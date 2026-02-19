AFC tiếc nuối cho Đình Bắc, CAHN dừng bước tại đấu trường châu lục sau thất bại 1-3 CLB Công An Hà Nội chính thức rời giải với tổng tỷ số thua 1-6 sau trận lượt về tại Singapore. AFC nhấn mạnh sự kém duyên của Đình Bắc khi liên tục bị tước đi các bàn thắng.

Hành trình của CLB Công An Hà Nội (CAHN) tại sân chơi châu lục đã khép lại sau trận thua 1-3 trước Tampines Rovers trên sân khách Jalan Besar. Với tổng tỷ số 1-6 sau hai lượt trận, đại diện Việt Nam chính thức nhường vé vào tứ kết cho đội bóng Singapore. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở vận đen đeo bám tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc.

Sự nghiệt ngã mang tên VAR và những bàn thắng bị xóa bỏ

Trong bài tường thuật chi tiết, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã dành sự quan tâm đặc biệt đến trường hợp của Nguyễn Đình Bắc. Cầu thủ sinh năm 2004 này dường như đã trải qua những cung bậc cảm xúc khó tin nhất của bóng đá. Ở trận lượt đi, Đình Bắc từng ghi bàn trong chiến thắng 4-0 của CAHN, nhưng kết quả đó sau này bị hủy bỏ và xử thua 0-3 do sai phạm quy chế đăng ký cầu thủ của đội bóng ngành Công an.

Tại trận lượt về, kịch bản nghiệt ngã lại tái diễn. Phút 53, Đình Bắc đã đưa được bóng vào lưới Tampines Rovers, nhen nhóm hy vọng lật đổ. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định có lỗi của Alves Rogerio trước đó và từ chối bàn thắng. Trước đó chỉ một phút, Đình Bắc cũng có cú dứt điểm sạt cột dọc trong gang tấc.

Đình Bắc thiếu may mắn để có bàn thắng cho riêng mình.

Bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ và sự hiệu quả của Tampines Rovers

Trận đấu tại Jalan Besar diễn ra với áp lực tâm lý đè nặng lên các cầu thủ khách. Ngay từ phút thứ 5, thủ môn Nguyễn Filip đã có pha xử lý thiếu chắc chắn, suýt chút nữa khiến CAHN nhận bàn thua sớm. Dù Alan Grafite và Leo Artur nỗ lực gây sức ép, hàng thủ của Tampines Rovers vẫn đứng vững trước khi trừng phạt đối thủ bằng cú đánh đầu mở tỷ số của Hide Higashikawa ở phút 36.

Khó khăn thêm chồng chất khi Leo Artur nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 52 sau một tình huống va chạm mạnh được VAR can thiệp. Việc chơi thiếu người trong bối cảnh đang bị dẫn bàn khiến hệ thống phòng ngự của CAHN trở nên mong manh. Chỉ 8 phút sau khi có lợi thế quân số, Higashikawa hoàn tất cú đúp cá nhân sau pha xử lý kỹ thuật vượt qua sự truy cản của Đoàn Văn Hậu.

Cục diện bảng đấu và hành trình phía trước

Dù Alan đã rút ngắn cách biệt xuống 1-2 từ chấm phạt đền, nhưng nỗ lực muộn màng này không đủ để xoay chuyển cục diện. Phút cuối trận, Trent Buhagiar tận dụng đường chọc khe tinh tế của Yamashita để ấn định chiến thắng 3-1 cho đại diện Singapore.

Thống kê cho thấy sự hiệu quả vượt trội của Tampines Rovers khi họ tận dụng tối đa các cơ hội có được. Với kết quả này, đội bóng Singapore chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết để đối đầu với một trong hai đối thủ là Bangkok United hoặc Macarthur FC. Đối với CAHN, việc dừng bước sớm là bài học đắt giá về cả công tác quản lý lẫn bản lĩnh trong những trận cầu mang tính chất knock-out tại đấu trường quốc tế.