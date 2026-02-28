AFC vinh danh Ngọc Minh Chuyên là người kế vị Huỳnh Như tại Asian Cup 2026 Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đánh giá cao tiền đạo 21 tuổi Ngọc Minh Chuyên, coi cô là nhân tố kế thừa xứng đáng của Huỳnh Như trong hành trình tìm vé World Cup 2027.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức có mặt tại Australia để bắt đầu chiến dịch Asian Cup nữ 2026, giải đấu then chốt quyết định các suất tham dự World Cup nữ 2027. Trong bối cảnh đội hình đang có sự chuyển giao thế hệ, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã dành sự chú ý đặc biệt cho tiền đạo trẻ Ngọc Minh Chuyên, xem cô là gương mặt đại diện cho tương lai của bóng đá nữ Việt Nam.

Niềm hy vọng mới trên hàng công ĐT nữ Việt Nam

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, ĐT nữ Việt Nam bước vào giải đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đáng chú ý, trang chủ AFC đã đưa ra những nhận định tích cực về tài năng của Ngọc Minh Chuyên, cầu thủ mới 21 tuổi nhưng đã sớm bộc lộ những tố chất của một ngôi sao hàng đầu.

AFC dành lời khen ngợi cho Minh Chuyên.

AFC đánh giá: “Được xem là người kế nhiệm tiềm năng của Huỳnh Như, cầu thủ 21 tuổi Ngọc Minh Chuyên sẽ nỗ lực chứng minh tài năng. Tiền đạo này luôn thi đấu đầy quyết tâm cùng khả năng đi bóng điêu luyện, hứa hẹn tạo nên những màn trình diễn đáng chờ đợi”. Lời khẳng định này không chỉ là sự công nhận về mặt chuyên môn mà còn là cú hích tinh thần quan trọng cho tiền đạo trẻ trước những thử thách cực đại tại giải đấu châu lục.

Chiến lược kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ

Đội hình ĐT nữ Việt Nam tham dự Asian Cup 2026 là sự pha trộn giữa những trụ cột dạn dày kinh nghiệm từ kỳ World Cup 2023 và những nhân tố trẻ giàu khát khao. HLV Mai Đức Chung đã xây dựng một lộ trình tập luyện cường độ cao, duy trì xuyên suốt cả trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán để đảm bảo các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất.

Mục tiêu chiến lược của toàn đội là vượt qua vòng bảng, tạo đà tâm lý vững chắc để cạnh tranh sòng phẳng tấm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau. Sự tự tin của các cô gái "Kim cương" đang ở mức cao nhất sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc tại Australia.

Lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam tại vòng bảng

Hành trình của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ trải qua 3 trận đấu đầy cam go tại bảng đấu có sự góp mặt của các đối thủ đa dạng về phong cách chơi bóng:

Thời gian Đối thủ Vòng đấu 04/03 ĐT nữ Ấn Độ Vòng bảng 07/03 ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa Vòng bảng 10/03 ĐT nữ Nhật Bản Vòng bảng

Trận ra quân gặp Ấn Độ vào ngày 4/3 được xem là cơ hội để Ngọc Minh Chuyên và các đồng đội tìm kiếm những điểm số đầu tiên. Thử thách lớn nhất sẽ xuất hiện ở lượt trận cuối cùng khi Việt Nam đối đầu với đối thủ đẳng cấp thế giới là Nhật Bản. Với sự đánh giá cao từ giới chuyên môn quốc tế, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một thế hệ vàng mới sẽ tiếp tục viết nên kỳ tích cho bóng đá nữ nước nhà.