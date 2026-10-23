Agribank giảm lãi suất cho vay tới 2,5% mỗi năm, triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ đồng Ngân hàng Agribank áp dụng chính sách giảm lãi suất cho vay tối đa 2,5%/năm cho dư nợ hiện hữu và khoản vay mới, chấp nhận giảm khoảng 2.000 tỷ đồng thu nhập.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo áp dụng chính sách giảm lãi suất cho vay tới 2,5%/năm đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản giải ngân mới. Động thái này nhằm hỗ trợ chi phí vốn cho người dân, doanh nghiệp và đồng hành thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chi tiết chính sách giảm lãi suất và lộ trình thực hiện

Theo biểu điều chỉnh, Agribank giảm lãi suất cho vay tới 2,5%/năm đối với các khoản dư nợ hiện hữu, mức giảm cụ thể phụ thuộc vào từng nhóm đối tượng và mức lãi suất đang áp dụng. Đồng thời, ngân hàng cũng quy định mức lãi suất cho vay tối đa căn cứ trên thời hạn vay cũng như mục đích sử dụng vốn của khách hàng.

Để chính sách được triển khai đồng bộ và kịp thời bảo đảm quyền lợi cho khách hàng, Agribank yêu cầu toàn bộ các đơn vị trực thuộc trong hệ thống phải hoàn tất việc hạ lãi suất cho vay trước ngày 25/10/2026. Ngân hàng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tập thể hoặc cá nhân không tuân thủ chỉ đạo hạ lãi suất điều hành.

Các gói tín dụng ưu đãi quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng

Bên cạnh việc hạ lãi suất trực tiếp trên hợp đồng vay hiện có, Agribank tiếp tục phân bổ nguồn vốn lớn cho các nhóm khách hàng trọng điểm. Cụ thể, ngân hàng dành riêng gói tín dụng quy mô 70.000 tỷ đồng cho nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) phục vụ sản xuất kinh doanh, với mức lãi suất cho vay thấp hơn từ 1 - 2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn.

Ngoài ra, Agribank đẩy mạnh nhiều chương trình ưu đãi hướng vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế với tổng quy mô hơn 500.000 tỷ đồng. Lãi suất áp dụng cho các gói vay này thấp hơn từ 2 - 2,5%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường.

Tác động tài chính từ việc chủ động giảm biên lợi nhuận

Với chính sách giảm lãi suất lần này, Agribank dự kiến giảm khoảng 2.000 tỷ đồng thu nhập thông qua nỗ lực tiết giảm chi phí vận hành và cân đối nguồn lực tài chính. Tính chung từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua các đợt điều chỉnh lãi suất cùng những gói tín dụng chuyên biệt, ngân hàng đã chấp nhận giảm gần 6.000 tỷ đồng thu nhập lãi để hỗ trợ thị trường và duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý.