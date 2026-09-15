Ajax 5-1 Willem II: Ajax giành chiến thắng Ajax bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Willem II trên sân Johan Cruijff Arena lúc 01:00 ngày 16/09, quyết tâm duy trì ưu thế đối đầu vượt trội.

Ajax 5 - 1 Willem II Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ajax tiếp đón Willem II.

13' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 73% - 27% Willem II, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

25' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 69% - 31% Willem II, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

37' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 68% - 32% Willem II, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 3.

41' BÀN THẮNG! Ajax (1-0) Phút 41': Davy Klaassen (Ajax) lập công (kiến tạo: Kasper Dolberg). Tỷ số: 1 - 0.

45' BÀN THẮNG! Ajax (2-0) Phút 45': Julian Brandt (Ajax) lập công (kiến tạo: Lucas Oliveira·Rosa). Tỷ số: 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Willem II): Alessandro Ciranni vào sân thay Per van Loon.

45' Thay người Phút 45' (Willem II): Mats Lemmens vào sân thay Tonny Vilhena.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 70% - 30% Willem II, dứt điểm 19 - 5 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 7 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 3 - 4.

57' Thay người Phút 57' (Ajax): Viktor Tsygankov vào sân thay Steven Berghuis.

57' Thay người Phút 57' (Ajax): Sofyan Amrabat vào sân thay Davy Klaassen.

61' Thay người Phút 61' (Willem II): A. Et-Taibi vào sân thay Hidde ter Avest.

62' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 71% - 29% Willem II, dứt điểm 21 - 7 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 9 - 2; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 3 - 5.

67' Thay người Phút 67' (Ajax): Caio Henrique vào sân thay Owen Wijndal.

67' Thay người Phút 67' (Ajax): Abdellah Ouazane vào sân thay Julian Brandt.

69' BÀN THẮNG! Ajax (3-0) Phút 69': Viktor Tsygankov (Ajax) lập công (kiến tạo: Oscar Gloukh). Tỷ số: 3 - 0.

70' Thay người Phút 70' (Willem II): Chido Obi vào sân thay Jaden Slory.

74' BÀN THẮNG! Ajax (4-0) Phút 74': Oscar Gloukh (Ajax) lập công (kiến tạo: Kasper Dolberg). Tỷ số: 4 - 0.

74' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 71% - 29% Willem II, dứt điểm 25 - 8 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 11 - 2; việt vị 3 - 4, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 3 - 6.

76' BÀN THẮNG! Willem II (4-1) Phút 76': Alessandro Ciranni (Willem II) lập công (kiến tạo: Uriël van Aalst). Tỷ số: 4 - 1.

77' Thay người Phút 77' (Ajax): Dies Janse vào sân thay Thilo Kehrer.

84' Thay người Phút 84' (Willem II): Eser Gürbüz vào sân thay Maxim Dekker.

86' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 71% - 29% Willem II, dứt điểm 28 - 10 (trúng đích 10 - 4), phạt góc 11 - 2; việt vị 3 - 4, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 3 - 6.

87' BÀN THẮNG! Ajax (5-1) Phút 87': Kasper Dolberg (Ajax) lập công. Tỷ số: 5 - 1.

KT Kết thúc: Ajax 5-1 Willem II Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.

Cập nhật lúc 02:50 16/09/2026

Đội hình chính thức Ajax Sơ đồ 4-3-3 · HLV Míchel Willem II Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Stegeman 26 M. Paes 2 Lucas Rosa 6 T. Kehrer 15 Y. Baas 5 O. Wijndal 18 D. Klaassen 24 J. Mokio 8 J. Brandt 23 S. Berghuis 9 K. Dolberg 10 O. Gloukh 26 M. Delanghe 5 H. ter Avest 3 F. Stam 23 M. Dekker 24 N. Tjoe-A-On 6 C. Twigt 52 T. Vilhena 22 Per van Loon 19 Uriel van Aalst 7 J. Slory 9 D. Haen Dự bị Ajax 99 T. Arokodare 1 M. ter Stegen 20 O. Edvardsen 3 A. Gaaei 36 D. Janse 12 Caio Henrique 68 A. Ouazane 38 Marcos Leonardo 51 C. Setford Willem II 83 M. Lemmens 2 A. Ciranni 15 A. Et-Taïbi 50 E. Gürbüz 14 Jens Mathijsen 17 O. Martin 10 J. Schuurman 28 T. Verheydt 18 Anass Zarrouk Cập nhật đội hình lúc 00:33 16/09/2026

Ajax Thống kê Willem II 69% Kiểm soát bóng 31% 33 Dứt điểm 10 13 Trúng đích 4 14 Phạt góc 2 6 Phạm lỗi 3 3 Việt vị 4 3 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật K. Dolberg Ajax 1 bàn · 2 kiến tạo O. Gloukh Ajax 1 bàn · 1 kiến tạo D. Klaassen Ajax 1 bàn J. Brandt Ajax 1 bàn V. Tsygankov Ajax 1 bàn A. Ciranni Willem II 1 bàn

Ajax đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu củng cố vị thế trong cuộc tiếp đón Willem II vào lúc 01:00 ngày 16/09 trên sân vận động Johan Cruijff Arena. Cuộc so tài này chứng kiến sự chênh lệch rõ rệt về điểm số lẫn phong độ giữa hai câu lạc bộ tại giải đấu.

Vị thế trên bảng xếp hạng và tham vọng của hai đội

Bước vào trận đấu tới, Ajax đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 10 điểm tích lũy được. Khoảng cách với các đối thủ xếp trên giúp đại diện thành Amsterdam duy trì áp lực lớn trong cuộc đua nhóm đầu, đồng thời tạo động lực để họ hướng tới trọn vẹn điểm số trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Willem II đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn khi chỉ có được 2 điểm và đang dậm chân ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Chuyến làm khách tại Johan Cruijff Arena đặt ra thử thách lớn cho đội bóng này trong nỗ lực tìm kiếm điểm số để thoát khỏi nhóm cuối.

Tương quan phong độ và ưu thế đối đầu áp đảo

Phong độ thi đấu gần đây phản ánh rõ nét sự ổn định vượt trội của Ajax so với đội khách. Trong 5 trận gần nhất, Ajax thể hiện màn trình diễn tích cực với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại.

Trái lại, Willem II thể hiện bộ mặt tương đối mờ nhạt khi chưa giành được thắng lợi nào trong 5 trận vừa qua. Đội khách chỉ có được 2 trận hòa và đã để thua tới 3 trận, cho thấy những vấn đề lớn về khả năng duy trì sự ổn định qua từng vòng đấu.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Ajax chiếm ưu thế tuyệt đối khi toàn thắng cả 5 trận, trong khi Willem II không có nổi một kết quả hòa.

Cục diện thế trận trên sân Johan Cruijff Arena

Với điểm tựa sân bãi cùng tâm lý hưng phấn từ thành tích đối đầu vượt trội, Ajax nắm giữ mọi điều kiện thuận lợi để chủ động triển khai lối chơi và áp đặt thế trận lên đối thủ. Willem II nhiều khả năng sẽ phải lùi sâu phòng ngự nhằm hạn chế sức ép, nhưng phong độ kém thuyết phục thời gian qua sẽ là rào cản lớn để họ có thể tạo nên bất ngờ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Ajax · 5 thắng 0 hòa Willem II · 0 thắng Willem II 1 - 2 Ajax AJA Ajax 1 - 0 Willem II AJA Willem II 0 - 1 Ajax AJA Ajax 5 - 0 Willem II AJA Ajax 3 - 1 Willem II AJA

Ajax 5 trận gần nhất T B T T T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 14 Ghi (TB 2.8) 6 Thủng lưới Willem II 5 trận gần nhất H B H B B 5 Trận 0-2-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 6 5 1 0 +15 16 T T T T T 2 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 3 Feyenoord 6 4 2 0 +13 14 T T H T H 4 Twente 6 4 1 1 +7 13 T T H T T 5 Ajax 5 3 1 1 +8 10 T B T H T 6 Excelsior 6 3 1 2 +6 10 B H T T B … 16 PEC Zwolle 6 1 1 4 -11 4 B H B T B 17 Willem II 5 0 2 3 -9 2 H B H B B 18 ADO Den Haag 6 0 1 5 -10 1 B B H B B

Tình hình lực lượng Ajax ✚ S. Adingra (Foot Injury) ✚ D. Blind (Injury) ✚ A. Bouwman (Injury) ✚ S. Adingra (Foot Injury) ✚ D. Blind (Injury) ✚ A. Bouwman (Injury) Willem II ✚ A. Culum (Foot Injury) ✚ T. Didillon Hodl (Hamstring Injury) ✚ J. Hoogma (Inactive) ✚ A. Lachkar (Groin Injury) ✚ J. Schuurman (Knock) ✚ A. Zarrouk (Surgery) ✚ V. van Crooij (Inactive) ✚ A. Culum (Foot Injury)