Ai Cập hạ New Zealand 3-1: Chiến thắng lịch sử tại World Cup và chương mới của Mohamed Salah Sau 8 trận toàn hòa và thua, Ai Cập cuối cùng đã có thắng lợi đầu tiên tại World Cup khi ngược dòng hạ New Zealand 3-1, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng G đầy thuyết phục.

Tại Vancouver, đội tuyển Ai Cập đã viết nên một trang sử mới cho bóng đá quốc gia khi lội ngược dòng đánh bại New Zealand với tỷ số 3-1. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về mặt chiến thuật dưới thời HLV Hossam Hassan.

Cột mốc lịch sử sau nhiều thập kỷ chờ đợi

Trước khi bước vào cuộc đối đầu này, Ai Cập sở hữu một thống kê đáng buồn: họ đã trải qua 8 trận đấu tại các kỳ World Cup mà không biết đến mùi chiến thắng (3 hòa, 5 thua). Áp lực lịch sử đè nặng lên vai các cầu thủ, nhưng bản lĩnh đã giúp họ vượt qua nghịch cảnh.

Ai Cập có chiến thắng đầu tiên tại World Cup.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đại diện châu Phi giành được trọn vẹn 3 điểm. Kết quả này giúp Ai Cập vươn lên dẫn đầu bảng G với 4 điểm, mở toang cánh cửa tiến vào vòng 32 đội.

Đẳng cấp của Mohamed Salah và kỷ lục mới

Khi đội bóng cần một điểm tựa, ngôi sao lớn nhất của bóng đá Ai Cập đã lên tiếng. Sau hiệp một chơi kín kẽ, Salah bùng nổ mạnh mẽ trong hiệp hai với một bàn thắng và một đường kiến tạo. Pha lập công ở phút thứ 67 không chỉ định đoạt trận đấu mà còn đưa Salah vào ngôi đền huyền thoại.

Với 3 bàn thắng, anh chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Ai Cập tại đấu trường World Cup, vượt qua kỷ lục cũ của huyền thoại Abdel Fawzi. Đáng chú ý, đây là bàn thắng thứ 68 của Salah cho đội tuyển quốc gia, giúp anh chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của chính HLV trưởng Hossam Hassan đúng 1 pha lập công.

Sự biến ảo từ đôi cánh và vũ khí không chiến

Nếu Salah là người kết liễu, thì Mostafa Ziko chính là người châm ngòi cho màn lội ngược dòng. Cầu thủ chạy cánh mang áo số 11 đã có một trận đấu để đời với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Cú đánh đầu dũng mãnh ở phút thứ 59 của anh không chỉ gỡ hòa 1-1 mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Ziko đánh đầu ghi bàn trong trận.

Một điểm nhấn chiến thuật quan trọng là khả năng không chiến của Ai Cập. Với 2 bàn thắng từ đánh đầu (Ziko và Trezeguet), Ai Cập trở thành đội bóng châu Phi thứ hai trong lịch sử làm được điều này tại một trận đấu World Cup, sau Bờ Biển Ngà năm 2014. Điều này cho thấy sự đa dạng trong các bài phối hợp cố định mà HLV Hassan đã dày công xây dựng.

Bản lĩnh cầm quân của Hossam Hassan

Chiến thắng này mang đậm dấu ấn của HLV Hossam Hassan, đặc biệt là khả năng điều chỉnh nhân sự trong điều kiện khó khăn. Việc mất tiền vệ trụ cột Hamdi Fathi vì chấn thương ở cuối hiệp một là một tổn thất lớn, nhưng những thay đổi trong hiệp hai đã phát huy hiệu quả tối đa.

Việc tung Trezeguet vào sân giúp Ai Cập chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công tổng lực một cách mượt mà. Đội bóng không còn quá phụ thuộc vào tốc độ của Salah mà đã biết cách áp đặt thế trận, khai thác tối đa các khoảng trống của New Zealand để hoàn tất cú lội ngược dòng đầy cảm xúc.