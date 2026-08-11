AFC Hornchurch 1-2 Blackpool: Blackpool giành chiến thắng Thắng là vô địch: AFC Hornchurch đối đầu Blackpool trong trận chung kết lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Hornchurch Stadium. Hai đội hòa nhau ở lần gặp gần nhất.

AFC Hornchurch 1 - 2 Blackpool Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu AFC Hornchurch tiếp đón Blackpool.

12' Thay người Phút 12' (AFC Hornchurch): Henry Roy Hearn vào sân thay Ryan Loft.

30' BÀN THẮNG! AFC Hornchurch (1-0) Phút 30': Henry Roy Hearn (AFC Hornchurch) lập công (kiến tạo: Angelo Jasiel Balanta). Tỷ số: 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Blackpool): Josh Bowler vào sân thay Jordan Williams.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Thay người Phút 53' (Blackpool): Finley Munroe vào sân thay Andy Lyons.

56' BÀN THẮNG! Blackpool (1-1) Phút 56': Jordan Brown (Blackpool) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

58' Thẻ vàng Phút 58': Myles Weston (AFC Hornchurch) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Thay người Phút 62' (AFC Hornchurch): Aaron·Rowe vào sân thay Myles Weston.

63' Thẻ vàng Phút 63': Charlie Pegrum (AFC Hornchurch) nhận thẻ vàng (Foul).

66' Thay người Phút 66' (Blackpool): Tom Bloxham vào sân thay Jerry Yates.

66' Thay người Phút 66' (Blackpool): Dale Taylor vào sân thay Dion Charles.

71' Thay người Phút 71' (AFC Hornchurch): Dominic Poleon vào sân thay Josh Walker.

71' Thay người Phút 71' (AFC Hornchurch): Henry Sandat vào sân thay Charlie Pegrum.

71' Thay người Phút 71' (AFC Hornchurch): Miles Bracking vào sân thay Angelo Jasiel Balanta.

90' Thay người Phút 90' (AFC Hornchurch): Frankie Edwards vào sân thay Tom Dallison.

90' Thay người Phút 90' (Blackpool): Leighton Clarkson vào sân thay Albie Morgan.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

108' Blackpool ép sân Cầm bóng: AFC Hornchurch 41% - 59% Blackpool, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 6; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 12.

113' Thẻ đỏ Phút 113': Henry Sandat (AFC Hornchurch) nhận thẻ đỏ.

118' BÀN THẮNG! Blackpool (1-2) Phút 118': Josh Bowler (Blackpool) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

120+1' Thẻ vàng Phút 120+1': Aaron·Rowe (AFC Hornchurch) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

120' Blackpool ép sân Cầm bóng: AFC Hornchurch 39% - 61% Blackpool, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 8; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 13.

KT Kết thúc: AFC Hornchurch 1-2 Blackpool Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 00:37 08/11/2026

AFC Hornchurch Thống kê Blackpool 39% Kiểm soát bóng 61% 1 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 2 1 Phạt góc 8 11 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 3

Chỉ có một đội rời Hornchurch Stadium với tư cách nhà vô địch. AFC Hornchurch và Blackpool gặp nhau trong trận chung kết lúc 22:00 ngày 07/11/2026. Đây là trận đấu loại trực tiếp: đội thắng giành ngôi vương, đội thua bị loại và không còn cơ hội sửa sai.

Chung kết: không còn đường lùi

Ở những trận đấu như thế này, chuyện phong độ thường lùi lại phía sau áp lực của một cú quyết định. Không còn lượt về hay vòng đấu khác để bù đắp, nên mỗi pha bóng đều có thể thay đổi cục diện. Hai đội sẽ phải cân bằng giữa sự quyết đoán và sự cẩn trọng ngay từ những phút đầu.

AFC Hornchurch: hòa ở trận gần nhất, nhưng chuỗi kết quả còn nhiều lo ngại

Trong 5 trận gần nhất, AFC Hornchurch thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đội chủ nhà vừa có trận hòa gần nhất, sau đó là chuỗi ba trận thua liên tiếp và một chiến thắng ở thời điểm xa hơn.

Bức tranh này chưa phải là thuận lợi cho một đội bước vào trận chung kết. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà tại Hornchurch Stadium có thể giúp họ có thêm sự hưng phấn và hậu thuẫn từ khán đài. Nếu muốn vô địch, AFC Hornchurch cần chứng minh rằng chuỗi kết quả kém trước đó không còn ảnh hưởng đến tâm lý của họ.

Blackpool: ổn định hơn về mặt kết quả

Blackpool có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Hai trận gần nhất của họ đều kết thúc với tỷ số hòa. Trước đó là một trận thắng, một trận thua và một trận thắng nữa.

So với đối thủ, Blackpool có chuỗi kết quả cân bằng hơn và ít thất bại hơn. Điều này cho thấy họ biết cách giữ điểm khi cần, một phẩm chất hữu ích trong trận đấu mà một sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá đắt. Mặt khác, hai trận hòa liên tiếp gần đây cũng đặt ra câu hỏi về khả năng tìm được bàn thắng quyết định khi cần chiến thắng.

Lần gặp gần nhất chưa phân thắng bại

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây và kết quả là hòa. AFC Hornchurch thắng 0 trận, Blackpool cũng thắng 0 trận. Đây là con số quá ít để rút ra xu hướng rõ ràng, nhưng nó gợi ý một cuộc đối đầu cân bằng khi hai bên khó đánh bại nhau.

Điểm then chốt của trận chung kết

Tâm lý: AFC Hornchurch cần vượt qua chuỗi ba trận thua liên tiếp, trong khi Blackpool phải xử lý áp lực của trận đấu mà họ không được phép hòa để đi tiếp.

AFC Hornchurch cần vượt qua chuỗi ba trận thua liên tiếp, trong khi Blackpool phải xử lý áp lực của trận đấu mà họ không được phép hòa để đi tiếp. Sự chắc chắn: Blackpool có chuỗi kết quả ổn định hơn, còn AFC Hornchurch có lợi thế sân nhà.

Blackpool có chuỗi kết quả ổn định hơn, còn AFC Hornchurch có lợi thế sân nhà. Bàn thắng mở tỷ số: Với lần gặp gần nhất kết thúc hòa, đội nào có bàn thắng đầu tiên sẽ nắm lợi thế tâm lý lớn.

Nhận định

Đây là trận đấu mà phong độ chỉ mang tính tham khảo. Blackpool nhỉnh hơn về sự ổn định gần đây, còn AFC Hornchurch có sân nhà và động lực của một trận chung kết. Một trận đấu giằng co, chặt chẽ và quyết định bởi những chi tiết nhỏ là kịch bản dễ xảy ra nhất. Đội nào kiểm soát tốt cảm xúc hơn sẽ có cơ hội lớn để nâng cúp.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất AFC Hornchurch · 0 thắng 1 hòa Blackpool · 0 thắng AFC Hornchurch 1 - 1 Blackpool Hòa

AFC Hornchurch 5 trận gần nhất H T B B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 0 Thủng lưới Blackpool 5 trận gần nhất H H T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới