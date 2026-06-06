Ai sẽ giành Chiếc giày vàng World Cup 2026? Xếp hạng 10 ứng viên sáng giá nhất Cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026 hứa hẹn kịch tính với sự thống trị của Harry Kane, Kylian Mbappe và màn khiêu vũ cuối cùng của huyền thoại Lionel Messi.

World Cup 2026 đang đến rất gần, mang theo kỳ vọng về một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn. Bên cạnh cuộc đua đến ngai vàng tập thể, danh hiệu Chiếc giày vàng dành cho tay săn bàn xuất sắc nhất luôn là tâm điểm chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ toàn cầu.

World Cup là nơi quy tụ mọi hảo thủ của thế giới bóng đá.

Những làn gió mới và sự trỗi dậy của các ngôi sao trẻ

Đứng thứ 10 trong danh sách là Folarin Balogun (Mỹ). Với tư cách chủ nhà, tiền đạo 24 tuổi của Monaco được kỳ vọng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và bảng đấu thuận lợi trước Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ để tích lũy bàn thắng. Tiếp theo là Luis Diaz (Colombia), người vừa có mùa giải bùng nổ tại Đức với 26 pha lập công cho Bayern Munich. Diaz chính là hạt nhân trong lối chơi của đại diện Nam Mỹ.

Tại vị trí số 8, Vinicius Junior (Brazil) được dự báo sẽ bùng nổ dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti. Với dàn vệ tinh thượng hạng, Vinicius có cơ hội cải thiện hiệu suất ghi bàn cấp đội tuyển. Trong khi đó, Julian Alvarez (Argentina) vẫn là lựa chọn tin cậy nhờ khả năng pressing tầm cao và sự cơ động, giúp anh luôn tìm thấy khoảng trống trong vòng cấm đối phương.

Cristiano Ronaldo và khát vọng không tuổi

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) vẫn góp mặt ở vị trí thứ 6. Dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, bản năng sát thủ của CR7 vẫn cực kỳ đáng sợ, đặc biệt khi anh được hỗ trợ bởi những chân chuyền thượng hạng như Bruno Fernandes hay Bernardo Silva. Việc rơi vào bảng đấu có CHDC Congo và Uzbekistan là cơ hội để Ronaldo tiếp tục đào sâu kỷ lục ghi bàn quốc tế.

Top 5 ứng cử viên hàng đầu cho Chiếc giày vàng

5. Lionel Messi (Argentina): Đây có thể là chương cuối trong sự nghiệp vĩ đại của El Pulga. Vừa trải qua mùa giải thăng hoa tại MLS với 35 bàn thắng, Messi khao khát bổ sung Chiếc giày vàng World Cup - danh hiệu cá nhân duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

4. Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha): "Gà son" của La Roja duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc với 11 bàn sau 11 trận gần nhất cho đội tuyển. Oyarzabal sẽ là trọng pháo số 1 của Tây Ban Nha, đồng thời là người đảm nhận các quả phạt đền quan trọng.

Sự xuất hiện của 'Quái thú' Erling Haaland

Đứng vị trí thứ 3 là Erling Haaland (Na Uy). Sau khi đưa Na Uy trở lại sân chơi thế giới sau gần 3 thập kỷ, Haaland đang khao khát chứng minh giá trị của một trung phong hàng đầu. Dù nằm chung bảng với Pháp, bản năng săn bàn thiên bẩm cùng sự hỗ trợ từ Martin Odegaard giúp Haaland trở thành mối đe dọa với bất kỳ hàng thủ nào.

Haaland chuẩn bị có lần đầu dự World Cup.

2. Kylian Mbappe (Pháp): Đương kim Chiếc giày vàng 2022 vẫn là ứng viên nặng ký nhất. Siêu sao của Real Madrid sở hữu tốc độ và khả năng dứt điểm ở đẳng cấp thế giới. Mbappe đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu cá nhân cao quý này.

Harry Kane: Ứng cử viên số một

Dẫn đầu danh sách là Harry Kane (Anh). Thủ quân Tam Sư đang ở độ chín của sự nghiệp sau mùa giải lịch sử với 61 bàn thắng cho Bayern Munich. Với kỹ năng dứt điểm toàn diện và vai trò trung tâm trong lối chơi của tuyển Anh, Kane được dự báo sẽ bùng nổ ngay từ vòng bảng khi đối đầu với các đối thủ dưới cơ như Panama hay Ghana.