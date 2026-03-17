AFC xử thua Malaysia: Đội tuyển Việt Nam chính thức giành vé dự Asian Cup 2027 Án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) do vi phạm quy định nhân sự đã khiến Malaysia bị tước 6 điểm, qua đó gián tiếp đưa Việt Nam vào vòng chung kết Asian Cup.

Cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vừa chứng kiến một bước ngoặt lịch sử khi Đội tuyển Việt Nam chính thức giành quyền đi tiếp sau án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành cho Malaysia. Sai phạm nghiêm trọng trong đăng ký nhân sự đã khiến "Hổ Malay" mất toàn bộ lợi thế và nhường suất tham dự giải đấu lớn nhất châu lục cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Án phạt chấn động: Malaysia bị xử thua và phạt tiền

Theo quyết định mới nhất từ AFC, Đội tuyển Malaysia bị xác định vi phạm Điều 56 Quy định kỷ luật khi sử dụng 7 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Sai phạm này xảy ra trong hai chiến thắng trước Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0) hồi tháng 6/2025.

Hệ quả là AFC đã hủy bỏ kết quả thực tế và tuyên bố Malaysia thua 0-3 ở cả hai trận đấu kể trên. Bên cạnh việc bị tước 6 điểm quý giá, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) còn phải nộp phạt 50.000 USD. Án phạt này khiến Malaysia tụt hạng sâu trên bảng xếp hạng FIFA và trực tiếp trao tấm vé đi tiếp tại bảng F vào tay Đội tuyển Việt Nam.

Báo Malaysia bàng hoàng sau án phạt chính thức từ AFC.

Truyền thông xứ Mã bàng hoàng trước sai phạm hệ thống

Thông tin này đã tạo nên một làn sóng thất vọng lớn tại Malaysia. Các tờ báo thể thao hàng đầu nước này đồng loạt đưa tin về sự cố mà họ mô tả là "thảm họa hành chính". Tờ The Star gọi đây là "cú đòn kép" giáng mạnh vào tham vọng của bóng đá nước nhà khi vừa mất thành tích, vừa thiệt hại tài chính nặng nề.

Trong khi đó, tờ New Straits Times chua chát thừa nhận hy vọng dự Asian Cup đã chính thức tan vỡ. Giới chuyên môn tại Malaysia nhận định đây không phải là lỗi nhỏ lẻ mà là một sai phạm nhân sự có hệ thống. Hiện tại, FAM cho biết sẽ yêu cầu AFC cung cấp văn bản giải trình chi tiết để cân nhắc khả năng kháng cáo, dù niềm tin vào một kết quả khả quan là rất thấp.

Cục diện bảng F ngã ngũ sớm một vòng đấu

Với việc kết quả trận đối đầu trực tiếp được thay đổi thành chiến thắng 3-0 cho Việt Nam, cộng với việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp bị trừ điểm, Đội tuyển Việt Nam đã đủ điều kiện góp mặt tại Asian Cup 2027 bất chấp kết quả các trận còn lại.

Cuộc đọ sức giữa Đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở lượt trận cuối cùng giờ đây chỉ còn mang tính chất thủ tục về mặt điểm số. Tuy nhiên, trận đấu vẫn giữ được sức nóng khi Malaysia cần một màn trình diễn danh dự để xoa dịu dư luận trong nước sau cú sốc hành chính tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại của họ.