Al-Ahli Jeddah 3-1 Al-Hazm: Al-Ahli Jeddah giành chiến thắng Cuộc chạm trán nảy lửa giữa Al-Ahli Jeddah và Al-Hazm lúc 01:00 ngày 12/09/2026 tại King Abdullah Sports City hứa hẹn thay đổi thứ hạng ở nhóm trên.

Al-Ahli Jeddah 3 - 1 Al-Hazm Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Ahli Jeddah tiếp đón Al-Hazm.

2' BÀN THẮNG! Al-Hazm (0-1) Phút 2': Ahmed Al-Nakhli (Al-Hazm) lập công (kiến tạo: Elton Acolatse). Tỷ số: 0 - 1.

12' Al-Ahli Jeddah ép sân Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 71% - 29% Al-Hazm, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

21' BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (1-1) Phút 21': Francisco Trincão (Al-Ahli Jeddah) lập công (kiến tạo: Ivan Toney). Tỷ số: 1 - 1.

24' Al-Ahli Jeddah ép sân Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 62% - 38% Al-Hazm, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.

32' BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (2-1) Phút 32': Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

36' Al-Ahli Jeddah ép sân Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 63% - 37% Al-Hazm, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 0 - 1.

45' BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (3-1) Phút 45': Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Al-Hazm): Mory Konate vào sân thay Abdullah Al Shanqiti.

45' Thay người Phút 45' (Al-Hazm): Amir Saâyoud vào sân thay Ahmed Al-Shamrani.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thẻ vàng Phút 46': Sultan Tanker (Al-Hazm) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Hỏng phạt đền Phút 49': Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah) sút hỏng phạt đền.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 55% - 45% Al-Hazm, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 2.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 52% - 48% Al-Hazm, dứt điểm 16 - 10 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 1 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Al-Hazm): Mohammed Eissa Saleh Al-Jamaan Al-Yami vào sân thay Saud Al-Rashid.

69' Thay người Phút 69' (Al-Ahli Jeddah): Firas Al-Buraikan vào sân thay Francisco Trincão.

70' Thay người Phút 70' (Al-Ahli Jeddah): Meshal Al Materai vào sân thay Wenderson Galeno.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 51% - 49% Al-Hazm, dứt điểm 16 - 12 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 15 - 12, cứu thua 1 - 2.

75' Thay người Phút 75' (Al-Ahli Jeddah): Mohammed Abdulrahman Yousef vào sân thay Saeed Baattia.

81' VAR Phút 81': Phạt đền bị hủy — Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah).

83' Thay người Phút 83' (Al-Hazm): Mohammed Al Hamdani vào sân thay Elton Acolatse.

83' Thay người Phút 83' (Al-Hazm): Waleed Al-Shanqiti vào sân thay Aboubacar·Diakite.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 52% - 48% Al-Hazm, dứt điểm 18 - 16 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 5 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 19 - 12, cứu thua 2 - 2.

90' Thay người Phút 90' (Al-Ahli Jeddah): Rayan Hamed Hamidou vào sân thay Eduard Spertsyan.

90' Thay người Phút 90' (Al-Ahli Jeddah): Saad Yaslam Balobaid vào sân thay Zakaria Hawsawi.

KT Kết thúc: Al-Ahli Jeddah 3-1 Al-Hazm Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 03:02 12/09/2026

Đội hình chính thức Al-Ahli Jeddah Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Pusic Al-Hazm Sơ đồ 3-4-3 · HLV J. Kadri 16 É. Mendy 15 Saeed Baattia 28 M. Demiral 3 Ibañez 2 Zakaria Al Hawsawi 47 Waheb Saleh 6 Atangana Edoa 8 E. Spertsyan 7 Trincão 17 I. Toney 13 Galeno 23 Ibrahim Zaid 13 Abdullah Al Shanqiti 17 Bonheur Mugisha 4 Sultan Tanker 2 Saud Al Rashed 28 S. Bendebka 24 A. Bah 27 Ahmed Al Nakhli 70 Ahmed Al Shamrani 29 Aboubacar Diakite 7 E. Acolatse Dự bị Al-Ahli Jeddah 21 Abdullah Radif 46 Rayane Hamidou 25 Faisal Ibrahim Ahmed Fallatah 31 Saad Yaslam 5 Mohammed Bakor 1 Abdulrahman Al Sanbi 11 Meshal Al Mutairi 9 Feras Al Brikan 29 Mohammed Yousef Al-Hazm 36 J. Staněk 77 M. Al Hamdani 82 Abdulaziz Al-Harbi 98 A. Al Hujaili 11 Waleed Al Shanqiti 5 Mohammed Issa 95 Jaser Ateeq 8 M. Konaté 10 A. Sayoud Cập nhật đội hình lúc 00:35 12/09/2026

Al-Ahli Jeddah Thống kê Al-Hazm 51% Kiểm soát bóng 49% 23 Dứt điểm 18 7 Trúng đích 3 5 Phạt góc 4 19 Phạm lỗi 14 4 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật I. Toney Al-Ahli Jeddah 2 bàn · 1 kiến tạo Trincão Al-Ahli Jeddah 1 bàn Ahmed Al Nakhli Al-Hazm 1 bàn E. Acolatse Al-Hazm 1 kiến tạo · điểm 7.34 A. Sayoud Al-Hazm Điểm 7.2

Al-Ahli Jeddah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào cuộc tiếp đón đối thủ khó chịu Al-Hazm trên sân vận động King Abdullah Sports City lúc 01:00 ngày 12/09/2026. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang tìm kiếm sự bứt phá nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Tình thế giằng co trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Al-Ahli Jeddah đang đứng ở vị trí thứ 9 với 9 điểm trong tay. Đội chủ nhà chỉ nhỉnh hơn đối thủ đúng 1 điểm, bởi Al-Hazm đang bám đuổi quyết liệt ngay phía sau ở hạng 10 với 8 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc chạm trán trực tiếp trở thành ngã rẽ quan trọng, nơi một kết quả có lợi sẽ giúp Al-Ahli Jeddah củng cố tham vọng tiến sát nhóm trên.

Phong độ thiếu ổn định của hai câu lạc bộ

Dù có vị thế nhỉnh hơn, Al-Ahli Jeddah vừa trải qua giai đoạn thi đấu tương đối phập phù. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành 2 chiến thắng nhưng phải nhận tới 3 thất bại. Việc phong độ xen kẽ giữa thắng và thua đòi hỏi ban huấn luyện phải nhanh chóng siết lại tính kỷ luật trong lối chơi nếu muốn duy trì mạch tiến.

Ở bên kia chiến tuyến, Al-Hazm thậm chí còn gặp nhiều trắc trở hơn. Đội khách chỉ có được 1 trận thắng, 2 trận hòa và đã để thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần đây. Sự chững lại về mặt kết quả khiến Al-Hazm rơi vào thế bám đuổi và buộc phải nỗ lực tối đa trong chuyến làm khách lần này.

Lợi thế áp đảo từ lịch sử đối đầu

Điểm tựa lớn nhất dành cho Al-Ahli Jeddah nằm ở thành tích đối đầu vượt trội. Xét trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Al-Ahli Jeddah hoàn toàn chiếm thế thượng phong với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Al-Hazm chưa từng nếm mùi thắng lợi. Thành tích đối đầu áp đảo cùng lợi thế sân nhà King Abdullah Sports City sẽ là động lực lớn để Al-Ahli Jeddah hướng đến kết quả khả quan trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Ahli Jeddah · 4 thắng 1 hòa Al-Hazm · 0 thắng Al-Ahli Jeddah 2 - 0 Al-Hazm AJ Al-Hazm 0 - 2 Al-Ahli Jeddah AJ Al-Hazm 0 - 4 Al-Ahli Jeddah AJ Al-Ahli Jeddah 3 - 1 Al-Hazm AJ Al-Hazm 0 - 0 Al-Ahli Jeddah Hòa

Al-Ahli Jeddah 5 trận gần nhất B T B B T 6 Trận 3-0-3 T-H-B 13 Ghi (TB 2.2) 9 Thủng lưới Al-Hazm 5 trận gần nhất T H H B B 6 Trận 2-2-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 6 5 0 1 +12 15 B T T T T 2 Al-Nassr 6 5 0 1 +9 15 T B T T T 3 Al-Qadisiyah FC 6 5 0 1 +8 15 T T T T B … 8 Al-Ettifaq 6 3 1 2 0 10 H T B B T 9 Al-Ahli Jeddah 6 3 0 3 +4 9 B T B B T 10 Al-Hazm 6 2 2 2 0 8 T H H B B 11 Al-Fayha 6 1 2 3 -4 5 B H T H B …