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Al-Ahli Jeddah 3-1 Al-Hazm: Al-Ahli Jeddah giành chiến thắng

Văn Thể11/09/2026 20:19

Cuộc chạm trán nảy lửa giữa Al-Ahli Jeddah và Al-Hazm lúc 01:00 ngày 12/09/2026 tại King Abdullah Sports City hứa hẹn thay đổi thứ hạng ở nhóm trên.

Al-Ahli Jeddah3 - 1Al-HazmKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Ahli Jeddah tiếp đón Al-Hazm.

  • 2'BÀN THẮNG! Al-Hazm (0-1)

    Phút 2': Ahmed Al-Nakhli (Al-Hazm) lập công (kiến tạo: Elton Acolatse). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 71% - 29% Al-Hazm, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 21'BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (1-1)

    Phút 21': Francisco Trincão (Al-Ahli Jeddah) lập công (kiến tạo: Ivan Toney). Tỷ số: 1 - 1.

  • 24'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 62% - 38% Al-Hazm, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 32'BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (2-1)

    Phút 32': Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

  • 36'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 63% - 37% Al-Hazm, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 0 - 1.

  • 45'BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (3-1)

    Phút 45': Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al-Hazm): Mory Konate vào sân thay Abdullah Al Shanqiti.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al-Hazm): Amir Saâyoud vào sân thay Ahmed Al-Shamrani.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thẻ vàng

    Phút 46': Sultan Tanker (Al-Hazm) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 49'Hỏng phạt đền

    Phút 49': Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah) sút hỏng phạt đền.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 55% - 45% Al-Hazm, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 2.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 52% - 48% Al-Hazm, dứt điểm 16 - 10 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 1 - 2.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Al-Hazm): Mohammed Eissa Saleh Al-Jamaan Al-Yami vào sân thay Saud Al-Rashid.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Al-Ahli Jeddah): Firas Al-Buraikan vào sân thay Francisco Trincão.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Al-Ahli Jeddah): Meshal Al Materai vào sân thay Wenderson Galeno.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 51% - 49% Al-Hazm, dứt điểm 16 - 12 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 15 - 12, cứu thua 1 - 2.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Al-Ahli Jeddah): Mohammed Abdulrahman Yousef vào sân thay Saeed Baattia.

  • 81'VAR

    Phút 81': Phạt đền bị hủy — Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah).

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Al-Hazm): Mohammed Al Hamdani vào sân thay Elton Acolatse.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Al-Hazm): Waleed Al-Shanqiti vào sân thay Aboubacar·Diakite.

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 52% - 48% Al-Hazm, dứt điểm 18 - 16 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 5 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 19 - 12, cứu thua 2 - 2.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Al-Ahli Jeddah): Rayan Hamed Hamidou vào sân thay Eduard Spertsyan.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Al-Ahli Jeddah): Saad Yaslam Balobaid vào sân thay Zakaria Hawsawi.

  • KTKết thúc: Al-Ahli Jeddah 3-1 Al-Hazm

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 03:02 12/09/2026

Đội hình chính thức
Al-Ahli Jeddah
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Pusic
Al-Hazm
Sơ đồ 3-4-3 · HLV J. Kadri
16
É. Mendy
15
Saeed Baattia
28
M. Demiral
3
Ibañez
2
Zakaria Al Hawsawi
47
Waheb Saleh
6
Atangana Edoa
8
E. Spertsyan
7
Trincão
17
I. Toney
13
Galeno
23
Ibrahim Zaid
13
Abdullah Al Shanqiti
17
Bonheur Mugisha
4
Sultan Tanker
2
Saud Al Rashed
28
S. Bendebka
24
A. Bah
27
Ahmed Al Nakhli
70
Ahmed Al Shamrani
29
Aboubacar Diakite
7
E. Acolatse
Dự bị
Al-Ahli Jeddah
21 Abdullah Radif46 Rayane Hamidou25 Faisal Ibrahim Ahmed Fallatah31 Saad Yaslam5 Mohammed Bakor1 Abdulrahman Al Sanbi11 Meshal Al Mutairi9 Feras Al Brikan29 Mohammed Yousef
Al-Hazm
36 J. Staněk77 M. Al Hamdani82 Abdulaziz Al-Harbi98 A. Al Hujaili11 Waleed Al Shanqiti5 Mohammed Issa95 Jaser Ateeq8 M. Konaté10 A. Sayoud
Cập nhật đội hình lúc 00:35 12/09/2026
Al-Ahli JeddahThống kêAl-Hazm
51%
Kiểm soát bóng
49%
23
Dứt điểm
18
7
Trúng đích
3
5
Phạt góc
4
19
Phạm lỗi
14
4
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
I. Toney
I. Toney
Al-Ahli Jeddah
2 bàn · 1 kiến tạo
Trincão
Trincão
Al-Ahli Jeddah
1 bàn
Ahmed Al Nakhli
Ahmed Al Nakhli
Al-Hazm
1 bàn
E. Acolatse
E. Acolatse
Al-Hazm
1 kiến tạo · điểm 7.34
A. Sayoud
A. Sayoud
Al-Hazm
Điểm 7.2

Al-Ahli Jeddah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào cuộc tiếp đón đối thủ khó chịu Al-Hazm trên sân vận động King Abdullah Sports City lúc 01:00 ngày 12/09/2026. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang tìm kiếm sự bứt phá nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Tình thế giằng co trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Al-Ahli Jeddah đang đứng ở vị trí thứ 9 với 9 điểm trong tay. Đội chủ nhà chỉ nhỉnh hơn đối thủ đúng 1 điểm, bởi Al-Hazm đang bám đuổi quyết liệt ngay phía sau ở hạng 10 với 8 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc chạm trán trực tiếp trở thành ngã rẽ quan trọng, nơi một kết quả có lợi sẽ giúp Al-Ahli Jeddah củng cố tham vọng tiến sát nhóm trên.

Phong độ thiếu ổn định của hai câu lạc bộ

Dù có vị thế nhỉnh hơn, Al-Ahli Jeddah vừa trải qua giai đoạn thi đấu tương đối phập phù. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành 2 chiến thắng nhưng phải nhận tới 3 thất bại. Việc phong độ xen kẽ giữa thắng và thua đòi hỏi ban huấn luyện phải nhanh chóng siết lại tính kỷ luật trong lối chơi nếu muốn duy trì mạch tiến.

Ở bên kia chiến tuyến, Al-Hazm thậm chí còn gặp nhiều trắc trở hơn. Đội khách chỉ có được 1 trận thắng, 2 trận hòa và đã để thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần đây. Sự chững lại về mặt kết quả khiến Al-Hazm rơi vào thế bám đuổi và buộc phải nỗ lực tối đa trong chuyến làm khách lần này.

Lợi thế áp đảo từ lịch sử đối đầu

Điểm tựa lớn nhất dành cho Al-Ahli Jeddah nằm ở thành tích đối đầu vượt trội. Xét trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Al-Ahli Jeddah hoàn toàn chiếm thế thượng phong với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Al-Hazm chưa từng nếm mùi thắng lợi. Thành tích đối đầu áp đảo cùng lợi thế sân nhà King Abdullah Sports City sẽ là động lực lớn để Al-Ahli Jeddah hướng đến kết quả khả quan trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Ahli Jeddah · 4 thắng1 hòaAl-Hazm · 0 thắng
06/02/2026
Al-Ahli Jeddah
2 - 0
Al-Hazm
AJ
26/09/2025
Al-Hazm
0 - 2
Al-Ahli Jeddah
AJ
22/12/2023
Al-Hazm
0 - 4
Al-Ahli Jeddah
AJ
12/08/2023
Al-Ahli Jeddah
3 - 1
Al-Hazm
AJ
30/05/2023
Al-Hazm
0 - 0
Al-Ahli Jeddah
Hòa
Al-Ahli Jeddah
5 trận gần nhất
BTBBT
6
Trận
3-0-3
T-H-B
13
Ghi (TB 2.2)
9
Thủng lưới
Al-Hazm
5 trận gần nhất
THHBB
6
Trận
2-2-2
T-H-B
6
Ghi (TB 1.0)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC6501+1215BTTTT
2Al-Nassr6501+915TBTTT
3Al-Qadisiyah FC6501+815TTTTB
8Al-Ettifaq6312010HTBBT
9Al-Ahli Jeddah6303+49BTBBT
10Al-Hazm622208THHBB
11Al-Fayha6123-45BHTHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Al-Ahli Jeddah 3-1 Al-Hazm: Al-Ahli Jeddah giành chiến thắng
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