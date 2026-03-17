AFC xử thua Malaysia 0-3 trước Việt Nam do bê bối cầu thủ nhập tịch tại vòng loại Asian Cup Liên đoàn Bóng đá Malaysia chính thức xác nhận đội tuyển quốc gia bị AFC xử thua 0-3 trong các trận gặp Việt Nam và Nepal do sai phạm nghiêm trọng về hồ sơ cầu thủ nhập tịch.

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vừa đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Theo thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đội tuyển nước này đã bị xử thua 0-3 trong các trận đấu đối đầu với đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal.

Sai phạm nghiêm trọng về quy trình nhập tịch

Nguyên nhân dẫn đến án phạt nặng nề này xuất phát từ việc Malaysia đã sử dụng các cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu theo quy định hiện hành của AFC và FIFA. Sau quá trình rà soát hồ sơ, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Á xác định các cầu thủ này vi phạm các tiêu chuẩn về cư trú hoặc nguồn gốc pháp lý, dẫn đến việc tư cách thi đấu không được công nhận.

Việc bị xử thua 0-3 là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực của bóng đá Malaysia trong hành trình tìm kiếm tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Trước đó, kết quả trên sân cỏ đã được ghi nhận, nhưng phán quyết hành chính này sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện bảng đấu của Malaysia cũng như các đối thủ liên quan.

Cơ hội lớn cho đội tuyển Việt Nam

Với việc được xử thắng 0-3, đội tuyển Việt Nam nghiễm nhiên có thêm 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại có lợi mà không cần tốn sức thi đấu lại. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp thầy trò huấn luyện viên trưởng gia tăng cơ hội đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2027.

Bên cạnh đó, Nepal cũng là đội bóng hưởng lợi trực tiếp từ phán quyết này. Hiện tại, giới chuyên môn đang chờ đợi bảng cập nhật xếp hạng chính thức từ AFC để xác định vị trí của các đội tại bảng đấu. Sự cố này cũng dấy lên hồi chuông cảnh báo cho các liên đoàn bóng đá khu vực trong việc kiểm soát chặt chẽ quy trình nhập tịch cầu thủ để tránh những thiệt hại về thành tích chuyên môn trên đấu trường quốc tế.