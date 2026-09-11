AI viết mã hàng loạt nhưng tin tuyển dụng lập trình viên tại Mỹ vẫn tăng gần 15% từ tháng 2/2025 Dữ liệu Indeed Hiring Lab cho thấy tin tuyển dụng phần mềm tại Mỹ tăng gần 15%, nhưng nhu cầu nghiêng về kỹ sư giàu kinh nghiệm, người mới vào nghề gặp khó.

Dù các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) như Claude Code của Anthropic hay GitHub Copilot ngày càng tham gia sâu vào việc viết mã, số tin tuyển dụng phát triển phần mềm tại Mỹ đã tăng gần 15% kể từ cuối tháng 2/2025. Tuy nhiên, nhu cầu chủ yếu nghiêng về kỹ sư giàu kinh nghiệm, trong khi người mới vào nghề đang gặp nhiều khó khăn.

Ảnh minh hoạ.

Trước đây, sự phát triển nhanh của các công cụ AI từng khiến nhiều người lo ngại nghề lập trình sẽ dần bị thay thế. Dữ liệu tuyển dụng hiện nay cho thấy một diễn biến đáng chú ý: nhu cầu tìm kiếm kỹ sư phần mềm đang phục hồi, ngay cả khi AI đảm nhiệm ngày càng nhiều khâu viết mã.

Tin tuyển dụng tăng trong lúc AI viết mã ngày càng nhiều

Theo Indeed Hiring Lab, lượng tin tuyển dụng trong lĩnh vực phát triển phần mềm tại Mỹ đã tăng gần 15% kể từ cuối tháng 2/2025. Trong cùng giai đoạn, số tin tuyển dụng trên toàn thị trường lao động giảm 7%.

Xu hướng này xuất hiện khi khả năng lập trình của AI cải thiện nhanh. Trên GitHub, hiện cứ ba yêu cầu gộp mã nguồn (pull request) thì có một yêu cầu có sự tham gia của tác nhân AI, cao hơn đáng kể so với mức dưới 10% của năm trước. GitHub dự báo trong hai năm tới, phần lớn mã nguồn được đưa lên nền tảng có thể do AI tạo ra, với lượng lớn đến mức con người không thể đọc hết từng dòng.

Dù vậy, khả năng tạo mã tăng chưa đồng nghĩa doanh nghiệp không còn cần lập trình viên. Điều thay đổi là những kỹ năng nhà tuyển dụng tìm kiếm.

Viết mã nhanh hơn chưa đủ: con người vẫn phải kiểm soát sản phẩm

Theo phân tích được CNBC dẫn lại, lĩnh vực phát triển phần mềm đang trải qua quá trình chuyển đổi công việc thay vì đơn thuần bị AI xóa bỏ. Ông Eric Kutcher, Chủ tịch khu vực Bắc Mỹ của McKinsey, cho rằng những dự báo xã hội sẽ không còn cần lập trình viên đang trái với diễn biến thực tế tại nhiều doanh nghiệp. Khi AI giúp tạo ra lượng mã lớn hơn, các công ty vẫn cần đội ngũ kỹ sư biết kết hợp công nghệ này vào quy trình phát triển sản phẩm.

Nghiên cứu của McKinsey Global Institute cũng chỉ ra rằng đợt suy giảm tuyển dụng trong ngành công nghệ trước đây không chỉ bắt nguồn từ AI. Một nguyên nhân quan trọng là các tập đoàn cắt giảm nhân sự sau giai đoạn tuyển dụng ồ ạt thời đại dịch Covid-19. Số tin tuyển dụng phần mềm đã phục hồi khoảng 15%, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 27,5% so với trước đại dịch.

Bà Sneha Puri, chuyên gia kinh tế tại Indeed Hiring Lab, nhận định AI có thể giúp lập trình viên hoàn thành công đoạn viết mã nhanh hơn, nhưng doanh nghiệp vẫn cần kỹ sư có kinh nghiệm để giám sát, kiểm tra và hoàn thiện sản phẩm. Việc đưa công cụ AI vào hệ thống đang vận hành còn đòi hỏi bảo đảm an toàn, bảo mật và khả năng tương thích với hạ tầng hiện có.

Bên cạnh đó, khối lượng mã nguồn ngày càng lớn kéo theo yêu cầu kiểm soát chất lượng chặt chẽ hơn. GitHub cảnh báo nếu năng lực rà soát không được mở rộng tương ứng, các lỗ hổng bảo mật có thể gia tăng và vượt quá khả năng xử lý. Có thể thấy tốc độ viết mã không còn là yếu tố quyết định duy nhất, mà khả năng đánh giá, kiểm soát và triển khai phần mềm trong môi trường thực tế đang quan trọng hơn.

Cơ hội phân bổ không đều: kỹ sư cấp cao hưởng lợi, người mới chịu sức ép

Theo Indeed, trong giai đoạn tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, có tới 71% mức tăng tin tuyển dụng phần mềm thuộc về các vị trí kỹ sư cấp cao. Những chức danh đề cập trực tiếp đến kỹ năng AI đóng góp 37% mức tăng trong cùng giai đoạn. Doanh nghiệp vì vậy đang chú trọng đội ngũ có kinh nghiệm và biết dùng AI trong công việc, thay vì chỉ tìm người làm các nhiệm vụ lập trình cơ bản.

Ở chiều ngược lại, lao động trẻ chịu sức ép đáng kể. Báo cáo Chỉ số AI năm 2026 của Đại học Stanford cho thấy tỷ lệ việc làm trong những ngành tiếp xúc nhiều với AI đối với nhóm 22 đến 25 tuổi đã giảm 16% kể từ khi AI tạo sinh phát triển mạnh. Riêng nhóm lập trình viên trẻ mới vào nghề ghi nhận mức sụt giảm việc làm gần 20%.

Các nhiệm vụ thường dành cho thực tập sinh hoặc lập trình viên mới, như viết hàm đơn giản, sửa lỗi cú pháp và soạn tài liệu kỹ thuật, ngày càng có thể được công cụ AI hỗ trợ. Điều này làm hạn chế cơ hội tích lũy kinh nghiệm qua những công việc đầu vào.

Bà Sneha Puri cảnh báo việc giảm tuyển dụng nhân sự mới có thể dẫn đến thiếu hụt kỹ sư giàu kinh nghiệm trong tương lai. Theo bà, những người mới gia nhập thị trường hôm nay chính là nguồn nhân lực cấp cao của các doanh nghiệp trong những năm tới. Nếu không duy trì tuyển dụng và phát triển đội ngũ kế cận, các công ty có nguy cơ gặp khó về nhân sự nòng cốt sau khoảng 10 năm.

Dự báo dài hạn: việc làm phát triển phần mềm vẫn tăng trong thập kỷ tới

Về dài hạn, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) dự báo số việc làm trong ngành phát triển phần mềm tăng 10% trong giai đoạn 2025-2035. Quy mô nhân lực được dự báo tăng từ khoảng 1,72 triệu lên 1,89 triệu việc làm, tương đương bổ sung khoảng 174.700 vị trí mới. Đây là dự báo dành cho thị trường Mỹ, không đồng nghĩa mọi nhóm lập trình viên đều có cơ hội như nhau.

Chỉ số Số liệu Nguồn Tin tuyển dụng phần mềm tại Mỹ kể từ cuối tháng 2/2025 Tăng gần 15% Indeed Hiring Lab Tin tuyển dụng toàn thị trường cùng giai đoạn Giảm 7% Indeed Hiring Lab Mức thấp hơn so với trước đại dịch Khoảng 27,5% McKinsey Global Institute Tỷ trọng mức tăng thuộc về vị trí kỹ sư cấp cao (5/2025-5/2026) 71% Indeed Việc làm của lập trình viên trẻ mới vào nghề Giảm gần 20% Đại học Stanford Dự báo việc làm phát triển phần mềm giai đoạn 2025-2035 Tăng 10%, thêm khoảng 174.700 vị trí BLS

Nhìn chung, thị trường lao động công nghệ đang cho thấy một nghịch lý: AI ngày càng giỏi viết mã, nhưng doanh nghiệp vẫn cần con người để kiểm soát, hoàn thiện và triển khai sản phẩm. Trong khi kỹ sư giàu kinh nghiệm và có kỹ năng AI hưởng lợi từ xu hướng tuyển dụng mới, nhóm mới vào nghề đứng trước những thách thức đáng kể.