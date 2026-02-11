AFC xác nhận Việt Nam khiếu nại tư cách 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia Tổng thư ký AFC xác nhận đơn khiếu nại của Việt Nam lên FIFA nhắm vào 7 cầu thủ Malaysia, mở ra cuộc chiến pháp lý có thể làm thay đổi cục diện vòng loại Asian Cup 2027.

Một làn sóng dư luận mới vừa bùng phát trong làng bóng đá khu vực khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức lên tiếng về vụ tranh chấp tư cách pháp lý của các cầu thủ nhập tịch Malaysia. Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul John, đã trực tiếp xác nhận việc Việt Nam gửi đơn khiếu nại lên FIFA liên quan đến 7 gương mặt trong đội hình đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Malaysia chuẩn bị chạm trán Việt Nam trên sân cỏ.

Xác nhận từ lãnh đạo cao nhất của AFC

Phát biểu trên chương trình Sebelas Utama của kênh Astro Arena, ông Datuk Seri Windsor Paul John tiết lộ thông tin chấn động về việc Việt Nam đã chủ động phản đối tư cách thi đấu của nhóm cầu thủ nhập tịch phía Malaysia. Mặc dù vòng loại Asian Cup 2027 do AFC quản lý, nhưng thẩm quyền xác minh tư cách pháp lý của cầu thủ lại thuộc về FIFA.

"Chúng tôi nhận được thông tin từ FIFA vì đây là giải đấu của AFC vòng loại Asian Cup 2027," Tổng thư ký AFC chia sẻ. Quá trình rà soát đặc biệt này được kích hoạt ngay sau khi trận đấu tại bảng F giữa hai đội tuyển khép lại, làm dấy lên những nghi ngại về tính hợp lệ của các nhân sự mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã đăng ký.

Án phạt treo lơ lửng và sự can thiệp của CAS

Theo những diễn biến mới nhất, FIFA đã có những phản hồi bước đầu khá gay gắt. Ông Windsor Paul John xác nhận cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới từng đưa ra án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với nhóm cầu thủ bị coi là không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Án phạt này nhắm trực tiếp vào FAM vì những sai sót trong việc sử dụng nhân sự nhập tịch.

Đáng chú ý, cuộc điều tra này không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ nỗ lực pháp lý của phía Việt Nam. Lãnh đạo AFC khẳng định: "Có sự phản đối từ Việt Nam. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nhận được thông tin trực tiếp từ FIFA". Điều này cho thấy sự quyết liệt của phía Việt Nam trong việc bảo vệ tính công bằng tại sân chơi châu lục.

Thời điểm quyết định: Ngày 26/02/2026

Mặc dù án phạt ban đầu đã được FIFA đưa ra, nhưng tình thế hiện tại đang tạm thời bị đình chỉ. Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án của phía Malaysia, cho phép các cầu thủ liên quan tiếp tục thi đấu trong thời gian chờ đợi.

Phán quyết cuối cùng từ CAS dự kiến sẽ được công bố vào ngày 26/02/2026. Kết quả của phiên tòa này sẽ là cột mốc then chốt, không chỉ định đoạt tương lai của 7 cầu thủ nhập tịch mà còn trực tiếp tác động đến bảng xếp hạng và cơ hội đoạt vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 của cả Malaysia và Việt Nam. Trong bối cảnh bóng đá khu vực đang ngày càng chú trọng vào nguồn lực cầu thủ gốc ngoại, vụ việc này sẽ là bài học quan trọng về các quy tắc chặt chẽ của FIFA.