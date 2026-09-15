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Al Ain 4-0 Al-Nassr: Al Ain giành chiến thắng

Văn Thể15/09/2026 18:09

Cuộc chạm trán giữa Al Ain và Al-Nassr lúc 23h00 ngày 15/09/2026 trên sân Tahnoun Bin Mohamed rất đáng chờ đợi khi cả hai đội đều đang có phong độ cao.

Al Ain4 - 0Al-NassrKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Ain tiếp đón Al-Nassr.

  • 12'Al Ain ép sân

    Cầm bóng: Al Ain 64% - 36% Al-Nassr, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1.

  • 24'Al Ain ép sân

    Cầm bóng: Al Ain 60% - 40% Al-Nassr, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 25'BÀN THẮNG! Al Ain (1-0)

    Phút 25': Houssine Rahimi (Al Ain) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Ain 53% - 47% Al-Nassr, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 45'VAR

    Phút 45': Card upgrade confirmed — Saad Fahad Al Nasser (Al-Nassr).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al-Nassr): Rakan Al Ghamdi vào sân thay Saad Fahad Al Nasser.

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': Saad Fahad Al Nasser (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45+4'Thẻ vàng

    Phút 45+4': Houssine Rahimi (Al Ain) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Ain 52% - 48% Al-Nassr, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 5; việt vị 4 - 3, phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 60'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Ain 51% - 49% Al-Nassr, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 6; việt vị 5 - 3, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 63'BÀN THẮNG! Al Ain (2-0)

    Phút 63': Houssine Rahimi (Al Ain) lập công (kiến tạo: Alejandro Romero Gamarra). Tỷ số: 2 - 0.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Al Ain): Giorgos Giakoumakis vào sân thay Houssine Rahimi.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Al Ain): Erik Jorgens de Menezes vào sân thay Rafa Rodrigues.

  • 72'BÀN THẮNG! Al Ain (3-0)

    Phút 72': Soufiane Rahimi (Al Ain) lập công (kiến tạo: Alejandro Romero Gamarra). Tỷ số: 3 - 0.

  • 72'Al Ain ép sân

    Cầm bóng: Al Ain 48% - 52% Al-Nassr, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 2 - 6; việt vị 6 - 3, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 1 - 2.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Al-Nassr): Angelo Borges vào sân thay Samu Costa.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Al-Nassr): Abdullah Al-Hamdan vào sân thay Abdulelah Al-Amri.

  • 76'VAR

    Phút 76': Bàn thắng được công nhận — Soufiane Rahimi (Al Ain).

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Al Ain): Ibrahima Junior Ndiaye vào sân thay Alejandro Romero Gamarra.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': Giorgos Giakoumakis (Al Ain) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 84'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Ain 46% - 54% Al-Nassr, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 2 - 8; việt vị 8 - 3, phạm lỗi 14 - 5, cứu thua 2 - 2.

  • 85'BÀN THẮNG! Al Ain (4-0)

    Phút 85': Giorgos Giakoumakis (Al Ain) lập công (kiến tạo: Soufiane Rahimi). Tỷ số: 4 - 0.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Abdullah Al-Hamdan (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Khalid Eisa (Al Ain) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 90+2'Thay người

    Phút 90+2' (Al Ain): Adis Jasic vào sân thay Matías Palacios.

  • KTKết thúc: Al Ain 4-0 Al-Nassr

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 01:04 16/09/2026

Đội hình chính thức
Al Ain
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Vladimir Ivic
Al-Nassr
Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Postecoglou
17
Khalid Eisa
19
V. Lazaro
4
Y. Ben Khaleq
25
Rami Rabia
6
Đ. Skoko
2
Rafael Rodrigues
10
A. Romero
70
Abdoul Karim Traoré
20
M. Palacios
13
H. Rahimi
21
S. Rahimi
1
Nawaf Al Aqidi
12
Nawaf Boushal
3
M. Simakan
5
Abdulelah Al Amri
26
Íñigo Martínez
6
Saad Al Nasser
17
Abdullah Al Khaibari
11
Samú Costa
10
S. Mané
79
João Félix
7
Cristiano Ronaldo
Dự bị
Al Ain
97 A. Jašić88 Hamid Yahya35 H. Muhammed56 A. Niang3 Marcos Maia1 Mohammed Bu Sanda7 Giakoumakis80 Joshua Udoh54 Ismaila Okpoti
Al-Nassr
70 Awad Aman4 Nader Al Sharari53 A. Al Otaibi9 Abdullah Al Hamdan56 R. Al Ghamdi8 Hayder Abdulkareem20 Ângelo24 Bento60 Saad Haqawi
Cập nhật đội hình lúc 22:33 15/09/2026
Al AinThống kêAl-Nassr
43%
Kiểm soát bóng
57%
14
Dứt điểm
13
7
Trúng đích
3
2
Phạt góc
10
16
Phạm lỗi
6
8
Việt vị
3
3
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
H. Rahimi
H. Rahimi
Al Ain
2 bàn
S. Rahimi
S. Rahimi
Al Ain
1 bàn · 1 kiến tạo
G. Giakoumakis
Giakoumakis
Al Ain
1 bàn
A. Romero
A. Romero
Al Ain
2 kiến tạo · điểm 8.6
Y. Ben Khaleq
Y. Ben Khaleq
Al Ain
Điểm 7.9
Rafael Rodrigues
Rafael Rodrigues
Al Ain
Điểm 7.65

Cả Al Ain và Al-Nassr đều bước vào cuộc đọ sức trên sân vận động Tahnoun Bin Mohamed với phong độ thi đấu đang ở mức cao. Màn chạm trán diễn ra vào lúc 23h00 ngày 15/09/2026 hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính khi cả hai câu lạc bộ đều sở hữu sự tự tin lớn nhờ chuỗi màn trình diễn thuyết phục trong thời gian gần đây.

Hai tập thể duy trì trạng thái thi đấu ấn tượng

Điểm tựa lớn nhất của cả Al Ain lẫn Al-Nassr ở thời điểm này chính là cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu ổn định. Khi các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt, lối chơi của cả hai bên đều vận hành một cách trơn tru và giàu tính đột biến. Việc duy trì được trạng thái hưng phấn giúp đôi bên sẵn sàng nhập cuộc với tâm thế chủ động, không ngần ngại đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên.

Đối với Al Ain, lợi thế sân nhà Tahnoun Bin Mohamed là bệ phóng quan trọng để họ phát huy tối đa sự hưng phấn. Trong khi đó, Al-Nassr cũng cho thấy bản lĩnh thi đấu vững vàng mỗi khi phải hành quân xa nhà nhờ dàn nhân sự đồng đều và sự gắn kết chặt chẽ trong lối chơi.

Cục diện cân bằng từ lịch sử đối đầu gần nhất

Xét về thành tích chạm trán trong 5 lần gần nhất, Al-Nassr đang nhỉnh hơn đôi chút khi giành 3 chiến thắng, trong khi Al Ain có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai đội chưa từng hòa nhau. Thống kê này phản ánh tính chất quyết liệt và xu hướng cởi mở trong những lần hai câu lạc bộ giáp mặt, nơi các trận đấu luôn ngã ngũ bằng chiến thắng thuyết phục dành cho một bên thay vì sự thận trọng quá mức.

Sự kỵ dơ nhất định giữa hai phong cách thi đấu khiến mỗi lần tái đấu đều mang tính khó lường. Al-Nassr có lợi thế tâm lý nhờ nhỉnh hơn về số trận thắng trong quá khứ gần, nhưng Al Ain luôn biết cách tạo nên sự khác biệt khi tận dụng tốt ưu thế sân bãi.

Vị trí bảng xếp hạng và kỳ vọng thế trận

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Al-Nassr đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 9 với 0 điểm, trong khi Al Ain xếp ở vị trí thứ 11 với cùng 0 điểm. Xuất phát điểm cân bằng về mặt điểm số khiến trận đấu này trở thành bài kiểm tra thực sự cho tham vọng và sự ổn định của cả hai bên.

Với việc cả Al Ain lẫn Al-Nassr đều đang vào phom, 90 phút sắp tới được kỳ vọng sẽ diễn ra hấp dẫn với những màn đôi công chất lượng. Al Ain sẽ tìm cách khai thác sự cổ vũ từ khán giả nhà để tạo sức ép, trong khi Al-Nassr hứa hẹn sẽ đáp trả bằng sự sắc sảo vốn có, tạo nên thế trận so kè từng mét vuông trên mặt cỏ sân Tahnoun Bin Mohamed.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Ain · 2 thắng0 hòaAl-Nassr · 3 thắng
06/11/2024
Al-Nassr
5 - 1
Al Ain
AL-
12/03/2024
Tứ kết
Al-Nassr
4 - 3
Al Ain
AL-
04/03/2024
Tứ kết
Al Ain
1 - 0
Al-Nassr
AA
24/09/2020
Al-Nassr
0 - 1
Al Ain
AA
18/02/2020
Al Ain
1 - 2
Al-Nassr
AL-
Al Ain
5 trận gần nhất
HTTTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Al-Nassr
5 trận gần nhất
HTBTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Esteghlal FC1100+33T
2Al-Qadisiyah FC1100+13T
3Shabab Al Ahli Dubai1100+13T
8Al-Ahli Jeddah101001H
9Al-Nassr000000
10Al-Hilal Saudi FC000000
11Al Ain000000
12Al-Gharafa000000

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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