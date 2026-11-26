Ajax 4-0 FC Thun: Ajax giành chiến thắng Ajax đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với chuỗi 4 trận thắng, 1 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận gặp FC Thun diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Johan Cruijff Arena.

Ajax 4 - 0 FC Thun Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ajax tiếp đón FC Thun.

6' BÀN THẮNG! Ajax (1-0) Phút 6': Rayane Bounida (Ajax) lập công (kiến tạo: Oliver Valaker Edvardsen). Tỷ số: 1 - 0.

12' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 78% - 22% FC Thun, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 2.

24' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 71% - 29% FC Thun, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 2.

34' Thẻ vàng Phút 34': Thilo Kehrer (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 74% - 26% FC Thun, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 5 - 6.

41' BÀN THẮNG! Ajax (2-0) Phút 41': Marcos Leonardo Santos Almeida (Ajax) lập công (kiến tạo: Abdellah Ouazane). Tỷ số: 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (FC Thun): Nicolas Bürgy vào sân thay Jan Bamert.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 68% - 32% FC Thun, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 0.

59' Thay người Phút 59' (Ajax): Steven Berghuis vào sân thay Oliver Valaker Edvardsen.

59' Thay người Phút 59' (Ajax): Mohamed Jabou Abdalla vào sân thay Julian Brandt.

61' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 66% - 34% FC Thun, dứt điểm 18 - 7 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 3 - 5.

63' Thay người Phút 63' (FC Thun): Tom Strannegard vào sân thay Olivier Mambwa.

63' Thay người Phút 63' (FC Thun): Nassim Zoukit vào sân thay Mattias Käit.

63' Thay người Phút 63' (FC Thun): Patrik Kristal vào sân thay Nils·Reichmuth.

70' BÀN THẮNG! Ajax (3-0) Phút 70': Rayane Bounida (Ajax) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

73' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 67% - 33% FC Thun, dứt điểm 19 - 7 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 3 - 6.

75' Thay người Phút 75' (Ajax): Anton Gaaei vào sân thay Owen Wijndal.

75' Thay người Phút 75' (Ajax): Youri Baas vào sân thay Abdellah Ouazane.

77' Thay người Phút 77' (FC Thun): Noah Christoffersson vào sân thay Brighton Labeau.

77' Thay người Phút 77' (Ajax): Jofre Torrents Salvat vào sân thay Sofyan Amrabat.

78' Thẻ vàng Phút 78': Furkan Dursun (FC Thun) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Thẻ vàng Phút 79': G. Privitelli (FC Thun) nhận thẻ vàng (Dissent).

84' Thẻ vàng Phút 84': Fabio Fehr (FC Thun) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 68% - 32% FC Thun, dứt điểm 20 - 9 (trúng đích 8 - 4), phạt góc 6 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 17, cứu thua 4 - 6.

89' BÀN THẮNG! Ajax (4-0) Phút 89': Steven Berghuis (Ajax) lập công (kiến tạo: Marcos Leonardo Santos Almeida). Tỷ số: 4 - 0.

KT Kết thúc: Ajax 4-0 FC Thun Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 02:41 27/11/2026

Đội hình chính thức Ajax Sơ đồ 4-3-3 · HLV Míchel FC Thun Sơ đồ 4-4-2 · HLV Gian Luca Privitelli 1 M. ter Stegen 6 T. Kehrer 36 D. Janse 17 D. Blind 5 O. Wijndal 43 Rayane Bounida 4 S. Amrabat 8 J. Brandt 38 Marcos Leonardo 20 O. Edvardsen 68 A. Ouazane 1 N. Steffen 47 F. Fehr 19 J. Bamert 23 M. Bürki 2 O. Mambwa 70 N. Reichmuth 14 M. Käit 16 J. Roth 30 N. Maier 96 B. Labeau 9 F. Dursun Dự bị Ajax 99 T. Arokodare 15 Y. Baas 23 S. Berghuis 30 A. Bouwman 3 A. Gaaei 10 O. Gloukh 18 D. Klaassen 41 Alejandro Monserrate 26 M. Paes FC Thun 5 N. Bürgy 26 Christoffersson 21 D. Derbaci 33 M. Gutbub 52 Adam Ilic 15 P. Kristal 80 S. Lengen 20 R. Braschi Cập nhật đội hình lúc 00:20 27/11/2026

Ajax Thống kê FC Thun 65% Kiểm soát bóng 35% 21 Dứt điểm 10 9 Trúng đích 4 6 Phạt góc 5 15 Phạm lỗi 21 2 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Rayane Bounida Ajax 2 bàn Marcos Leonardo Ajax 1 bàn · 1 kiến tạo S. Berghuis Ajax 1 bàn A. Ouazane Ajax 1 kiến tạo · điểm 7.7 O. Edvardsen Ajax 1 kiến tạo · điểm 7.28 M. ter Stegen Ajax Điểm 7.6

Ajax đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp FC Thun lúc 00:45 ngày 27/11/2026 tại Johan Cruijff Arena. Đội chủ nhà bước vào trận với phong độ vượt trội so với đối thủ đang ở cuối bảng xếp hạng.

Ajax: chuỗi phong độ chắc chắn

Ajax thắng 4 trận, hòa 1 trận trong 5 trận gần nhất và chưa nếm thất bại. Trận hòa nằm ở lượt thứ hai tính từ trận gần nhất trở về trước, sau đó đội bóng thành Amsterdam trở lại mạch thắng và giữ vững sự ổn định.

Hiện Ajax đứng hạng 11 với 6 điểm. Với phong độ đang có, đội chủ nhà có đủ lý do để tin rằng thứ hạng này chỉ là điểm xuất phát, chứ không phải giới hạn của họ.

FC Thun: phong độ thất thường, nằm cuối bảng

Ngược lại, FC Thun thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội khách thua ngay trận gần nhất, nên họ đến Amsterdam với tâm lý không mấy thuận lợi.

FC Thun đang đứng hạng 20 với 3 điểm, kém Ajax 3 điểm và 9 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này phản ánh rõ sự chênh lệch về hành trình mà hai đội đã trải qua.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Khi sở hữu phong độ tốt và được thi đấu trên sân nhà, Ajax nhiều khả năng chủ động nắm thế trận. Điều quan trọng với họ là duy trì sự tập trung và tận dụng tốt các cơ hội để không tạo điều kiện cho đối thủ trở lại trận đấu.

Về phía FC Thun, thử thách lớn nhất là vượt qua áp lực của một sân đấu lớn và chặn đứng đà hưng phấn của chủ nhà. Đội khách cần chơi kỷ luật, hạn chế sai lầm ở những thời điểm then chốt nếu muốn tìm kiếm điểm số.

Nhận định

Từ phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng, Ajax được đánh giá cao hơn trong cuộc gặp này. Chuỗi 4 trận thắng, 1 trận hòa cùng lợi thế sân nhà là nền tảng để đội bóng thành Amsterdam tiếp tục nuôi tham vọng bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Tuy vậy, FC Thun vẫn có thể gây khó khăn nếu giữ được sự chắc chắn trong tổ chức phòng ngự. Đây là trận đấu mà Ajax cần thể hiện sự trưởng thành để biến lợi thế trên giấy tờ thành điểm số thực tế.

Ajax 5 trận gần nhất T H T T T 9 Trận 7-1-1 T-H-B 31 Ghi (TB 3.4) 13 Thủng lưới FC Thun 5 trận gần nhất B H T T B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T 10 St. Truiden 3 2 1 0 +3 7 H T T 11 Ajax 3 2 0 1 +6 6 T T B 12 Trabzonspor 3 2 0 1 +3 6 B T T … 19 Riga 3 0 3 0 0 3 H H H 20 FC Thun 3 1 0 2 0 3 T B B 21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 -1 3 B T B … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại