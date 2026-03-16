AFC trì hoãn án phạt vụ 7 cầu thủ Malaysia gian lận: Làn sóng phẫn nộ bùng nổ Dù FIFA và CAS đã bác bỏ đơn kháng cáo về hành vi gian lận của 7 cầu thủ Malaysia, AFC vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng, gây ảnh hưởng tới tuyển Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận khu vực khi trì hoãn đưa ra án phạt chính thức đối với Malaysia trong vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch gian lận hồ sơ. Quyết định tiếp tục yêu cầu giải trình của AFC được đưa ra trong bối cảnh Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã có những kết luận đanh thép về sai phạm này trước đó.

Sự mâu thuẫn giữa phán quyết của FIFA và động thái từ AFC

Bất chấp việc FIFA và CAS đã xác định hành vi gian lận hồ sơ của nhóm 7 cầu thủ Malaysia và bác bỏ mọi đơn kháng cáo, AFC vẫn chưa thực hiện các bước kỷ luật dứt khoát. Thay vì công bố án phạt vào sáng ngày 16/3 như kỳ vọng của dư luận, cơ quan quản lý bóng đá châu lục lại tổ chức họp báo để yêu cầu Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cung cấp thêm thông tin giải trình.

Động thái này bị giới mộ điệu đánh giá là thiếu quyết đoán và có dấu hiệu "câu giờ". Nhiều ý kiến trên các diễn đàn bóng đá khu vực đặt dấu hỏi về tính minh bạch của AFC khi một vụ việc đã có kết luận rõ ràng từ cơ quan quyền lực cao nhất thế giới lại phải chờ đợi thêm những lời bào chữa từ phía đơn vị sai phạm. Sự thong dong của AFC đang tạo ra một tiền lệ xấu về kỷ cương trong bóng đá chuyên nghiệp.

Quyền lợi của Đội tuyển Việt Nam bị treo lửng

Sự chậm trễ của AFC không chỉ là vấn đề thủ tục mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027. Theo quy định kỷ luật, nếu Malaysia bị xử phạt kịch khung, đội bóng này sẽ bị hủy kết quả và bị xử thua 0-3 trong tất cả các trận đấu có sự góp mặt của nhóm cầu thủ vi phạm. Điều này đồng nghĩa với việc các đối thủ trực tiếp như Việt Nam và Nepal đang bị tước đi những điểm số xứng đáng một cách thiếu công bằng.

Dư luận Đông Nam Á bày tỏ sự lo ngại rằng việc kéo dài thời gian có thể là một chiến thuật để hoàn tất các trận đấu tái đấu sắp tới trước khi đưa ra kết luận pháp lý cuối cùng. "Thật khó tin khi đến giờ này vẫn chưa có câu trả lời. Chẳng lẽ Việt Nam vẫn chưa được xử thắng?" là thắc mắc chung của hàng nghìn cổ động viên trên các nền tảng mạng xã hội.

Thách thức về tính minh bạch của bóng đá châu Á

Mặc dù AFC khẳng định đang vận hành dựa trên Bộ luật kỷ luật và cần thêm khoảng 10 ngày để đối chiếu hồ sơ, nhưng sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã chạm đáy. Trong một môi trường bóng đá đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật và tốc độ xử lý thông tin nhạy bén, những bước đi chậm chạp của cơ quan này đang gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín tổ chức.

Việc kéo dài tranh cãi không chỉ khiến cục diện bảng đấu rơi vào trạng thái bất ổn mà còn làm giảm đi giá trị của sự công bằng trong thể thao. Một phán quyết nhanh chóng, dựa trên những bằng chứng xác thực từ FIFA, là điều cần thiết để chấm dứt "vở kịch pháp lý" này và trả lại sự trong sạch cho các giải đấu khu vực.