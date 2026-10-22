Ajax 2-0 Atalanta: Ajax giành chiến thắng Atalanta hạng 4 với 3 điểm, Ajax đứng thứ 25 và chưa có điểm nào, nhưng đội chủ nhà vừa thắng trận gần nhất. 02h00 ngày 23/10 tại Johan Cruijff Arena.

Ajax 2 - 0 Atalanta Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ajax tiếp đón Atalanta.

13' Atalanta ép sân Cầm bóng: Ajax 3% - 97% Atalanta; phạm lỗi 0 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ajax 56% - 44% Atalanta, dứt điểm 3 - 3, phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 1 - 0.

37' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 65% - 35% Atalanta, dứt điểm 6 - 4, phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

45' Thẻ vàng Phút 45': S. Amrabat (Ajax) nhận thẻ vàng (Roughing).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 62% - 38% Atalanta, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 0 - 3.

62' Thay người Phút 62' (Atalanta): L. Samardzic vào sân thay C. De Ketelaere.

62' Thay người Phút 62' (Ajax): V. Tsygankov vào sân thay D. Klaassen.

62' Thay người Phút 62' (Ajax): A. Ouazane vào sân thay O. Gloukh.

62' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 63% - 37% Atalanta, dứt điểm 17 - 8 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 0, cứu thua 0 - 5.

66' Thay người Phút 66' (Ajax): T. Arokodare vào sân thay Marcos Leonardo.

68' Thẻ vàng Phút 68': L. Samardzic (Atalanta) nhận thẻ vàng (Holding).

72' Thay người Phút 72' (Atalanta): N. Krstovic vào sân thay G. Scamacca.

74' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 61% - 39% Atalanta, dứt điểm 18 - 12 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 4 - 7; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 0 - 5.

80' Thay người Phút 80' (Atalanta): M. Pasalic vào sân thay G. Gaetano.

81' Thay người Phút 81' (Atalanta): J. Rowe vào sân thay E. Elmas.

86' Thẻ vàng Phút 86': N. Zalewski (Atalanta) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 63% - 37% Atalanta, dứt điểm 19 - 12 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 6 - 8; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 5.

87' BÀN THẮNG! Ajax (1-0) Phút 87': T. Arokodare (Ajax) lập công (kiến tạo: Y. Baas). Tỷ số: 1 - 0.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Ajax): D. Janse vào sân thay J. Brandt.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': M. ter Stegen (Ajax) nhận thẻ vàng (Delay of game).

90+3' BÀN THẮNG! Ajax (2-0) Phút 90+3': A. Ouazane (Ajax) lập công (kiến tạo: T. Arokodare). Tỷ số: 2 - 0.

KT Kết thúc: Ajax 2-0 Atalanta Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 03:53 23/10/2026

Đội hình chính thức Ajax Sơ đồ 4-3-3 Atalanta Sơ đồ 4-2-3-1 1 Marc-André Ter Stegen 2 Lucas Rosa 30 Aaron Bouwman 15 Youri Baas 5 Owen Wijndal 4 Sofyan Amrabat 18 Davy Klaassen 24 Jorthy Mokio 8 Julian Brandt 38 Marcos Leonardo 10 Oscar Gloukh 29 Marco Carnesecchi 16 Raoul Bellanova 31 Thomas Kristensen 40 Relja Obrić 77 Davide Zappacosta 70 Gianluca Gaetano 13 Éderson 99 Eljif Elmas 17 Charles De Ketelaere 59 Nicola Zalewski 9 Gianluca Scamacca Dự bị Ajax 22 Joeri Heerkens 26 Maarten Paes 6 Thilo Kehrer 21 Jofre Torrents 36 Dies Janse 11 Viktor Tsygankov 68 Abdellah Ouazane 67 Mohamed Abdalla 43 Rayane Bounida Atalanta 51 Mattia Sonzogni 57 Marco Sportiello 55 Isaac Isoa 8 Mario Pašalić 10 Lazar Samardžić 41 Javison Idele 47 Lorenzo Bernasconi 46 Sergej Levak 48 Andrea Bonanomi Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Ajax Thống kê Atalanta 62% Kiểm soát bóng 38% 20 Dứt điểm 15 6 Trúng đích 0 8 Phạt góc 9 7 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Tolu Arokodare Ajax 1 bàn Youri Baas Ajax 1 kiến tạo · điểm 7.9 Lucas Rosa Ajax Điểm 7.9 Davide Zappacosta Atalanta Điểm 7.7 Julian Brandt Ajax Điểm 7.5 Oscar Gloukh Ajax Điểm 7.5

Ajax tiếp Atalanta lúc 02h00 ngày 23/10/2026 trên sân Johan Cruijff Arena. Hai đội đang ở hai đầu rất khác nhau của bảng xếp hạng: Atalanta đứng thứ 4 với 3 điểm, Ajax xếp thứ 25 và chưa có điểm nào. Tuy vậy, phong độ gần đây của hai bên lại cho thấy một bức tranh không hoàn toàn trùng khớp với thứ hạng.

Hai đội đứng ở hai đầu bảng xếp hạng

Atalanta hiện nằm trong nhóm đầu bảng, ở vị trí thứ 4 với 3 điểm. Đó là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đội khách khi hành quân đến Amsterdam.

Ngược lại, Ajax đang đứng thứ 25 và chưa ghi được điểm nào. Đội chủ nhà vì thế cần một kết quả tích cực để thay đổi vị thế trên bảng xếp hạng ngay trên sân nhà.

Phong độ: Ajax khởi sắc, Atalanta chững lại

Trong 5 trận gần nhất, Ajax thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội bóng thủ đô Hà Lan vừa có chiến thắng ở trận đấu gần nhất, một tín hiệu tích cực về mặt tâm lý trước cuộc tiếp đón đối thủ mạnh.

Trong khi đó, Atalanta chỉ thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách còn thua ở trận mới nhất, nên họ chưa thể xem thứ hạng cao là bảo chứng cho một chuyến làm khách thuận lợi.

Hai lần chạm trán gần nhất không phân thắng bại rõ ràng

Hai đội đã gặp nhau 2 lần gần đây. Kết quả là 1 trận hòa và 1 trận Atalanta giành chiến thắng, Ajax chưa thắng trận nào. Con số này nghiêng nhẹ về phía đội khách, nhưng với chỉ hai lần chạm trán, nó chưa đủ để kết luận về xu thế dài hạn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Ajax, bài toán là biến đà phục hồi gần đây thành điểm số trên bảng xếp hạng. Chiến thắng ở trận gần nhất cùng lợi thế sân nhà là nền tảng để đội chủ nhà chơi tự tin và chủ động hơn.

Với Atalanta, yêu cầu là chặn đứng chuỗi kết quả thiếu ổn định, khi họ đã thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách đang ở nhóm đầu bảng, nên một kết quả tốt tại Johan Cruijff Arena sẽ giúp họ củng cố vị trí và lấy lại nhịp thắng.

Cuộc đối đầu vì vậy là sự va chạm giữa vị thế của Atalanta và đà hồi phục của Ajax. Nếu Ajax tận dụng được khán đài và tinh thần sau chiến thắng gần nhất, trận đấu có thể diễn ra cân bằng hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Atalanta có lợi thế về thứ hạng và kết quả hai lần gặp nhau gần nhất. Ajax lại có phong độ tốt hơn, cùng lợi thế sân nhà và tinh thần của đội vừa thắng trận gần nhất. Nhìn chung, đây là trận đấu mà phong độ gần đây và thứ hạng kéo về hai phía khác nhau. Kết quả có thể được quyết định bởi đội nào kiểm soát tốt hơn các khoảnh khắc then chốt.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Ajax · 0 thắng 1 hòa Atalanta · 1 thắng Ajax 0 - 1 Atalanta ATA Atalanta 2 - 2 Ajax Hòa

Ajax 5 trận gần nhất T B H H T 7 Trận 5-1-1 T-H-B 23 Ghi (TB 3.3) 12 Thủng lưới Atalanta 5 trận gần nhất B T T B B 3 Trận 2-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T 4 Atalanta 1 1 0 0 +2 3 T 5 Mjallby AIF 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B 26 Borac Banja Luka 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại