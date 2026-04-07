Ai Cập hạ Úc trên chấm luân lưu: Bản lĩnh lão tướng và cột mốc lịch sử tại World Cup 2026 Vượt qua 120 phút nghẹt thở tại Dallas, Ai Cập lần đầu tiên giành chiến thắng ở một vòng loại trực tiếp World Cup. Sự trở lại của Mohamed Salah và kinh nghiệm từ đội hình già nhất lịch sử châu Phi đã giúp The Pharaohs viết nên trang sử mới.

Trận đấu tại Dallas không chỉ là một cuộc đọ sức về chuyên môn, mà còn là bài kiểm tra cực hạn về bản lĩnh và ý chí. Sau 120 phút giằng co đầy căng thẳng, đội tuyển Ai Cập đã đánh bại Úc trên chấm luân lưu để chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội mạnh nhất World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đại diện Bắc Phi nếm trải hương vị chiến thắng ở một vòng đấu loại trực tiếp tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Trang sử mới của bóng đá xứ sở Kim tự tháp

Trước khi bước vào cuộc đối đầu này, bóng đá Ai Cập luôn mang theo nỗi ám ảnh về việc chưa từng thắng ở vòng knock-out World Cup. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hossam Hassan, đội bóng đã rũ bỏ được áp lực tâm lý đè nặng từ quá khứ. Chiến thắng trước Úc không chỉ là kết quả của một trận đấu, mà là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của nền bóng đá nước này trên bản đồ quốc tế.

Niềm vui khó tả của Ai Cập khi đánh bại Úc. Ảnh: Getty Images.

Sự lột xác của hàng công và tư duy áp đặt

Điểm khác biệt lớn nhất của Ai Cập tại giải đấu năm nay nằm ở hiệu suất tấn công. Với 6 bàn thắng ghi được tính đến thời điểm hiện tại, họ đã vượt qua tổng số pha lập công của chính mình trong 7 trận đấu World Cup trước đó cộng lại. Thống kê này cho thấy một tư duy chơi bóng hiện đại và trực diện hơn.

Trong những phút đầu trận, Ai Cập đã gây bất ngờ khi chủ động áp đặt thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70%. Thành quả sớm đến với bàn mở tỷ số của Emam Ashour, minh chứng cho khả năng tận dụng cơ hội triệt để trước khi lùi sâu để bảo vệ thành quả trước sức ép từ phía đội tuyển Úc.

Bản lĩnh từ đội hình già nhất lịch sử châu Phi

Huấn luyện viên Hossam Hassan đã thực hiện một nước đi mạo hiểm nhưng đầy tính toán khi tung ra sân đội hình có độ tuổi trung bình lên tới 30 tuổi 67 ngày. Đây chính là độ tuổi trung bình cao nhất mà một đội bóng châu Phi từng sở hữu tại một vòng loại trực tiếp World Cup.

Dù gặp không ít khó khăn về mặt thể lực khi trận đấu kéo dài sang hiệp phụ, sự già rơ và kinh nghiệm chinh chiến dày dạn đã giúp các cầu thủ đứng vững. Họ không hề nao núng trước lối chơi áp sát đầy sức mạnh của đối thủ, thay vào đó là sự điềm tĩnh để hóa giải các đợt tấn công từ đại diện châu Á.

Khoảnh khắc thiên tài của Mohamed Salah

Ngôi sao lớn nhất của bóng đá Ai Cập, Mohamed Salah, đã chứng minh tại sao anh là linh hồn của đội bóng. Dù vừa trở lại sau chấn thương gân kheo nghiêm trọng và chưa đạt 100% thể lực, Salah vẫn thi đấu trọn vẹn 120 phút. Sự hiện diện của anh buộc hàng phòng ngự Úc luôn phải cắt cử ít nhất hai người theo kèm, tạo khoảng trống cho các đồng đội xung quanh.

Đỉnh cao của sự lạnh lùng chính là cú sút luân lưu kiểu Panenka ở lượt sút thứ ba. Trong bối cảnh áp lực bủa vây, pha dứt điểm đầy nghệ sĩ này không chỉ là một bàn thắng mà còn là đòn tâm lý giáng mạnh vào đối thủ, đồng thời tiếp thêm tự tin cho các đồng đội phía sau.

Cú sút panenka lạnh lùng, bản lĩnh của Salah. Ảnh: Getty Images.

Sự lạnh lùng trên chấm 11 mét

Trong loạt đấu súng cân não, các chân sút Ai Cập đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý. Lần lượt Saber, Rabia, Salah và trung vệ Abdelmaguid đều thực hiện thành công các lượt sút của mình với những cú dứt điểm hiểm hóc. Tận dụng tối đa sai lầm của đối phương, Ai Cập kết thúc loạt sút với kết quả tuyệt đối, khép lại một đêm lịch sử tại Dallas và mở ra hành trình đầy hứa hẹn phía trước.