AFC xử thua CAHN 0-3: Án phạt nghiệt ngã và tranh cãi về sự công bằng tại Đông Nam Á Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa giáng đòn trừng phạt nặng nề vào CLB Công an Hà Nội do sai sót đăng ký nhân sự, khơi lại làn sóng chỉ trích về cách xử lý các vụ việc tương tự trong khu vực.

Cú sốc hành chính khiến đại diện Việt Nam trả giá đắt

Trưa ngày 17/2, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức ban hành án kỷ luật đối với Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN), tạo nên một cơn địa chấn tại vòng knock-out AFC Champions League Two. Theo phán quyết cuối cùng, đại diện Việt Nam bị xử thua 0-3 trong trận đấu với Tampines Rovers, thay đổi hoàn toàn kết quả thắng lợi 4-0 mà họ đã giành được trên sân cỏ vào ngày 11/2.

Nguyên nhân của thảm họa hành chính này xuất phát từ sai sót nghiêm trọng trong công tác đăng ký thi đấu. Cụ thể, CAHN đã sử dụng hai cầu thủ Rogerio Alves Dos Santos và Stefan Mauk khi cả hai đều chưa đủ điều kiện pháp lý để ra sân tại thời điểm đó. Sai lầm này không chỉ khiến đội bóng thủ đô đánh mất lợi thế dẫn bàn cực lớn mà còn kéo theo những tổn thất tài chính nặng nề. AFC quyết định phạt CAHN 2.000 USD, đồng thời cắt giảm khoản phí hỗ trợ tham dự giải trị giá 40.000 USD từ ban tổ chức.

Công an Hà Nội phải vượt khó sau khi bị xử thua 0-3.

Làn sóng tranh luận và dấu hỏi về sự công bằng của AFC

Quyết định của AFC ngay lập tức trở thành tâm điểm trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á. Cổ động viên từ Thái Lan, Indonesia và Singapore đều bày tỏ sự kinh ngạc trước mức độ nghiêm khắc của án phạt. Nhiều ý kiến cho rằng, một lỗi hành chính thuần túy đã dẫn đến hậu quả quá nặng nề, tước đi nỗ lực của các cầu thủ trong suốt 90 phút thi đấu thăng hoa trước đó.

Đáng chú ý, dư luận khu vực đã nhanh chóng đặt bàn cân so sánh tốc độ xử lý của AFC trong vụ việc này với nghi án sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định của đội tuyển quốc gia Malaysia. Người hâm mộ đặt câu hỏi vì sao án phạt dành cho CAHN được đưa ra một cách nhanh chóng và dứt khoát, trong khi cuộc điều tra về nhân sự của Malaysia đã kéo dài cả năm trời mà vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Chờ đợi phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao

Giải đáp những thắc mắc này, phía AFC cho biết họ vẫn đang tuân thủ các quy trình pháp lý và chờ đợi kết quả điều tra từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Theo lộ trình, phiên điều trần trực tiếp diễn ra vào ngày 26/2 tới đây sẽ là thời điểm định đoạt số phận của các cầu thủ nhập tịch bên phía Malaysia.

Nếu CAS giữ nguyên án phạt cấm thi đấu 12 tháng từ FIFA, Malaysia sẽ đứng trước nguy cơ bị xử thua 0-3 trong các trận đấu liên quan, bao gồm cả cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Trong khi chờ đợi phán quyết mang tính bước ngoặt đó, thực tế hiện tại đang đẩy CLB Công an Hà Nội vào thế chân tường. Đội bóng ngành Công an buộc phải dồn toàn lực cho trận lượt về trong bối cảnh mọi lợi thế về mặt tỷ số đã tan biến hoàn toàn, đòi hỏi một tinh thần thép để có thể lật ngược thế cờ.