàn quân áo đỏ.

Lộ trình tiến tới FIFA U17 World Cup 2026

VCK U17 châu Á 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 22/5/2026 tại Saudi Arabia. Đây là giải đấu mang tính chất quyết định để tìm ra những đại diện ưu tú nhất của châu lục bước ra sân chơi thế giới.

Theo quy định mới nhất, do số lượng đội tham dự World Cup tăng lên, châu Á sẽ có 8 suất chính thức. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần lọt vào vòng tứ kết (nằm trong 8 đội mạnh nhất), U17 Việt Nam sẽ chính thức giành vé tham dự FIFA U17 World Cup Qatar 2026. Với thực lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một cột mốc lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá thế giới.