AFF Cup 2026: Tuyển Việt Nam và bài toán hóa giải đòn bóng bổng của Singapore Chạm trán Singapore sở hữu dàn cầu thủ thể hình ấn tượng tại AFF Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần cẩn trọng tối đa trước các đòn không chiến direct-play.

Trận chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore tại lượt trận tiếp theo bảng A AFF Cup 2026 trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/7 hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cam go. Singapore bước vào cuộc đọ sức này với hành trang là 6 điểm tuyệt đối cùng vị trí dẫn đầu bảng A sau hai chiến thắng trước Campuchia và Timor-Leste. Tâm lý hưng phấn của thầy trò HLV Gavin Lee chắc chắn sẽ tạo ra sức ép không nhỏ lên đội chủ nhà.

Singapore có trọn 6 điểm sau 2 trận đã qua. Ảnh: LĐBĐ Singapore.

Vũ khí không chiến và đòn trừng phạt từ bóng hai

Dù bị đánh giá thấp hơn về chất lượng phối hợp kỹ thuật, Singapore lại sở hữu phương án tấn công cực kỳ trực diện và hiệu quả: chơi bóng bổng. Đội bóng đảo quốc sư tử chủ động triển khai các đường bóng dài vượt tuyến hướng thẳng đến vị trí các tiền đạo hoặc hai hành lang cánh nhằm tối ưu hóa lợi thế thể hình.

Mục tiêu cốt lõi trong sơ đồ của HLV Gavin Lee là tạo ra các pha tranh chấp trên không, từ đó nhanh chóng vây bắt và làm chủ các tình huống bóng bật ra. Cách vận hành này dựa trên dàn cầu thủ có chiều cao vượt trội như Irfan Fandi, Lionel Tan, Jacob Mahner, Ryhan Stewart, Harhys Stewart và Ihan Fandi. Nhờ thể hình ấn tượng, Singapore biến các quả tạt từ hai biên, tình huống cố định cũng như các pha rót bóng hướng về cột xa thành vũ khí sát thương nguy hiểm, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sơ hở nào từ đối phương.

Dàn nhân sự vượt trội và chìa khóa vô hiệu hóa của HLV Kim Sang-sik

Trong quá khứ, lối chơi thiên về sức mạnh và không chiến của Singapore từng nhiều lần gây rắc rối cho bóng đá Việt Nam do bất lợi về thể hình. Tuy nhiên, dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã sở hữu một dàn nhân sự có chiều cao tốt hơn rất nhiều. Những cái tên như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Quang Kiệt, Hoàng Đức, Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc mang lại điểm tựa vững chắc để sẵn sàng đua tranh sòng phẳng trong các pha tranh chấp trên không.

Việt Nam cần tìm cách hóa giải những pha tạt bóng của đối thủ. Ảnh: VFF.

Bên cạnh yếu tố thể hình, sự kỷ luật về mặt chiến thuật mới là yếu tố quyết định giúp duy trì sự an toàn cho hệ thống phòng ngự. Các hậu vệ Việt Nam cần chủ động chọn vị trí chính xác, giữ liên lạc liên tục và áp sát không cho các chân sút đối phương có khoảng trống bật nhảy tự do trong vòng cấm. Đồng thời, tuyến tiền vệ phải phản ứng nhanh nhạy để làm chủ tình huống bóng hai, ngăn đối thủ duy trì áp lực hãm thành liên tục, qua đó giữ vững thế trận trên sân Mỹ Đình.