Ai Cập thắng tối thiểu Nga 1-0: Mostafa Ziko tỏa sáng thay thế Mohamed Salah Thiếu vắng siêu sao Mohamed Salah, Ai Cập vẫn khuất phục đội tuyển Nga với tỷ số 1-0 nhờ cú đánh đầu dũng mãnh của Mostafa Ziko trong trận giao hữu quốc tế kịch tính.

Trong trận giao hữu quốc tế mới đây, tuyển Ai Cập đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội tuyển Nga. Bàn thắng duy nhất của Mostafa Ziko ở hiệp thi đấu thứ hai giúp đội bóng xứ sở Kim tự tháp ca khúc khải hoàn ngay trên sân nhà trong một thế trận đầy kịch tính và chặt chẽ về mặt chiến thuật.

Mostafa Ziko ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Sức ép từ đội khách và bản lĩnh của The Pharaohs

Cuộc đối đầu giữa đại diện Bắc Phi và Nga diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. Dù phải làm khách, tuyển Nga với sự góp mặt của các ngôi sao như Aleksey Miranchuk và Ivan Sergeev vẫn chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Những pha dàn xếp tấn công bên hành lang cánh trái của Danil Krugovoy liên tục gây ra sóng gió cho hàng thủ Ai Cập.

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã duy trì được sự kỷ luật đáng khen ngợi trong hệ thống phòng ngự. Cặp trung vệ Yasser Ibrahim và Mohamed Abdelmonem chơi tập trung, ngăn chặn hiệu quả những quả tạt từ phía đối thủ. Ở phía trên, Trezeguet và Emam Ashour là những hạt nhân trong các tình huống phản công sắc bén của Ai Cập.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, dù cả hai đội đều sở hữu những cơ hội rõ rệt. Đáng chú ý, Ai Cập sớm gặp tổn thất về nhân sự khi các trụ cột như Zizo và Trezeguet buộc phải rời sân từ phút 34.

Chiến thuật mang tính bước ngoặt trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, HLV của Ai Cập đã đưa ra những điều chỉnh chiến thuật mang tính quyết định. Việc Mohamed El Shenawy xuất hiện trong khung gỗ cùng chỉ thị đẩy cao tốc độ ở hai biên giúp đội chủ nhà thi đấu khởi sắc hơn hẳn. Trong ngày Mohamed Salah vắng mặt, trọng trách lãnh xướng hàng công được giao cho Omar Marmoush, tiền đạo thuộc biên chế Man City.

Phút thứ 64, bước ngoặt của trận đấu đã đến. Từ một pha phối hợp bài bản bên cánh phải, Mohamed Hany thực hiện quả tạt chuẩn xác vào khu vực cấm địa. Mostafa Ziko băng vào đánh đầu dũng mãnh, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, đưa Ai Cập vươn lên dẫn trước.

Ai Cập có chiến thắng trên sân nhà.

Nỗ lực muộn màng của đội tuyển Nga

Sau bàn thua, Nga dồn toàn lực lên tấn công. Các sự thay đổi người như đưa Nikita Krivtsov vào thay Aleksey Miranchuk cho thấy tham vọng tìm bàn gỡ của đội khách. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Mohamed El Shenawy đã từ chối mọi nỗ lực dứt điểm, đặc biệt là cú sút xa đầy uy lực của Maksim Glushenkov.

Trong những phút bù giờ, Ai Cập thậm chí có thể nới rộng cách biệt nếu Ibrahim Adel hay Mahmoud Saber nắn nót hơn trong các pha dứt điểm cuối cùng. Thủ môn Agkatsev phía Nga đã phải trổ tài cứu thua xuất thần để giữ tỷ số dừng lại ở mức 1-0.

Thông số Ai Cập Nga Tỷ số 1 0 Người ghi bàn Mostafa Ziko (64') - Tính chất Giao hữu quốc tế Giao hữu quốc tế

Thắng lợi này là cú hích tinh thần quan trọng cho Ai Cập trong quá trình chuẩn bị cho các chiến dịch lớn sắp tới. Trong khi đó, tuyển Nga vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện, đặc biệt là hiệu suất ở khâu dứt điểm cuối cùng.