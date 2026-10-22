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Ajax 2-0 Atalanta: Ajax giành chiến thắng

Văn Thể22/10/2026 21:17

Atalanta hạng 4 với 3 điểm, Ajax đứng thứ 25 và chưa có điểm nào, nhưng đội chủ nhà vừa thắng trận gần nhất. 02h00 ngày 23/10 tại Johan Cruijff Arena.

Ajax2 - 0AtalantaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ajax tiếp đón Atalanta.

  • 13'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Ajax 3% - 97% Atalanta; phạm lỗi 0 - 0.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Ajax 56% - 44% Atalanta, dứt điểm 3 - 3, phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 1 - 0.

  • 37'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 65% - 35% Atalanta, dứt điểm 6 - 4, phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': S. Amrabat (Ajax) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 62% - 38% Atalanta, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 0 - 3.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Atalanta): L. Samardzic vào sân thay C. De Ketelaere.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Ajax): V. Tsygankov vào sân thay D. Klaassen.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Ajax): A. Ouazane vào sân thay O. Gloukh.

  • 62'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 63% - 37% Atalanta, dứt điểm 17 - 8 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 0, cứu thua 0 - 5.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Ajax): T. Arokodare vào sân thay Marcos Leonardo.

  • 68'Thẻ vàng

    Phút 68': L. Samardzic (Atalanta) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Atalanta): N. Krstovic vào sân thay G. Scamacca.

  • 74'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 61% - 39% Atalanta, dứt điểm 18 - 12 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 4 - 7; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 0 - 5.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Atalanta): M. Pasalic vào sân thay G. Gaetano.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Atalanta): J. Rowe vào sân thay E. Elmas.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': N. Zalewski (Atalanta) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 63% - 37% Atalanta, dứt điểm 19 - 12 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 6 - 8; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 5.

  • 87'BÀN THẮNG! Ajax (1-0)

    Phút 87': T. Arokodare (Ajax) lập công (kiến tạo: Y. Baas). Tỷ số: 1 - 0.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Ajax): D. Janse vào sân thay J. Brandt.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': M. ter Stegen (Ajax) nhận thẻ vàng (Delay of game).

  • 90+3'BÀN THẮNG! Ajax (2-0)

    Phút 90+3': A. Ouazane (Ajax) lập công (kiến tạo: T. Arokodare). Tỷ số: 2 - 0.

  • KTKết thúc: Ajax 2-0 Atalanta

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 03:53 23/10/2026

Đội hình chính thức
Ajax
Sơ đồ 4-3-3
Atalanta
Sơ đồ 4-2-3-1
1
Marc-André Ter Stegen
2
Lucas Rosa
30
Aaron Bouwman
15
Youri Baas
5
Owen Wijndal
4
Sofyan Amrabat
18
Davy Klaassen
24
Jorthy Mokio
8
Julian Brandt
38
Marcos Leonardo
10
Oscar Gloukh
29
Marco Carnesecchi
16
Raoul Bellanova
31
Thomas Kristensen
40
Relja Obrić
77
Davide Zappacosta
70
Gianluca Gaetano
13
Éderson
99
Eljif Elmas
17
Charles De Ketelaere
59
Nicola Zalewski
9
Gianluca Scamacca
Dự bị
Ajax
22 Joeri Heerkens26 Maarten Paes6 Thilo Kehrer21 Jofre Torrents36 Dies Janse11 Viktor Tsygankov68 Abdellah Ouazane67 Mohamed Abdalla43 Rayane Bounida
Atalanta
51 Mattia Sonzogni57 Marco Sportiello55 Isaac Isoa8 Mario Pašalić10 Lazar Samardžić41 Javison Idele47 Lorenzo Bernasconi46 Sergej Levak48 Andrea Bonanomi
Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026
AjaxThống kêAtalanta
62%
Kiểm soát bóng
38%
20
Dứt điểm
15
6
Trúng đích
0
8
Phạt góc
9
7
Phạm lỗi
6
2
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare
Ajax
1 bàn
Youri Baas
Youri Baas
Ajax
1 kiến tạo · điểm 7.9
Lucas Rosa
Lucas Rosa
Ajax
Điểm 7.9
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Atalanta
Điểm 7.7
Julian Brandt
Julian Brandt
Ajax
Điểm 7.5
Oscar Gloukh
Oscar Gloukh
Ajax
Điểm 7.5

Ajax tiếp Atalanta lúc 02h00 ngày 23/10/2026 trên sân Johan Cruijff Arena. Hai đội đang ở hai đầu rất khác nhau của bảng xếp hạng: Atalanta đứng thứ 4 với 3 điểm, Ajax xếp thứ 25 và chưa có điểm nào. Tuy vậy, phong độ gần đây của hai bên lại cho thấy một bức tranh không hoàn toàn trùng khớp với thứ hạng.

Hai đội đứng ở hai đầu bảng xếp hạng

Atalanta hiện nằm trong nhóm đầu bảng, ở vị trí thứ 4 với 3 điểm. Đó là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đội khách khi hành quân đến Amsterdam.

Ngược lại, Ajax đang đứng thứ 25 và chưa ghi được điểm nào. Đội chủ nhà vì thế cần một kết quả tích cực để thay đổi vị thế trên bảng xếp hạng ngay trên sân nhà.

Phong độ: Ajax khởi sắc, Atalanta chững lại

Trong 5 trận gần nhất, Ajax thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội bóng thủ đô Hà Lan vừa có chiến thắng ở trận đấu gần nhất, một tín hiệu tích cực về mặt tâm lý trước cuộc tiếp đón đối thủ mạnh.

Trong khi đó, Atalanta chỉ thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách còn thua ở trận mới nhất, nên họ chưa thể xem thứ hạng cao là bảo chứng cho một chuyến làm khách thuận lợi.

Hai lần chạm trán gần nhất không phân thắng bại rõ ràng

Hai đội đã gặp nhau 2 lần gần đây. Kết quả là 1 trận hòa và 1 trận Atalanta giành chiến thắng, Ajax chưa thắng trận nào. Con số này nghiêng nhẹ về phía đội khách, nhưng với chỉ hai lần chạm trán, nó chưa đủ để kết luận về xu thế dài hạn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Ajax, bài toán là biến đà phục hồi gần đây thành điểm số trên bảng xếp hạng. Chiến thắng ở trận gần nhất cùng lợi thế sân nhà là nền tảng để đội chủ nhà chơi tự tin và chủ động hơn.

Với Atalanta, yêu cầu là chặn đứng chuỗi kết quả thiếu ổn định, khi họ đã thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách đang ở nhóm đầu bảng, nên một kết quả tốt tại Johan Cruijff Arena sẽ giúp họ củng cố vị trí và lấy lại nhịp thắng.

Cuộc đối đầu vì vậy là sự va chạm giữa vị thế của Atalanta và đà hồi phục của Ajax. Nếu Ajax tận dụng được khán đài và tinh thần sau chiến thắng gần nhất, trận đấu có thể diễn ra cân bằng hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Atalanta có lợi thế về thứ hạng và kết quả hai lần gặp nhau gần nhất. Ajax lại có phong độ tốt hơn, cùng lợi thế sân nhà và tinh thần của đội vừa thắng trận gần nhất. Nhìn chung, đây là trận đấu mà phong độ gần đây và thứ hạng kéo về hai phía khác nhau. Kết quả có thể được quyết định bởi đội nào kiểm soát tốt hơn các khoảnh khắc then chốt.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Ajax · 0 thắng1 hòaAtalanta · 1 thắng
10/12/2020
Ajax
0 - 1
Atalanta
ATA
28/10/2020
Atalanta
2 - 2
Ajax
Hòa
Ajax
5 trận gần nhất
TBHHT
7
Trận
5-1-1
T-H-B
23
Ghi (TB 3.3)
12
Thủng lưới
Atalanta
5 trận gần nhất
BTTBB
3
Trận
2-1-0
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Brighton1100+43T
2FC Copenhagen1100+33T
3Trabzonspor1100+23T
4Atalanta1100+23T
5Mjallby AIF1100+23T
8FC Lugano1100+13T
9Monaco1100+13T
24FK Crvena Zvezda1001-10B
25Ajax1001-10B
26Borac Banja Luka1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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