Al Ain 4-0 Al-Nassr: Al Ain giành chiến thắng Cuộc chạm trán giữa Al Ain và Al-Nassr lúc 23h00 ngày 15/09/2026 trên sân Tahnoun Bin Mohamed rất đáng chờ đợi khi cả hai đội đều đang có phong độ cao.

Al Ain 4 - 0 Al-Nassr Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Ain tiếp đón Al-Nassr.

12' Al Ain ép sân Cầm bóng: Al Ain 64% - 36% Al-Nassr, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1.

24' Al Ain ép sân Cầm bóng: Al Ain 60% - 40% Al-Nassr, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 1 - 0.

25' BÀN THẮNG! Al Ain (1-0) Phút 25': Houssine Rahimi (Al Ain) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Ain 53% - 47% Al-Nassr, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 1 - 0.

45' VAR Phút 45': Card upgrade confirmed — Saad Fahad Al Nasser (Al-Nassr).

45' Thay người Phút 45' (Al-Nassr): Rakan Al Ghamdi vào sân thay Saad Fahad Al Nasser.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Saad Fahad Al Nasser (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Foul).

45+4' Thẻ vàng Phút 45+4': Houssine Rahimi (Al Ain) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Ain 52% - 48% Al-Nassr, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 5; việt vị 4 - 3, phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 1 - 1.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Ain 51% - 49% Al-Nassr, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 6; việt vị 5 - 3, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 1 - 1.

63' BÀN THẮNG! Al Ain (2-0) Phút 63': Houssine Rahimi (Al Ain) lập công (kiến tạo: Alejandro Romero Gamarra). Tỷ số: 2 - 0.

69' Thay người Phút 69' (Al Ain): Giorgos Giakoumakis vào sân thay Houssine Rahimi.

69' Thay người Phút 69' (Al Ain): Erik Jorgens de Menezes vào sân thay Rafa Rodrigues.

72' BÀN THẮNG! Al Ain (3-0) Phút 72': Soufiane Rahimi (Al Ain) lập công (kiến tạo: Alejandro Romero Gamarra). Tỷ số: 3 - 0.

72' Al Ain ép sân Cầm bóng: Al Ain 48% - 52% Al-Nassr, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 2 - 6; việt vị 6 - 3, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 1 - 2.

74' Thay người Phút 74' (Al-Nassr): Angelo Borges vào sân thay Samu Costa.

74' Thay người Phút 74' (Al-Nassr): Abdullah Al-Hamdan vào sân thay Abdulelah Al-Amri.

76' VAR Phút 76': Bàn thắng được công nhận — Soufiane Rahimi (Al Ain).

77' Thay người Phút 77' (Al Ain): Ibrahima Junior Ndiaye vào sân thay Alejandro Romero Gamarra.

82' Thẻ vàng Phút 82': Giorgos Giakoumakis (Al Ain) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Ain 46% - 54% Al-Nassr, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 2 - 8; việt vị 8 - 3, phạm lỗi 14 - 5, cứu thua 2 - 2.

85' BÀN THẮNG! Al Ain (4-0) Phút 85': Giorgos Giakoumakis (Al Ain) lập công (kiến tạo: Soufiane Rahimi). Tỷ số: 4 - 0.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Abdullah Al-Hamdan (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Argument).

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Khalid Eisa (Al Ain) nhận thẻ vàng (Argument).

90+2' Thay người Phút 90+2' (Al Ain): Adis Jasic vào sân thay Matías Palacios.

KT Kết thúc: Al Ain 4-0 Al-Nassr Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 01:04 16/09/2026

Đội hình chính thức Al Ain Sơ đồ 5-3-2 · HLV Vladimir Ivic Al-Nassr Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Postecoglou 17 Khalid Eisa 19 V. Lazaro 4 Y. Ben Khaleq 25 Rami Rabia 6 Đ. Skoko 2 Rafael Rodrigues 10 A. Romero 70 Abdoul Karim Traoré 20 M. Palacios 13 H. Rahimi 21 S. Rahimi 1 Nawaf Al Aqidi 12 Nawaf Boushal 3 M. Simakan 5 Abdulelah Al Amri 26 Íñigo Martínez 6 Saad Al Nasser 17 Abdullah Al Khaibari 11 Samú Costa 10 S. Mané 79 João Félix 7 Cristiano Ronaldo Dự bị Al Ain 97 A. Jašić 88 Hamid Yahya 35 H. Muhammed 56 A. Niang 3 Marcos Maia 1 Mohammed Bu Sanda 7 Giakoumakis 80 Joshua Udoh 54 Ismaila Okpoti Al-Nassr 70 Awad Aman 4 Nader Al Sharari 53 A. Al Otaibi 9 Abdullah Al Hamdan 56 R. Al Ghamdi 8 Hayder Abdulkareem 20 Ângelo 24 Bento 60 Saad Haqawi Cập nhật đội hình lúc 22:33 15/09/2026

Al Ain Thống kê Al-Nassr 43% Kiểm soát bóng 57% 14 Dứt điểm 13 7 Trúng đích 3 2 Phạt góc 10 16 Phạm lỗi 6 8 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật H. Rahimi Al Ain 2 bàn S. Rahimi Al Ain 1 bàn · 1 kiến tạo Giakoumakis Al Ain 1 bàn A. Romero Al Ain 2 kiến tạo · điểm 8.6 Y. Ben Khaleq Al Ain Điểm 7.9 Rafael Rodrigues Al Ain Điểm 7.65

Cả Al Ain và Al-Nassr đều bước vào cuộc đọ sức trên sân vận động Tahnoun Bin Mohamed với phong độ thi đấu đang ở mức cao. Màn chạm trán diễn ra vào lúc 23h00 ngày 15/09/2026 hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính khi cả hai câu lạc bộ đều sở hữu sự tự tin lớn nhờ chuỗi màn trình diễn thuyết phục trong thời gian gần đây.

Hai tập thể duy trì trạng thái thi đấu ấn tượng

Điểm tựa lớn nhất của cả Al Ain lẫn Al-Nassr ở thời điểm này chính là cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu ổn định. Khi các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt, lối chơi của cả hai bên đều vận hành một cách trơn tru và giàu tính đột biến. Việc duy trì được trạng thái hưng phấn giúp đôi bên sẵn sàng nhập cuộc với tâm thế chủ động, không ngần ngại đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên.

Đối với Al Ain, lợi thế sân nhà Tahnoun Bin Mohamed là bệ phóng quan trọng để họ phát huy tối đa sự hưng phấn. Trong khi đó, Al-Nassr cũng cho thấy bản lĩnh thi đấu vững vàng mỗi khi phải hành quân xa nhà nhờ dàn nhân sự đồng đều và sự gắn kết chặt chẽ trong lối chơi.

Cục diện cân bằng từ lịch sử đối đầu gần nhất

Xét về thành tích chạm trán trong 5 lần gần nhất, Al-Nassr đang nhỉnh hơn đôi chút khi giành 3 chiến thắng, trong khi Al Ain có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai đội chưa từng hòa nhau. Thống kê này phản ánh tính chất quyết liệt và xu hướng cởi mở trong những lần hai câu lạc bộ giáp mặt, nơi các trận đấu luôn ngã ngũ bằng chiến thắng thuyết phục dành cho một bên thay vì sự thận trọng quá mức.

Sự kỵ dơ nhất định giữa hai phong cách thi đấu khiến mỗi lần tái đấu đều mang tính khó lường. Al-Nassr có lợi thế tâm lý nhờ nhỉnh hơn về số trận thắng trong quá khứ gần, nhưng Al Ain luôn biết cách tạo nên sự khác biệt khi tận dụng tốt ưu thế sân bãi.

Vị trí bảng xếp hạng và kỳ vọng thế trận

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Al-Nassr đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 9 với 0 điểm, trong khi Al Ain xếp ở vị trí thứ 11 với cùng 0 điểm. Xuất phát điểm cân bằng về mặt điểm số khiến trận đấu này trở thành bài kiểm tra thực sự cho tham vọng và sự ổn định của cả hai bên.

Với việc cả Al Ain lẫn Al-Nassr đều đang vào phom, 90 phút sắp tới được kỳ vọng sẽ diễn ra hấp dẫn với những màn đôi công chất lượng. Al Ain sẽ tìm cách khai thác sự cổ vũ từ khán giả nhà để tạo sức ép, trong khi Al-Nassr hứa hẹn sẽ đáp trả bằng sự sắc sảo vốn có, tạo nên thế trận so kè từng mét vuông trên mặt cỏ sân Tahnoun Bin Mohamed.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Ain · 2 thắng 0 hòa Al-Nassr · 3 thắng Al-Nassr 5 - 1 Al Ain AL- Al-Nassr 4 - 3 Al Ain AL- Al Ain 1 - 0 Al-Nassr AA Al-Nassr 0 - 1 Al Ain AA Al Ain 1 - 2 Al-Nassr AL-

Al Ain 5 trận gần nhất H T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Al-Nassr 5 trận gần nhất H T B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Esteghlal FC 1 1 0 0 +3 3 T 2 Al-Qadisiyah FC 1 1 0 0 +1 3 T 3 Shabab Al Ahli Dubai 1 1 0 0 +1 3 T … 8 Al-Ahli Jeddah 1 0 1 0 0 1 H 9 Al-Nassr 0 0 0 0 0 0 10 Al-Hilal Saudi FC 0 0 0 0 0 0 11 Al Ain 0 0 0 0 0 0 12 Al-Gharafa 0 0 0 0 0 0 …