Al-Ahli Jeddah 1-1 Pakhtakor: Hai đội chia điểm Pakhtakor hướng đến mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trước Al-Ahli Jeddah lúc 01:15 ngày 15/09 trên sân King Abdullah Sports City.

Al-Ahli Jeddah 1 - 1 Pakhtakor Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Ahli Jeddah tiếp đón Pakhtakor.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Al-Ahli Jeddah): E. Spertsyan vào sân thay N. Masoud.

46' Thay người Phút 46' (Pakhtakor): M. Pouraliganji vào sân thay Z. Tahseen.

53' Thay người Phút 53' (Al-Ahli Jeddah): M. Al Mutairi vào sân thay Galeno.

62' Thay người Phút 62' (Al-Ahli Jeddah): V. Atangana vào sân thay I. Diaby.

63' Thẻ vàng Phút 63': I. Ibrokhimov (Pakhtakor) nhận thẻ vàng (Foul).

64' Thẻ vàng Phút 64': S. Abu Al Shamat (Al-Ahli Jeddah) nhận thẻ vàng (Foul).

68' Thay người Phút 68' (Al-Ahli Jeddah): F. Al Buraikan vào sân thay I. Toney.

68' Thay người Phút 68' (Al-Ahli Jeddah): M. Sulaiman vào sân thay M. Demiral.

69' Thay người Phút 69' (Pakhtakor): Flamarion vào sân thay D. Khamdamov.

69' Thay người Phút 69' (Pakhtakor): S. Chinedu vào sân thay A. Hussein.

78' Thay người Phút 78' (Pakhtakor): K. Alizhonov vào sân thay S. Nasrullaev.

86' BÀN THẮNG! Pakhtakor (0-1) Phút 86': Flamarion (Pakhtakor) lập công (kiến tạo: S. Chinedu). Tỷ số: 0 - 1.

87' Thay người Phút 87' (Pakhtakor): M. Dilshodbekov vào sân thay A. Mozgovoy.

90+3' BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (1-1) Phút 90+3': F. Al Buraikan (Al-Ahli Jeddah) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': E. Spertsyan (Al-Ahli Jeddah) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Al-Ahli Jeddah 1-1 Pakhtakor Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:14 15/09/2026

Pakhtakor bước vào chuyến làm khách đầy thử thách với quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục, nơi mỗi điểm số đều mang ý nghĩa lớn cho tham vọng vươn lên. Trận đấu giữa Al-Ahli Jeddah và Pakhtakor diễn ra vào lúc 01:15 ngày 15/09/2026 trên sân vận động King Abdullah Sports City, hứa hẹn tạo nên màn so tài hấp dẫn khi cả hai đội đều đặt mục tiêu tối đa hóa kết quả.

Bối cảnh bảng xếp hạng và phong độ thi đấu

Cuộc đối đầu này phản ánh nỗ lực khẳng định vị thế của hai câu lạc bộ tại giải đấu. Hiện tại, Al-Ahli Jeddah đang giữ vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng với 0 điểm, trong khi đội khách Pakhtakor tạm thời xếp ở vị trí thứ 16 với 0 điểm.

Xét về nhịp độ thi đấu gần đây, đại diện Uzbekistan cho thấy những tín hiệu tích cực. Pakhtakor đã giành 1 chiến thắng trong trận đấu gần nhất, mang lại sự tự tin cần thiết cho toàn đội trước chuyến hành quân xa nhà.

Cán cân thành tích cân bằng tại King Abdullah Sports City

Thống kê trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên cho thấy sự giằng co rất lớn về mặt kết quả. Mỗi bên đều đã sở hữu cho mình 1 trận thắng, không có kết quả hòa xuất hiện.

Sự cân bằng này khiến cuộc tái đấu tại King Abdullah Sports City trở nên khó lường. Al-Ahli Jeddah có lợi thế sân bãi quen thuộc, trong khi Pakhtakor lại sở hữu động lực mạnh mẽ từ chuỗi hưng phấn để duy trì vị thế cạnh tranh sòng phẳng.

Toan tính chiến thuật cho mục tiêu bứt phá

Về mặt vận hành lối chơi, thế trận nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi sự chặt chẽ khu trung tuyến và khả năng tận dụng thời cơ chuyển trạng thái. Pakhtakor với tinh thần hưng phấn từ chiến thắng gần nhất sẽ cần thiết lập một cự ly đội hình kỷ luật nhằm hạn chế khoảng trống của chủ nhà.

Ngược lại, Al-Ahli Jeddah chắc chắn muốn phát huy tối đa điểm tựa sân nhà để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Khi mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục của đội khách đụng độ toan tính bảo vệ vị trí dẫn đầu của đội chủ nhà, một thế trận giằng co và thận trọng từ cả hai phía là kịch bản rất dễ diễn ra.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Al-Ahli Jeddah · 1 thắng 0 hòa Pakhtakor · 1 thắng Al-Ahli Jeddah 2 - 1 Pakhtakor AJ Pakhtakor 1 - 0 Al-Ahli Jeddah PAK

Al-Ahli Jeddah 5 trận gần nhất T B T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Pakhtakor 5 trận gần nhất T T B H H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Ahli Jeddah 0 0 0 0 0 0 2 Al-Nassr 0 0 0 0 0 0 3 Al-Hilal Saudi FC 0 0 0 0 0 0 … 15 Al-Ittihad FC 0 0 0 0 0 0 T 16 Pakhtakor 0 0 0 0 0 0 T