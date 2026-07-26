Ajax 2-1 Burnley: Ajax giành chiến thắng
Ajax chạm trán Burnley lúc 19h ngày 26/07/2026 tại Johan Cruijff Arena trong khuôn khổ Giao hữu CLB, trận đấu hứa hẹn thu hút sự chú ý.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Ajax tiếp đón Burnley.
- 13'Burnley ép sân
Cầm bóng: Ajax 42 - 58 Burnley, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Ajax 50 - 50 Burnley, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 34'BÀN THẮNG! Ajax (1-0)
Phút 34': Aaron Bouwman () lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Ajax 45 - 55 Burnley, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Mohamed Abdalla vào sân thay Jinairo Johnson.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Daley Blind vào sân thay Aaron Bouwman.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Davy Klaassen vào sân thay Maher Carrizo.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Luca Koleosho vào sân thay Marcus Edwards.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Don-Angelo Konadu vào sân thay Marcos Leonardo.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Paul Reverson vào sân thay Joeri Heerkens.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Mike Tresor vào sân thay Jacob Bruun Larsen.
- 50'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Ajax 49 - 51 Burnley, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 2.
- 61'Thay người
Phút 61' (): Mika Godts vào sân thay Jorthy Mokio.
- 62'BÀN THẮNG! Burnley (1-1)
Phút 62': Jaydon Banel () lập công (kiến tạo: Luca Koleosho). Tỷ số: 1 - 1.
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Ajax 50 - 50 Burnley, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 2.
- 67'BÀN THẮNG! Ajax (2-1)
Phút 67': Abdellah Ouazane () lập công (kiến tạo: Don-Angelo Konadu). Tỷ số: 2 - 1.
- 68'Thay người
Phút 68' (): Joe Worrall vào sân thay Connor Roberts.
- 69'Thay người
Phút 69' (): Steven Berghuis vào sân thay Oliver Edvardsen.
- 69'Thay người
Phút 69' (): Kian Fitz-Jim vào sân thay Abdellah Ouazane.
- 70'Thay người
Phút 70' (): Lluc Castell vào sân thay Aaron Ramsey.
- 70'Thay người
Phút 70' (): Andréas Hountondji vào sân thay Jaydon Banel.
- 70'Thay người
Phút 70' (): Shurandy Sambo vào sân thay Kyle Walker.
- 70'Thay người
Phút 70' (): Oliver Sonne vào sân thay Lucas Pires.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Ajax 53 - 47 Burnley, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 5 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 1 - 3.
- 78'Thẻ vàng
Phút 78': Lluc Castell () nhận thẻ vàng.
- 85'Thẻ vàng
Phút 85': Anton Gaaei () nhận thẻ vàng.
- 85'Thay người
Phút 85' (): George Brierley vào sân thay Bashir Humphreys.
- 85'Thay người
Phút 85' (): Murray Campbell vào sân thay Hannibal.
- 85'Thay người
Phút 85' (): Ellis Clark vào sân thay Josh Laurent.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Ajax 51 - 49 Burnley, dứt điểm 17 - 10 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 8 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 1 - 5.
- KTKết thúc: Ajax 2-1 Burnley
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 20:54 26/07/2026
Thông tin trận đấu
Ajax sẽ đối đầu Burnley lúc 19h ngày 26/07/2026 tại Johan Cruijff Arena trong khuôn khổ Giao hữu CLB.
Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng có tên tuổi tại châu Âu, nhưng các dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí giải đấu hay tình hình lực lượng. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế của Ajax hoặc Burnley.
Điểm đáng chú ý trước trận
Johan Cruijff Arena là địa điểm diễn ra trận đấu. Lợi thế sân nhà của Ajax có thể là một yếu tố được quan tâm, trong khi Burnley sẽ phải thích nghi với bối cảnh thi đấu trên sân khách.
Do thuộc khuôn khổ Giao hữu CLB, trận đấu có thể được nhìn nhận như dịp để hai đội kiểm tra cách vận hành và đánh giá sự chuẩn bị. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về sơ đồ, đội hình dự kiến hoặc những cầu thủ vắng mặt, nên các nhận định chi tiết về chiến thuật cần được chờ thêm dữ liệu chính thức.
Nhận định
Ajax và Burnley bước vào màn so tài tại Johan Cruijff Arena với thông tin trước trận còn hạn chế. Những yếu tố có thể tạo khác biệt sẽ phụ thuộc vào cách hai đội tiếp cận trận đấu, lựa chọn nhân sự và khả năng kiểm soát thế trận trong từng thời điểm.
Người hâm mộ có thể chờ đợi một cuộc đối đầu đáng chú ý tại Amsterdam, nhưng chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế rõ ràng hoặc đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể từ các dữ liệu hiện có.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)