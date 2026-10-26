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Al-Ahli Jeddah 2-1 Al-Gharafa: Al-Ahli Jeddah giành chiến thắng

Văn Thể26/10/2026 18:16

Al-Ahli Jeddah đang có mạch thắng ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp gần nhất. Họ tiếp Al-Gharafa trên sân Alinma Stadium lúc 23h00 ngày 26/10/2026.

Al-Ahli Jeddah2 - 1Al-GharafaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Ahli Jeddah tiếp đón Al-Gharafa.

  • 4'BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (1-0)

    Phút 4': Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah) lập công (kiến tạo: Eduard Spertsyan). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 69% - 31% Al-Gharafa, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': Fabricio Díaz (Al-Gharafa) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 62% - 38% Al-Gharafa, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3.

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 38'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 63% - 37% Al-Gharafa, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 3.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Hyun-Soo Jang (Al-Gharafa) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 43'Thay người

    Phút 43' (Al-Gharafa): Yacine Brahimi vào sân thay Hassan Aladin.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al-Gharafa): Ayoub Al-Oui vào sân thay Rayyan Ahmed Al-Ali.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 65% - 35% Al-Gharafa, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 0.

  • 53'BÀN THẮNG! Al-Gharafa (1-1)

    Phút 53': Florinel Coman (Al-Gharafa) lập công (kiến tạo: Saifeldeen Fadlalla). Tỷ số: 1 - 1.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Al-Ahli Jeddah): Valentin Atangana Edoa vào sân thay Artem Bondarenko.

  • 63'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 60% - 40% Al-Gharafa, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 0.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Al-Ahli Jeddah): Meshal Al Materai vào sân thay Francisco Trincão.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Al-Ahli Jeddah): Firas Al-Buraikan vào sân thay Eduard Spertsyan.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Al-Gharafa): Amjed Nasar Mohamed vào sân thay Florinel Coman.

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': Seydou Sano (Al-Gharafa) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Saad Yaslam Balobaid (Al-Ahli Jeddah) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 61% - 39% Al-Gharafa, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 0.

  • 77'Thẻ đỏ

    Phút 77': Seydou Sano (Al-Gharafa) nhận thẻ đỏ.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Al-Gharafa): Dame Traore vào sân thay Adam Ounas.

  • 86'BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (2-1)

    Phút 86': Matheus Gonçalves Martins (Al-Ahli Jeddah) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Abdulrahman Al-Rashidi (Al-Gharafa) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 90+2'Thay người

    Phút 90+2' (Al-Ahli Jeddah): Abdullah Radif vào sân thay Matheus Gonçalves Martins.

  • 90+2'Thay người

    Phút 90+2' (Al-Ahli Jeddah): Rayan Hamed Hamidou vào sân thay Mohammed Sulaiman.

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Ferjani Sassi (Al-Gharafa) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 90'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 63% - 37% Al-Gharafa, dứt điểm 11 - 13 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 1 - 0.

  • KTKết thúc: Al-Ahli Jeddah 2-1 Al-Gharafa

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 01:01 27/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Ahli Jeddah
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pusic
Al-Gharafa
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Martins
1
Abdulrahman Al Sanbi
15
Saeed Baattia
5
Mohammed Bakor
3
Ibañez
31
Saad Yaslam
19
A. Bondarenko
30
Ziyad Al Johani
7
Trincão
8
E. Spertsyan
20
Matheus Gonçalves
17
I. Toney
31
A. Kone
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
20
Jang Hyun-Soo
4
S. Sano
23
Saifeldeen Hassan Fadlalla
29
F. Díaz
13
F. Sassi
96
A. Ounas
26
Rayyan Al Ali
7
F. Coman
90
A. Hassan
Dự bị
Al-Ahli Jeddah
62 Abdullah Abdo9 Feras Al Brikan11 Meshal Al Mutairi6 Atangana Edoa4 Makaya Ibrahima Diaby46 Rayane Hamidou24 A. Kinteh21 Abdullah Radif25 Faisal Ibrahim Ahmed Fallatah
Al-Gharafa
34 M. Gamal16 Jamil Friarkh8 Y. Brahimi18 Ayoub Al Oui97 Nasar Mohamed1 Khalifa Ababacar6 Dame Traoré19 Yousef Saaed Ahmed22 Abdirashid Saeed Hassan
Cập nhật đội hình lúc 22:32 26/10/2026
Al-Ahli JeddahThống kêAl-Gharafa
62%
Kiểm soát bóng
38%
11
Dứt điểm
13
2
Trúng đích
2
3
Phạt góc
3
10
Phạm lỗi
14
3
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
0
Cầu thủ nổi bật
Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves
Al-Ahli Jeddah
1 bàn
I. Toney
I. Toney
Al-Ahli Jeddah
1 bàn
F. Coman
F. Coman
Al-Gharafa
1 bàn
E. Spertsyan
E. Spertsyan
Al-Ahli Jeddah
1 kiến tạo · điểm 7.67
Saifeldeen Hassan Fadlalla
Saifeldeen Hassan Fadlalla
Al-Gharafa
1 kiến tạo · điểm 7.01

Al-Ahli Jeddah đang có mạch thắng ấn tượng khi thắng cả 4 trận gần nhất. Đối thủ của họ, Al-Gharafa, đang ở thế ngược lại: chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng và chưa tìm được chiến thắng trong 4 trận gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 26/10/2026 trên sân Alinma Stadium.

Al-Ahli Jeddah: Hưng phấn cao độ trên sân nhà

Trong 5 trận gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trận thua duy nhất nằm ở thời điểm xa nhất, còn 4 trận sau đó đều kết thúc với chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đã lấy lại sự ổn định và đang chơi với tâm lý rất tốt.

Hiện Al-Ahli Jeddah đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Được thi đấu trên sân nhà, họ có thêm lợi thế để tiếp tục kéo dài mạch thắng và củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Al-Gharafa: Chuỗi trận thiếu chiến thắng

Phong độ của Al-Gharafa kém thuyết phục hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Chiến thắng duy nhất đã lùi khá xa, còn 4 trận gần đây gồm 2 trận thua rồi 2 trận hòa liên tiếp.

Điểm sáng nhỏ là Al-Gharafa đã chặn được đà sa sút bằng hai trận hòa gần nhất. Tuy nhiên, họ đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng và chưa có điểm nào. Vì thế, đội khách rất cần một kết quả tích cực để thoát khỏi vị trí khó khăn này.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 2 trận và hòa 2 trận. Al-Gharafa chưa thắng lần nào. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường có lợi thế tâm lý mỗi khi đối mặt đối thủ này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang lên và lợi thế sân nhà, Al-Ahli Jeddah nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Điều quan trọng với họ là duy trì sự tập trung và tận dụng tốt khoảng cách về phong độ ngay từ những phút đầu.

Ngược lại, Al-Gharafa cần sự chắc chắn trong khâu phòng ngự để không thua sớm. Hai trận hòa gần nhất cho thấy họ vẫn có khả năng giữ vững trước áp lực. Nếu duy trì được kỷ luật, đội khách có thể làm khó chủ nhà trong thời gian dài của trận đấu.

Nhận định

Mọi chỉ dấu từ phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng đến lịch sử đối đầu đều nghiêng về Al-Ahli Jeddah. Họ đang thắng liên tiếp, đứng cao hơn đối thủ 8 bậc và chưa từng thua Al-Gharafa trong 4 lần gặp gần nhất. Dù vậy, Al-Gharafa đang cần điểm số hơn bao giờ hết nên vẫn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Nhìn chung, Al-Ahli Jeddah vẫn là bên được đánh giá cao hơn để nối dài mạch thăng hoa.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Al-Ahli Jeddah · 2 thắng2 hòaAl-Gharafa · 0 thắng
21/10/2025
Al-Ahli Jeddah
4 - 0
Al-Gharafa
AJ
18/02/2025
Al-Ahli Jeddah
4 - 2
Al-Gharafa
AJ
14/03/2018
Al-Ahli Jeddah
1 - 1
Al-Gharafa
Hòa
05/03/2018
Al-Gharafa
1 - 1
Al-Ahli Jeddah
Hòa
Al-Ahli Jeddah
5 trận gần nhất
TTTTB
2
Trận
1-1-0
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
2
Thủng lưới
Al-Gharafa
5 trận gần nhất
HHBBT
2
Trận
0-0-2
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain2200+76TT
2Esteghlal FC2200+46TT
3Al-Hilal Saudi FC2200+36TT
4Shabab Al Ahli Dubai2200+26TT
5Al-Ahli Jeddah2110+24TH
6Al-Qadisiyah FC2110+14HT
12Tractor Sazi2011-11HB
13Al-Gharafa2002-20BB
14Al-Wasl FC2002-30BB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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