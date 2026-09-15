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Ajax 5-1 Willem II: Ajax giành chiến thắng

Văn Thể15/09/2026 20:08

Ajax bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Willem II trên sân Johan Cruijff Arena lúc 01:00 ngày 16/09, quyết tâm duy trì ưu thế đối đầu vượt trội.

Ajax5 - 1Willem IIKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ajax tiếp đón Willem II.

  • 13'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 73% - 27% Willem II, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 69% - 31% Willem II, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 37'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 68% - 32% Willem II, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 3.

  • 41'BÀN THẮNG! Ajax (1-0)

    Phút 41': Davy Klaassen (Ajax) lập công (kiến tạo: Kasper Dolberg). Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'BÀN THẮNG! Ajax (2-0)

    Phút 45': Julian Brandt (Ajax) lập công (kiến tạo: Lucas Oliveira·Rosa). Tỷ số: 2 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Willem II): Alessandro Ciranni vào sân thay Per van Loon.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Willem II): Mats Lemmens vào sân thay Tonny Vilhena.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 70% - 30% Willem II, dứt điểm 19 - 5 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 7 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 3 - 4.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Ajax): Viktor Tsygankov vào sân thay Steven Berghuis.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Ajax): Sofyan Amrabat vào sân thay Davy Klaassen.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Willem II): A. Et-Taibi vào sân thay Hidde ter Avest.

  • 62'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 71% - 29% Willem II, dứt điểm 21 - 7 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 9 - 2; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 3 - 5.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Ajax): Caio Henrique vào sân thay Owen Wijndal.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Ajax): Abdellah Ouazane vào sân thay Julian Brandt.

  • 69'BÀN THẮNG! Ajax (3-0)

    Phút 69': Viktor Tsygankov (Ajax) lập công (kiến tạo: Oscar Gloukh). Tỷ số: 3 - 0.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Willem II): Chido Obi vào sân thay Jaden Slory.

  • 74'BÀN THẮNG! Ajax (4-0)

    Phút 74': Oscar Gloukh (Ajax) lập công (kiến tạo: Kasper Dolberg). Tỷ số: 4 - 0.

  • 74'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 71% - 29% Willem II, dứt điểm 25 - 8 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 11 - 2; việt vị 3 - 4, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 3 - 6.

  • 76'BÀN THẮNG! Willem II (4-1)

    Phút 76': Alessandro Ciranni (Willem II) lập công (kiến tạo: Uriël van Aalst). Tỷ số: 4 - 1.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Ajax): Dies Janse vào sân thay Thilo Kehrer.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Willem II): Eser Gürbüz vào sân thay Maxim Dekker.

  • 86'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 71% - 29% Willem II, dứt điểm 28 - 10 (trúng đích 10 - 4), phạt góc 11 - 2; việt vị 3 - 4, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 3 - 6.

  • 87'BÀN THẮNG! Ajax (5-1)

    Phút 87': Kasper Dolberg (Ajax) lập công. Tỷ số: 5 - 1.

  • KTKết thúc: Ajax 5-1 Willem II

    Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.

Cập nhật lúc 02:50 16/09/2026

Đội hình chính thức
Ajax
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Míchel
Willem II
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Stegeman
26
M. Paes
2
Lucas Rosa
6
T. Kehrer
15
Y. Baas
5
O. Wijndal
18
D. Klaassen
24
J. Mokio
8
J. Brandt
23
S. Berghuis
9
K. Dolberg
10
O. Gloukh
26
M. Delanghe
5
H. ter Avest
3
F. Stam
23
M. Dekker
24
N. Tjoe-A-On
6
C. Twigt
52
T. Vilhena
22
Per van Loon
19
Uriel van Aalst
7
J. Slory
9
D. Haen
Dự bị
Ajax
99 T. Arokodare1 M. ter Stegen20 O. Edvardsen3 A. Gaaei36 D. Janse12 Caio Henrique68 A. Ouazane38 Marcos Leonardo51 C. Setford
Willem II
83 M. Lemmens2 A. Ciranni15 A. Et-Taïbi50 E. Gürbüz14 Jens Mathijsen17 O. Martin10 J. Schuurman28 T. Verheydt18 Anass Zarrouk
Cập nhật đội hình lúc 00:33 16/09/2026
AjaxThống kêWillem II
69%
Kiểm soát bóng
31%
33
Dứt điểm
10
13
Trúng đích
4
14
Phạt góc
2
6
Phạm lỗi
3
3
Việt vị
4
3
Thủ môn cứu thua
8
Cầu thủ nổi bật
K. Dolberg
K. Dolberg
Ajax
1 bàn · 2 kiến tạo
O. Gloukh
O. Gloukh
Ajax
1 bàn · 1 kiến tạo
D. Klaassen
D. Klaassen
Ajax
1 bàn
J. Brandt
J. Brandt
Ajax
1 bàn
V. Tsygankov
V. Tsygankov
Ajax
1 bàn
A. Ciranni
A. Ciranni
Willem II
1 bàn

Ajax đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu củng cố vị thế trong cuộc tiếp đón Willem II vào lúc 01:00 ngày 16/09 trên sân vận động Johan Cruijff Arena. Cuộc so tài này chứng kiến sự chênh lệch rõ rệt về điểm số lẫn phong độ giữa hai câu lạc bộ tại giải đấu.

Vị thế trên bảng xếp hạng và tham vọng của hai đội

Bước vào trận đấu tới, Ajax đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 10 điểm tích lũy được. Khoảng cách với các đối thủ xếp trên giúp đại diện thành Amsterdam duy trì áp lực lớn trong cuộc đua nhóm đầu, đồng thời tạo động lực để họ hướng tới trọn vẹn điểm số trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Willem II đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn khi chỉ có được 2 điểm và đang dậm chân ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Chuyến làm khách tại Johan Cruijff Arena đặt ra thử thách lớn cho đội bóng này trong nỗ lực tìm kiếm điểm số để thoát khỏi nhóm cuối.

Tương quan phong độ và ưu thế đối đầu áp đảo

Phong độ thi đấu gần đây phản ánh rõ nét sự ổn định vượt trội của Ajax so với đội khách. Trong 5 trận gần nhất, Ajax thể hiện màn trình diễn tích cực với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại.

Trái lại, Willem II thể hiện bộ mặt tương đối mờ nhạt khi chưa giành được thắng lợi nào trong 5 trận vừa qua. Đội khách chỉ có được 2 trận hòa và đã để thua tới 3 trận, cho thấy những vấn đề lớn về khả năng duy trì sự ổn định qua từng vòng đấu.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Ajax chiếm ưu thế tuyệt đối khi toàn thắng cả 5 trận, trong khi Willem II không có nổi một kết quả hòa.

Cục diện thế trận trên sân Johan Cruijff Arena

Với điểm tựa sân bãi cùng tâm lý hưng phấn từ thành tích đối đầu vượt trội, Ajax nắm giữ mọi điều kiện thuận lợi để chủ động triển khai lối chơi và áp đặt thế trận lên đối thủ. Willem II nhiều khả năng sẽ phải lùi sâu phòng ngự nhằm hạn chế sức ép, nhưng phong độ kém thuyết phục thời gian qua sẽ là rào cản lớn để họ có thể tạo nên bất ngờ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Ajax · 5 thắng0 hòaWillem II · 0 thắng
13/04/2025
Willem II
1 - 2
Ajax
AJA
27/10/2024
Ajax
1 - 0
Willem II
AJA
20/02/2022
Willem II
0 - 1
Ajax
AJA
03/12/2021
Ajax
5 - 0
Willem II
AJA
29/01/2021
Ajax
3 - 1
Willem II
AJA
Ajax
5 trận gần nhất
TBTTT
5
Trận
3-1-1
T-H-B
14
Ghi (TB 2.8)
6
Thủng lưới
Willem II
5 trận gần nhất
HBHBB
5
Trận
0-2-3
T-H-B
5
Ghi (TB 1.0)
14
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1PSV Eindhoven6510+1516TTTTT
2AZ Alkmaar6510+1116HTTTT
3Feyenoord6420+1314TTHTH
4Twente6411+713TTHTT
5Ajax5311+810TBTHT
6Excelsior6312+610BHTTB
16PEC Zwolle6114-114BHBTB
17Willem II5023-92HBHBB
18ADO Den Haag6015-101BBHBB
Tình hình lực lượng
Ajax
S. Adingra (Foot Injury)
D. Blind (Injury)
A. Bouwman (Injury)
S. Adingra (Foot Injury)
D. Blind (Injury)
A. Bouwman (Injury)
Willem II
A. Culum (Foot Injury)
T. Didillon Hodl (Hamstring Injury)
J. Hoogma (Inactive)
A. Lachkar (Groin Injury)
J. Schuurman (Knock)
A. Zarrouk (Surgery)
V. van Crooij (Inactive)
A. Culum (Foot Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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