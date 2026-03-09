AFC xác nhận trận ĐT Việt Nam gặp Malaysia vẫn diễn ra đúng lịch trình ngày 31/3 Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định cuộc đối đầu tại vòng loại Asian Cup 2027 không bị trì hoãn dù bóng đá Malaysia đang vướng bê bối pháp lý nghiêm trọng.

Trận đấu tâm điểm giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ được tổ chức theo đúng lịch trình vào ngày 31/3 tới. Đây là khẳng định chính thức từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhằm dập tắt những đồn đoán về việc trì hoãn hay hủy bỏ sau các phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến bóng đá Malaysia.

Trận Việt Nam - Malaysia vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch.

Ràng buộc thương mại và tính chất quan trọng của trận đấu

Tổng thư ký AFC, ông Windsor John, khẳng định cuộc đối đầu này là "bất khả xâm phạm" do các ràng buộc chặt chẽ về hợp đồng và nghĩa vụ thương mại. Ông nhấn mạnh rằng các trận đấu quốc tế không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn gắn liền với quyền lợi của các đối tác truyền hình và nhà tài trợ toàn cầu.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, kết quả của màn so tài này ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số trên bảng xếp hạng FIFA của cả hai đội bóng Đông Nam Á. Do đó, việc hủy bỏ hoặc dời lịch thi đấu gần như không được ban tổ chức xem xét trong bối cảnh lịch trình bóng đá quốc tế đang vô cùng dày đặc.

Quy trình kỷ luật nhắm vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Dù trận đấu vẫn được tiến hành, điều này không đồng nghĩa với việc bóng đá Malaysia hoàn toàn thoát khỏi các rắc rối pháp lý. AFC xác nhận Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức đã bắt đầu quy trình xem xét hồ sơ vụ việc liên quan đến các phán quyết từ CAS.

Theo lộ trình, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có trách nhiệm gửi văn bản giải trình chính thức về các điều khoản vi phạm trước khi cơ quan chức năng đưa ra quyết định cuối cùng. Dự kiến, kết quả của cuộc điều tra chuyên sâu này sẽ được AFC công bố công khai trong vòng 7 đến 10 ngày tới, điều này có thể tạo ra những biến số lớn ngay trước giờ bóng lăn.

Tổn thất lực lượng và kịch bản bị xử thua 0-3

Về khía cạnh nhân sự, phán quyết từ CAS đã giáng một đòn mạnh vào sức mạnh của "Bầy hổ". Cụ thể, 7 cầu thủ nhập tịch liên quan phải chấp hành án treo giò 12 tháng tại tất cả các giải đấu chính thức. Mặc dù nhóm cầu thủ này vẫn được phép tập luyện và tham gia các hoạt động phi chính thức tại câu lạc bộ chủ quản, nhưng họ chắc chắn sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách đến Việt Nam.

Nghiêm trọng hơn, đội tuyển Malaysia đang đứng trước nguy cơ bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu gặp Việt Nam và Nepal tại chiến dịch vòng loại này. Kịch bản này sẽ xảy ra nếu các sai phạm của FAM được AFC xác định là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của giải đấu.

Hiện tại, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể yên tâm chuẩn bị cho màn tiếp đón đối thủ trên sân nhà. Trận đấu vẫn sẽ diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của các quan chức AFC, trong khi chờ đợi những phán quyết pháp lý tiếp theo nhắm vào các sai phạm từ phía Malaysia.