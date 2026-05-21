Al Ahli thắng đậm 4-1 ngày hạ màn Saudi Pro League: Khẳng định vị thế top 3 Al Ahli khép lại mùa giải bằng chiến thắng áp đảo 4-1 trước Al Khaleej nhờ sự tỏa sáng của Matheus Goncalves, qua đó chính thức cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Dù đã chắc suất trong nhóm dẫn đầu, Al Ahli vẫn bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải Saudi Pro League với tâm thế áp đặt. Đoàn quân của huấn luyện viên Matthias Jaissle nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế bằng một thế trận tấn công đa dạng, qua đó giành trọn 3 điểm để tri ân người hâm mộ trước khi bước vào kỳ nghỉ dài.

Matheus Goncalves có màn trình diễn chói sáng.

Hiệp một bùng nổ và sự can thiệp của VAR

Ngay từ phút thứ 8, bất ngờ đã xảy ra tại sân Prince Mohamed bin Fahd. Từ một tình huống dàn xếp phạt góc ngắn bài bản, Ivan Toney thực hiện pha kiến tạo để Rayan Hamed dứt điểm cận thành tung lưới Al Khaleej. Dù ban đầu trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị, công nghệ VAR đã vào cuộc và công nhận bàn thắng hợp lệ cho đội khách.

Al Khaleej cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt khi tổ chức phản công sắc lẹm ngay sau đó. Phút 17, Saleh Al Amri thực hiện đường chuyền xé toang hàng thủ Al Ahli, tạo điều kiện cho Giorgos Masouras băng vào dứt điểm chân trái đánh bại thủ thành Édouard Mendy, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, sự hưng phấn của đội chủ nhà không duy trì được lâu trước đẳng cấp của các ngôi sao bên phía Al Ahli. Phút 34, từ một chấm đá phạt, Saleh Abu Al Shamat thực hiện đường chọc khe tinh tế để Feras Al Brikan thoát xuống phá bẫy việt vị, dứt điểm chìm hiểm hóc tái lập thế dẫn bàn.

Sự sụp đổ của hàng thủ Al Khaleej

Bước sang hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Matthias Jaissle đã giúp Al Ahli hoàn toàn kiểm soát khu trung tuyến. Phút 50, áp lực từ pha đi bóng đầy lắt léo của Matheus Goncalves khiến hậu vệ Ali Al Salem bên phía đội chủ nhà lúng túng đánh đầu phản lưới nhà, nới rộng cách biệt lên thành 3-1.

Trong khoảng thời gian còn lại, Al Ahli liên tục bắn phá khung thành của thủ môn Anthony Moris. Phút 78, tài năng trẻ Matheus Goncalves hoàn tất ngày thi đấu rực rỡ bằng một cú dứt điểm chân trái kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi cuộn thẳng vào góc xa, ấn định tỷ số 4-1.

Al Ahli chia tay mùa bóng với vị trí thứ 3 trên BXH.

Thống kê trận đấu Al Khaleej vs Al Ahli

Thông số Al Khaleej Al Ahli Tỷ số 1 4 Bàn thắng G. Masouras (17') R. Hamed (8'), F. Al-Buraikan (34'), A. Al-Salem (50' OG), M. Goncalves (78')

Chiến thắng thuyết phục này giúp Al Ahli củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, khép lại một mùa giải đầy nỗ lực với tấm vé tham dự đấu trường châu lục mùa sau.