Ajax 1-0 AZ Alkmaar: Ajax giành chiến thắng
Ajax còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 21 điểm, hơn AZ Alkmaar 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 01/11/2026 tại Johan Cruijff Arena.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Ajax tiếp đón AZ Alkmaar.
- 9'BÀN THẮNG! Ajax (1-0)
Phút 9': Tolu Arokodare (Ajax) lập công (kiến tạo: Abdellah Ouazane). Tỷ số: 1 - 0.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Ajax 52% - 48% AZ Alkmaar, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 3 - 1.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Ajax 46% - 54% AZ Alkmaar, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 26'Thẻ vàng
Phút 26': Weslley Pinto Batista (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).
- 30'Thẻ vàng
Phút 30': Abdellah Ouazane (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Ajax 47% - 53% AZ Alkmaar, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 3, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 38'Thay người
Phút 38' (Ajax): Oscar Gloukh vào sân thay Julian Brandt.
- 44'Thẻ vàng
Phút 44': Mees de Wit (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (AZ Alkmaar): Wesley Hoedt vào sân thay Wouter Goes.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Ajax 51% - 49% AZ Alkmaar, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 0.
- 60'Thay người
Phút 60' (Ajax): Marcos Leonardo Santos Almeida vào sân thay Abdellah Ouazane.
- 60'Thay người
Phút 60' (Ajax): Yves Bissouma vào sân thay Davy Klaassen.
- 60'Thay người
Phút 60' (AZ Alkmaar): Calvin Stengs vào sân thay Valdemar Byskov Andreasen.
- 60'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Ajax 52% - 48% AZ Alkmaar, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 2 - 0.
- 72'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Ajax 43% - 57% AZ Alkmaar, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 3 - 0.
- 74'Thay người
Phút 74' (Ajax): Steven Berghuis vào sân thay Tolu Arokodare.
- 74'Thay người
Phút 74' (Ajax): Daley Blind vào sân thay Jorthy Mokio.
- 78'Thay người
Phút 78' (AZ Alkmaar): Mateo Chávez vào sân thay Mees de Wit.
- 78'Thay người
Phút 78' (AZ Alkmaar): Denso Kasius vào sân thay Elijah Dijkstra.
- 84'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Ajax 43% - 57% AZ Alkmaar, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 6; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 4 - 0.
- 85'Thay người
Phút 85' (AZ Alkmaar): Bendegúz Kovács vào sân thay Lewis Schouten.
- KTKết thúc: Ajax 1-0 AZ Alkmaar
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 04:57 01/11/2026
Ajax còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu nếu giành chiến thắng trước AZ Alkmaar. Đội chủ nhà đang đứng thứ 2 với 21 điểm, còn AZ Alkmaar xếp thứ 5 với 20 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 01/11/2026 tại Johan Cruijff Arena.
Ajax bước vào trận với đà thăng hoa
Ajax đang có chuỗi phong độ tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, cả ba chiến thắng đều đến ở những vòng đấu mới nhất, cho thấy tinh thần thi đấu đang đi lên đúng lúc cuộc đua ở nhóm đầu bảng nóng dần.
Chuỗi kết quả này giúp Ajax giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Với lợi thế sân nhà, đội bóng thủ đô có nhiều lý do để tin rằng họ có thể tiếp tục mạch thắng và duy trì sức ép lên nhóm dẫn đầu.
AZ Alkmaar đang thiếu ổn định
Ở chiều ngược lại, phong độ của AZ Alkmaar chưa có sự đồng đều. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội khách vừa nhận một thất bại ở trận đấu gần nhất, sau chuỗi kết quả lên xuống xen kẽ.
Dù vậy, AZ Alkmaar vẫn đang đứng thứ 5 với 20 điểm, chỉ kém Ajax đúng 1 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến trận đấu trở thành cơ hội để đội khách thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng nếu có thể rời Amsterdam với kết quả tốt.
Thế đối đầu gây chú ý
Lịch sử gặp nhau gần đây không thuận lợi cho Ajax. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Ajax chưa thắng trận nào, hòa 2 trận và thua 3 trận, trong khi AZ Alkmaar thắng 3 trận. Đây là một thách thức tâm lý mà đội chủ nhà cần vượt qua nếu muốn giữ nhịp trong cuộc đua phía trên.
Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại có nhiều khác biệt. Ajax đang mang theo đà thắng 3 trận liên tiếp gần nhất, còn AZ Alkmaar vừa thua ở lượt đấu trước. Thế đối đầu có thể nghiêng về đội khách, nhưng phong độ hiện thời lại đứng về phía Ajax.
Điểm then chốt của trận đấu
Với chênh lệch chỉ 1 điểm, kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm đầu bảng. Ajax cần tận dụng sân nhà và sự tự tin từ chuỗi thắng để kiểm soát nhịp độ, tránh để AZ Alkmaar tái hiện những trận đấu khó chịu của các lần gặp trước.
Về phía AZ Alkmaar, việc duy trì sự ổn định là yếu tố quan trọng. Nếu sớm tìm lại nhịp độ sau trận thua gần nhất, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Ajax như những gì họ đã làm trong lịch sử đối đầu.
Nhận định
Nhìn chung, Ajax nhỉnh hơn về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời có lợi thế thi đấu trên sân nhà. Tuy vậy, thành tích đối đầu thiên về AZ Alkmaar khiến trận đấu không hề dễ dàng. Một chiến thắng sẽ giúp Ajax giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu, còn AZ Alkmaar sẽ có cơ hội áp sát hơn nếu giành được kết quả tích cực.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)