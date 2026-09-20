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Ajax 2-2 Excelsior: Hai đội chia điểm

Văn Thể20/09/2026 00:05

Excelsior đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi kém Ajax 3 điểm, biến màn so tài tại Johan Cruijff Arena thành tâm điểm đáng chú ý ở cuộc đua nhóm đầu.

Ajax2 - 2ExcelsiorKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ajax tiếp đón Excelsior.

  • 15'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 84% - 16% Excelsior; phạm lỗi 1 - 3.

  • 23'Thay người

    Phút 23' (Ajax): Owen Wijndal vào sân thay Caio Henrique.

  • 27'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 77% - 23% Excelsior, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 32'BÀN THẮNG! Ajax (1-0)

    Phút 32': Julian Brandt (Ajax) lập công (kiến tạo: Kasper Dolberg). Tỷ số: 1 - 0.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Jan Plug (Excelsior) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 39'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 78% - 22% Excelsior, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 45+1'BÀN THẮNG! Excelsior (1-1)

    Phút 45+1': Lennard Hartjes (Excelsior) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 52'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 77% - 23% Excelsior, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Ajax): Oliver Valaker Edvardsen vào sân thay Viktor Tsygankov.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Ajax): Tolu Arokodare vào sân thay Kasper Dolberg.

  • 62'BÀN THẮNG! Excelsior (1-2)

    Phút 62': Aymen sliti (Excelsior) lập công (kiến tạo: Irakli Yegoian). Tỷ số: 1 - 2.

  • 64'BÀN THẮNG! Ajax (2-2)

    Phút 64': Tolu Arokodare (Ajax) lập công (kiến tạo: Oscar Gloukh). Tỷ số: 2 - 2.

  • 64'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 78% - 22% Excelsior, dứt điểm 16 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 3.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Excelsior): Kasey Bos vào sân thay Eric da Silva Moreira.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Excelsior): Ilano Silva Timas vào sân thay Ágúst Orri Thorsteinsson.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Excelsior): Alireza Jahanbakhsh vào sân thay Aymen sliti.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Ajax): Sofyan Amrabat vào sân thay Jorthy Mokio.

  • 76'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 80% - 20% Excelsior, dứt điểm 21 - 4 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 0 - 4.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Ajax): Abdellah Ouazane vào sân thay Davy Klaassen.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Oscar Gloukh (Ajax) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Irakli Yegoian (Excelsior) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Excelsior): Mario Domínguez Franco vào sân thay David Garden.

  • 88'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 80% - 20% Excelsior, dứt điểm 29 - 4 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 7 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 0 - 5.

  • KTKết thúc: Ajax 2-2 Excelsior

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 02:54 20/09/2026

Đội hình chính thức
Ajax
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Míchel
Excelsior
Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. den Uil
1
M. ter Stegen
3
A. Gaaei
6
T. Kehrer
15
Y. Baas
12
Caio Henrique
18
D. Klaassen
24
J. Mokio
8
J. Brandt
11
V. Tsygankov
9
K. Dolberg
10
O. Gloukh
1
S. van Gassel
2
Eric Emanuel da Silva Moreira
4
C. Widell
14
J. Plug
15
S. Janssen
8
I. Yegoian
3
R. Meissen
20
L. Hartjes
7
A. Sliti
19
D. Garden
30
Þorsteinsson
Dự bị
Ajax
2 Lucas Rosa4 S. Amrabat99 T. Arokodare43 Rayane Bounida20 O. Edvardsen36 D. Janse68 A. Ouazane26 M. Paes38 Marcos Leonardo
Excelsior
16 Celton Biai12 K. Bos24 Giulliano Cairo9 Mario Domínguez28 N. Groen11 Jahanbakhsh21 Silva Timas18 V. Sulzbacher22 O. Turay
Cập nhật đội hình lúc 00:33 20/09/2026
AjaxThống kêExcelsior
81%
Kiểm soát bóng
19%
33
Dứt điểm
4
8
Trúng đích
2
9
Phạt góc
0
6
Phạm lỗi
12
3
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
T. Arokodare
T. Arokodare
Ajax
1 bàn
J. Brandt
J. Brandt
Ajax
1 bàn
A. Sliti
A. Sliti
Excelsior
1 bàn
L. Hartjes
L. Hartjes
Excelsior
1 bàn
O. Gloukh
O. Gloukh
Ajax
1 kiến tạo · điểm 7.7
K. Dolberg
K. Dolberg
Ajax
1 kiến tạo · điểm 6.92

Excelsior đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi hành quân đến sân vận động Johan Cruijff Arena để chạm trán chủ nhà Ajax vào lúc 01:00 ngày 20/09/2026. Với khoảng cách sít sao trên bảng thứ bậc hiện tại, cuộc đọ sức này hứa hẹn tạo nên biến động đáng kể cho tham vọng của cả hai đội bóng.

Khoảng cách điểm số và mục tiêu bám đuổi

Trên bảng xếp hạng, Ajax đang đứng ở vị trí thứ 4 với 13 điểm tích lũy được. Đội chủ nhà cần điểm tựa sân bãi để duy trì vị thế vững chắc trong tốp 4 và tiếp tục gây sức ép lên nhóm dẫn đầu. Điểm số hiện tại phản ánh nỗ lực duy trì tính cạnh tranh cao của Ajax kể từ đầu mùa giải.

Trong khi đó, Excelsior đứng ở vị trí thứ 7 với 10 điểm, chỉ kém đội chủ nhà đúng một trận thắng. Việc duy trì khoảng cách mong manh 3 điểm giúp Excelsior nuôi hy vọng bám sát nhóm giành vé dự cúp châu lục. Một kết quả thuận lợi ngay trên sân khách sẽ giúp đại diện đến từ Rotterdam san bằng điểm số với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Đánh giá phong độ gần đây của hai đội

Nhìn vào phong độ 5 trận gần nhất, Ajax thể hiện sự hiệu quả tương đối ổn định khi giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Cụ thể theo thứ tự từ trận mới nhất trở về trước, Ajax lần lượt trải qua 1 trận hòa, 1 chiến thắng, 1 trận thua và 2 chiến thắng liên tiếp. Dù có đôi chút chững lại với kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất, đại diện thủ đô vẫn duy trì được tỷ lệ tích lũy điểm số tích cực.

Ở bên kia chiến tuyến, Excelsior có phần thất thường hơn trong 5 trận đấu vừa qua khi ghi nhận 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Thành tích của Excelsior từ trận gần nhất trở về trước gồm 1 trận thua, 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Thất bại ở trận đấu gần nhất đặt ra bài toán về việc củng cố sự tập trung cho Excelsior trước chuyến làm khách đầy thử thách.

Cán cân đối đầu cân bằng đầy bất ngờ

Lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội mang đến bức tranh vô cùng cân bằng. Thay vì sự áp đảo thường thấy từ một tên tuổi lớn, Ajax chỉ giành được 1 chiến thắng, để hòa 3 trận và nhận 1 thất bại trước Excelsior.

Tỷ lệ hòa lên tới 3 trong 5 lần so tài trực tiếp cho thấy Excelsior thường tạo ra rất nhiều khó khăn và không hề e sợ lối chơi của đội chủ sân Johan Cruijff Arena. Sự giằng co này chính là cơ sở để đội khách tự tin hướng tới việc tiếp tục gây khó dễ cho Ajax trong lần tái đấu sắp tới.

Nhận định xu hướng thế trận

Lợi thế sân nhà Johan Cruijff Arena cùng vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng giúp Ajax nắm thế chủ động về mặt tâm lý cũng như quyền kiểm soát nhịp độ thi đấu. Tuy nhiên, việc Excelsior đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với tinh thần quyết tâm cao sẽ khiến thế trận không diễn ra một chiều.

Nếu không duy trì được sự tập trung cao độ nơi hàng phòng ngự, Ajax hoàn toàn có thể bị đối thủ chia điểm như kịch bản đã diễn ra trong phần lớn các cuộc chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Ajax · 1 thắng3 hòaExcelsior · 1 thắng
01/02/2026
Excelsior
2 - 2
Ajax
Hòa
23/11/2025
Ajax
1 - 2
Excelsior
EXC
25/04/2024
Ajax
2 - 2
Excelsior
Hòa
19/08/2023
Excelsior
2 - 2
Ajax
Hòa
29/01/2023
Excelsior
1 - 4
Ajax
AJA
Ajax
5 trận gần nhất
TTBTT
6
Trận
4-1-1
T-H-B
19
Ghi (TB 3.2)
7
Thủng lưới
Excelsior
5 trận gần nhất
BHTTB
6
Trận
3-1-2
T-H-B
13
Ghi (TB 2.2)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1PSV Eindhoven6510+1516TTTTT
2AZ Alkmaar6510+1116HTTTT
3Feyenoord6420+1314TTHTH
4Ajax6411+1213TTBTH
5Twente6411+713TTHTT
6Groningen7322+211THHBB
7Excelsior6312+610BHTTB
8Fortuna Sittard6312-210BTTBT
Tình hình lực lượng
Ajax
S. Adingra (Foot Injury)
D. Blind (Injury)
A. Bouwman (Injury)
S. Adingra (Foot Injury)
D. Blind (Injury)
A. Bouwman (Injury)
Excelsior
N. Naujoks (Inactive)
N. Naujoks (Inactive)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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