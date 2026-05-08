AGF Aarhus 2-1 Sabah: AGF Aarhus giành chiến thắng
AGF Aarhus gặp Sabah tại UEFA Champions League lúc 23h30 ngày 05/08/2026. Cepheus Park Randers là địa điểm diễn ra trận đấu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
AGF Aarhus tiếp đón Sabah.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: AGF Aarhus 57 - 43 Sabah, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 25'Sabah ép sân
Cầm bóng: AGF Aarhus 40 - 60 Sabah, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 1.
- 29'Thay người
Phút 29' (): Jacob Andersen vào sân thay Frederik Tingager.
- 31'BÀN THẮNG! AGF Aarhus (1-0)
Phút 31': James Bogere () lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 33'Thẻ vàng
Phút 33': Valdas Dambrauskas () nhận thẻ vàng.
- 37'Thẻ vàng
Phút 37': Veljko Simic () nhận thẻ vàng.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: AGF Aarhus 45 - 55 Sabah, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 2 - 1.
- 39'Thẻ vàng
Phút 39': Joy-Lance Mickels () nhận thẻ vàng.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Rasmus Carstensen vào sân thay Jens Jönsson.
- 50'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: AGF Aarhus 46 - 54 Sabah, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 2; phạm lỗi 3 - 10, cứu thua 3 - 1.
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: AGF Aarhus 49 - 51 Sabah, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 3 - 1.
- 63'BÀN THẮNG! AGF Aarhus (2-0)
Phút 63': James Bogere () lập công (kiến tạo: Magnus Knudsen). Tỷ số: 2 - 0.
- 65'Thay người
Phút 65' (): Orphé Mbina vào sân thay Kaheem Parris.
- 66'BÀN THẮNG! Sabah (2-1)
Phút 66': Veljko Simic () lập công (kiến tạo: Umarali Rakhmonaliev). Tỷ số: 2 - 1.
- 71'Thay người
Phút 71' (): Gift Links vào sân thay Frederik Emmery.
- 73'Thẻ vàng
Phút 73': Gift Links () nhận thẻ vàng.
- 74'Thẻ vàng
Phút 74': Magnus Knudsen () nhận thẻ vàng.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: AGF Aarhus 46 - 54 Sabah, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 3 - 1.
- 79'Thay người
Phút 79' (): Xander Severina vào sân thay Aleksey Isayev.
- 81'Thay người
Phút 81' (): Janni Serra vào sân thay Mikael Anderson.
- 81'Thay người
Phút 81' (): C. Storch vào sân thay Colin Rösler.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: AGF Aarhus 45 - 55 Sabah, dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 6 - 3; phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 3 - 1.
- 90+1'VAR
Phút 90+1': VAR — Steve Solvet ().
- 90+3'Thay người
Phút 90+3' (): Abdulakh Khaybulayev vào sân thay Veljko Simic.
- 90+3'Thay người
Phút 90+3' (): Younes Lachaab vào sân thay Joy-Lance Mickels.
- KTKết thúc: AGF Aarhus 2-1 Sabah
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 02:09 06/08/2026
AGF Aarhus sẽ đối đầu Sabah tại UEFA Champions League vào lúc 23h30 ngày 05/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Cepheus Park Randers.
Bối cảnh trận đấu
Cuộc chạm trán giữa AGF Aarhus và Sabah là trận đấu thuộc UEFA Champions League. Hai đội sẽ bước vào màn so tài tại Cepheus Park Randers, trong một trận đấu mà thông tin về phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến chưa được cung cấp.
Nhận định chuyên môn
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá chính xác phong độ gần đây, xu hướng đối đầu hoặc cách bố trí chiến thuật của AGF Aarhus và Sabah. Vì vậy, những yếu tố quyết định trận đấu sẽ chỉ có thể được làm rõ khi thông tin về lực lượng và lối chơi của hai đội được cập nhật.
Người hâm mộ có thể theo dõi diễn biến cuộc so tài tại Cepheus Park Randers từ 23h30 ngày 05/08/2026.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)