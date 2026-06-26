Ai Cập vs Iran: Mohamed Salah đối đầu khối bê tông của đại diện Tây Á tại World Cup 2026 Trận đấu tại bảng G World Cup 2026 chứng kiến màn so tài đầy toan tính giữa Ai Cập và Iran. Trong khi Mohamed Salah là niềm hy vọng của Những Pharaoh, Iran lại sở hữu hàng thủ thép vừa khiến tuyển Bỉ nản lòng.

Sân vận động Lumen Field tại Seattle sẽ là tâm điểm của bảng G World Cup 2026 vào lúc 10h00 ngày 27/6, nơi Ai Cập và Iran bước vào cuộc đối đầu mang tính quyết định cho tấm vé đi tiếp. Với vị thế dẫn đầu bảng sau hai lượt trận, đoàn quân của HLV Hossam Hassan đang nắm quyền tự quyết, nhưng bài kiểm tra mang tên Iran chắc chắn sẽ không hề dễ dàng.

Cục diện bảng G: Lợi thế thuộc về Những Pharaoh

Sau chiến thắng 3-1 trước New Zealand và trận hòa 1-1 đầy nỗ lực trước Bỉ, Ai Cập hiện đứng đầu bảng G với 4 điểm. Chỉ cần thêm 1 điểm trong cuộc đối đầu này, Mohamed Salah và các đồng đội gần như chắc chắn sẽ ghi tên mình vào vòng 1/16. Ngược lại, Iran đang xếp thứ hai với 2 điểm sau hai trận hòa liên tiếp. Đại diện Tây Á buộc phải có một kết quả tích cực nếu không muốn đánh mất lợi thế vào tay các đối thủ bám đuổi.

Phân tích chiến thuật: Salah và bài toán phá khối bê tông

Điểm tựa lớn nhất của Ai Cập vẫn là siêu sao Mohamed Salah. Ngôi sao thuộc biên chế Liverpool không chỉ là cây săn bàn mà còn là hạt nhân trong các pha chuyển trạng thái nhanh. Với tốc độ và khả năng dứt điểm chéo góc đặc trưng bên hành lang phải, Salah là mối đe dọa thường trực đối với bất kỳ hàng thủ nào.

Tuy nhiên, Iran dưới sự dẫn dắt của hệ thống phòng ngự kỷ luật đã chứng minh họ là đối thủ cực kỳ khó chịu. Trận hòa 0-0 trước Bỉ là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng duy trì khối đội hình thấp và bịt kín mọi kẽ hở trước vòng cấm. Iran không ưu tiên kiểm soát bóng, nhưng họ cực giỏi trong việc kéo đối thủ vào một thế trận chậm, gây ức chế và chờ đợi sai lầm.

Những nhân tố then chốt

Ai Cập: Bên cạnh Salah, Omar Marmoush là cái tên đáng gờm với khả năng di chuyển rộng, kéo giãn hàng thủ đối phương. Sự cân bằng ở tuyến giữa được đảm bảo bởi Marwan Attia và Mohanad Lasheen, những người chịu trách nhiệm thu hồi và phân phối bóng.

Bên cạnh Salah, Omar Marmoush là cái tên đáng gờm với khả năng di chuyển rộng, kéo giãn hàng thủ đối phương. Sự cân bằng ở tuyến giữa được đảm bảo bởi Marwan Attia và Mohanad Lasheen, những người chịu trách nhiệm thu hồi và phân phối bóng. Iran: Mehdi Taremi vẫn là niềm hy vọng số một trên hàng công. Tiền đạo này sở hữu bản năng sát thủ và khả năng tác chiến độc lập cực tốt. Hỗ trợ cho anh là Saman Ghoddos, người có khả năng tung ra những đường chuyền quyết định trong các pha phản công thần tốc.

Thống kê chuyên sâu và dự đoán

Dữ liệu thống kê cho thấy đây là cuộc đối đầu giữa hai hàng phòng ngự chắc chắn nhất bảng đấu. Ai Cập chỉ để thủng lưới trung bình 0,67 bàn/trận, trong khi con số này của Iran là 0,83. Dù Ai Cập nhỉnh hơn về cường độ tấn công với trung bình 104,28 pha hãm thành mỗi trận, nhưng việc xuyên thủng lưới Iran – đội bóng vừa giữ sạch lưới trước các chân sút thượng hạng của Bỉ – là thử thách cực đại.

Thông số thống kê Ai Cập Iran Số bàn thua trung bình/trận 0,67 0,83 Số pha tấn công trung bình/trận 104,28 92,33 Số pha tấn công nguy hiểm/trận 55,94 37,83

Với tính chất quan trọng của một trận đấu quyết định vé đi tiếp, sự thận trọng sẽ được đặt lên hàng đầu. Ai Cập có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng họ cần đặc biệt cảnh giác với những pha phản công của Iran. Một thế trận giằng co và ít bàn thắng là kịch bản dễ xảy ra nhất tại Seattle.

Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV9 và nền tảng VTVGo để phục vụ khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam.