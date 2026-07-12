Ajax ngỡ ngàng vì thương vụ Marc-Andre ter Stegen bế tắc do rắc rối thuế của Barcelona Thương vụ cho mượn thủ thành Marc-Andre ter Stegen sang Ajax Amsterdam đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ do những rào cản tài chính và thủ tục thuế phát sinh từ phía Barcelona.

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 đang chứng kiến một kịch bản đầy trớ trêu tại sân Johan Cruyff Arena. Ajax Amsterdam, đội bóng vốn nổi tiếng với sự quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng, đang phải trải qua những giờ phút sốt ruột khi thương vụ mượn Marc-Andre ter Stegen từ Barcelona bị đình trệ một cách khó hiểu.

Marc-Andre ter Stegen chưa thể chuyển sang Ajax Amsterdam. Ảnh: Getty Images

Theo các nguồn tin nội bộ, Marc-Andre ter Stegen đã đạt được mọi thỏa thuận cá nhân với Ajax về mức lương cho mùa giải 2026/27. Phía Barcelona ban đầu cũng đã gật đầu với cấu trúc tài chính của bản hợp đồng cho mượn này. Tuy nhiên, một nút thắt bất ngờ đã xuất hiện: những rắc rối liên quan đến nghĩa vụ thuế của đội chủ sân Camp Nou đã khiến quy trình phê duyệt cuối cùng bị đóng băng.

Áp lực thời gian đè nặng lên Ajax

Sự chậm trễ này không chỉ là vấn đề thủ tục đơn thuần mà đang trực tiếp đe dọa đến kế hoạch chuẩn bị của Ajax. Đội bóng Hà Lan đã bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải từ ngày 1/7 và đã trải qua các trận giao hữu với Panathinaikos cũng như AEK Larnaca. Điều quan trọng hơn cả là Ajax cần hoàn tất danh sách nhân sự trước thềm vòng loại UEFA Conference League diễn ra vào ngày 23/7 tới.

Ban lãnh đạo Ajax được cho là vô cùng ngạc nhiên và thất vọng. Họ tin rằng mọi chi tiết then chốt đã được chốt hạ từ lâu. Một lời cảnh báo đanh thép đã được gửi tới Tây Ban Nha: nếu các cuộc đàm phán tiếp tục kéo dài, Ajax sẵn sàng rút lui để tìm kiếm phương án thay thế nhằm đảm bảo sự ổn định cho vị trí gác đền.

Tình trạng của Ter Stegen và hy vọng từ Barcelona

Ở tuổi 34, Ter Stegen vẫn là một cái tên đầy sức hút nhờ kinh nghiệm dày dạn. Sau thời gian thi đấu cho Girona dưới dạng cho mượn hồi tháng Giêng, thủ môn người Đức đang ở những bước cuối cùng của quá trình hồi phục chấn thương gân kheo. Theo lịch trình, anh sẽ có mặt tại trung tâm Ciutat Esportiva để kiểm tra y tế định kỳ cùng toàn đội Barcelona.

Mặc dù tình hình hiện tại khá căng thẳng, phía Barcelona vẫn giữ thái độ lạc quan. Đội bóng xứ Catalonia tin rằng các vướng mắc về thuế chỉ là vấn đề kỹ thuật và có thể giải quyết trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong bóng đá đỉnh cao, mỗi ngày chậm trễ đều có thể dẫn đến một sự đổ vỡ dây chuyền, nhất là khi Ajax đang cần một "số 1" đích thực để bước ra đấu trường châu Âu.

Thương vụ này không chỉ đơn thuần là việc di chuyển của một cầu thủ, mà còn là bài kiểm tra về sự kiên nhẫn giữa hai câu lạc bộ có mối quan hệ lịch sử mật thiết. Liệu bản lĩnh của Barcelona trên bàn đàm phán có giúp họ tháo gỡ nút thắt kịp lúc, hay Ajax sẽ buộc phải quay lưng để bảo vệ mục tiêu của chính mình?