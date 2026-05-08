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AGF Aarhus 2-1 Sabah: AGF Aarhus giành chiến thắng

Văn Thể05/08/2026 18:39

AGF Aarhus gặp Sabah tại UEFA Champions League lúc 23h30 ngày 05/08/2026. Cepheus Park Randers là địa điểm diễn ra trận đấu.

AGF Aarhus2 - 1SabahKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    AGF Aarhus tiếp đón Sabah.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: AGF Aarhus 57 - 43 Sabah, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Sabah ép sân

    Cầm bóng: AGF Aarhus 40 - 60 Sabah, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 1.

  • 29'Thay người

    Phút 29' (): Jacob Andersen vào sân thay Frederik Tingager.

  • 31'BÀN THẮNG! AGF Aarhus (1-0)

    Phút 31': James Bogere () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': Valdas Dambrauskas () nhận thẻ vàng.

  • 37'Thẻ vàng

    Phút 37': Veljko Simic () nhận thẻ vàng.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: AGF Aarhus 45 - 55 Sabah, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 2 - 1.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Joy-Lance Mickels () nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Rasmus Carstensen vào sân thay Jens Jönsson.

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: AGF Aarhus 46 - 54 Sabah, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 2; phạm lỗi 3 - 10, cứu thua 3 - 1.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: AGF Aarhus 49 - 51 Sabah, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 3 - 1.

  • 63'BÀN THẮNG! AGF Aarhus (2-0)

    Phút 63': James Bogere () lập công (kiến tạo: Magnus Knudsen). Tỷ số: 2 - 0.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (): Orphé Mbina vào sân thay Kaheem Parris.

  • 66'BÀN THẮNG! Sabah (2-1)

    Phút 66': Veljko Simic () lập công (kiến tạo: Umarali Rakhmonaliev). Tỷ số: 2 - 1.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (): Gift Links vào sân thay Frederik Emmery.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': Gift Links () nhận thẻ vàng.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Magnus Knudsen () nhận thẻ vàng.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: AGF Aarhus 46 - 54 Sabah, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 3 - 1.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (): Xander Severina vào sân thay Aleksey Isayev.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (): Janni Serra vào sân thay Mikael Anderson.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (): C. Storch vào sân thay Colin Rösler.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: AGF Aarhus 45 - 55 Sabah, dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 6 - 3; phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 3 - 1.

  • 90+1'VAR

    Phút 90+1': VAR — Steve Solvet ().

  • 90+3'Thay người

    Phút 90+3' (): Abdulakh Khaybulayev vào sân thay Veljko Simic.

  • 90+3'Thay người

    Phút 90+3' (): Younes Lachaab vào sân thay Joy-Lance Mickels.

  • KTKết thúc: AGF Aarhus 2-1 Sabah

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 02:09 06/08/2026

Đội hình chính thức
AGF Aarhus
Sơ đồ 3-4-3
Sabah
Sơ đồ 4-2-3-1
21
Mads Hedenstad
25
Colin Rösler
5
Frederik Tingager
19
Eric Kahl
23
Mikael Anderson
4
Magnus Knudsen
16
Jens Jönsson
39
Frederik Emmery
31
Tobias Bech
28
James Bogere
10
Kristian Arnstad
92
Stas Pokatilov
80
Akim Zedadka
3
Steve Solvet
5
Rahman Dashdamirov
27
Tymoteusz Puchacz
7
Umarali Rakhmonaliev
13
Ivan Lepinjica
11
Kaheem Parris
10
Aleksey Isayev
21
Veljko Simic
20
Joy-Lance Mickels
Dự bị
AGF Aarhus
1 Jesper Hansen7 Markus Solbakken8 Sebastian Jørgensen11 Gift Links13 Janni Serra20 Tómas Óli Kristjánsson26 Jacob Andersen27 Stefen Tchamche29 Rasmus Carstensen
Sabah
1 Amin Ramazanov4 Aden McCarthy6 Abdulakh Khaybulayev8 Christian Nwachukwu16 Rauf Rüstamli17 Tellur Mütallimov23 Younes Lachaab33 Júnior Almeida34 Xander Severina
Cập nhật đội hình lúc 22:54 05/08/2026
AGF AarhusThống kêSabah
44%
Kiểm soát bóng
56%
10
Dứt điểm
15
3
Trúng đích
4
6
Phạt góc
5
13
Phạm lỗi
11
0
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
James Bogere
James Bogere
AGF Aarhus
2 bàn
Veljko Simic
Veljko Simic
Sabah
1 bàn
Umarali Rakhmonaliev
Umarali Rakhmonaliev
Sabah
1 kiến tạo · điểm 7.58
Magnus Knudsen
Magnus Knudsen
AGF Aarhus
1 kiến tạo · điểm 7.2
Aleksey Isayev
Aleksey Isayev
Sabah
Điểm 7.2

AGF Aarhus sẽ đối đầu Sabah tại UEFA Champions League vào lúc 23h30 ngày 05/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Cepheus Park Randers.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc chạm trán giữa AGF Aarhus và Sabah là trận đấu thuộc UEFA Champions League. Hai đội sẽ bước vào màn so tài tại Cepheus Park Randers, trong một trận đấu mà thông tin về phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến chưa được cung cấp.

Nhận định chuyên môn

Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá chính xác phong độ gần đây, xu hướng đối đầu hoặc cách bố trí chiến thuật của AGF Aarhus và Sabah. Vì vậy, những yếu tố quyết định trận đấu sẽ chỉ có thể được làm rõ khi thông tin về lực lượng và lối chơi của hai đội được cập nhật.

Người hâm mộ có thể theo dõi diễn biến cuộc so tài tại Cepheus Park Randers từ 23h30 ngày 05/08/2026.

AGF Aarhus
5 trận gần nhất
TB
Sabah
5 trận gần nhất
TTTT
Tình hình lực lượng
AGF Aarhus
R. Gyamfi (Unknown Injury)
Sabah
Khayal Aliyev (Tendon Rupture)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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