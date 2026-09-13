Al Diriyah 0-0 Abha: Hai đội chia điểm Abha hành quân đến sân Prince Turki bin Abdul Aziz với áp lực phải chặn đứng chuỗi sa sút, trong bối cảnh Al Diriyah đang nắm giữ phong độ ổn định hơn.

Al Diriyah 0 - 0 Abha Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Diriyah tiếp đón Abha.

8' Thẻ vàng Phút 8': Abdulelah Al-Malki (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Al Diriyah ép sân Cầm bóng: Al Diriyah 58% - 42% Abha, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1.

24' Thẻ vàng Phút 24': Jurien Gaari (Abha) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Diriyah 53% - 47% Abha, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Diriyah 52% - 48% Abha, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 2 - 0.

39' Thẻ vàng Phút 39': Nabil Fekir (Abha) nhận thẻ vàng (Argument).

45' Thay người Phút 45' (Al Diriyah): Sultan Al-Farhan vào sân thay Abdulelah Al-Malki.

45' Thay người Phút 45' (Al Diriyah): Hattan Bahebri vào sân thay Clayton diandy.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Diriyah 51% - 49% Abha, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 2 - 0.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Diriyah 48% - 52% Abha, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 2 - 1.

67' Thay người Phút 67' (Abha): Alimani Gory vào sân thay Georges-Kévin N'Koudou.

71' Thay người Phút 71' (Al Diriyah): Mohamed Hameran vào sân thay Hussain Al-Sabiyani.

74' Thay người Phút 74' (Abha): Nasser Al Daajani vào sân thay Nabil Fekir.

74' Thay người Phút 74' (Abha): Safwan Al Johani vào sân thay Khaled Al Shamrani.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Diriyah 49% - 51% Abha, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 2 - 1.

81' Thay người Phút 81' (Al Diriyah): Meshari Fahad Al Nemer vào sân thay Adil Boulbina.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Diriyah 51% - 49% Abha, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 2 - 1.

87' Thay người Phút 87' (Al Diriyah): Hussain Al Qahtani vào sân thay Idrissa Gueye.

89' Thay người Phút 89' (Abha): Kheshim Al Qahtani vào sân thay Firas Al-Ghamdi.

89' Thẻ vàng Phút 89': Abdulaziz Al Faraj (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Argument).

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Meshari Fahad Al Nemer (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Abdulbaset Al-Hindi (Abha) nhận thẻ vàng (Argument).

KT Kết thúc: Al Diriyah 0-0 Abha Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 02:56 14/09/2026

Đội hình chính thức Al Diriyah Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Lage Abha Sơ đồ 5-4-1 · HLV D. Burić 22 N. Vasilj 2 Abdulaziz Al Faraj 99 C. Mbemba 19 B. Djimsiti 16 Hussain Al Sibyani 88 Abdulelah Al Malki 5 I. Gueye 20 E. Millot 17 C. Diandy 29 D. Núñez 10 A. Boulbina 16 D. Léon 39 M. Al-Zaid 3 J. Gaari 19 Abdullah Al Fahad 37 Abdulbasit Al-Hindi 12 Al Shamrani 17 Abdulkarim Darisi 10 N. Fekir 7 Firas Al-Ghamdi 14 G. Nkoudou 44 M. Batshuayi Dự bị Al Diriyah 52 Hussain Al Qahtani 75 Meshari Al Nemer 33 Waleed Abdullah 78 Khalid Al Asiri 11 Hattan Bahbri 21 M. Hameran 87 Qassem Lajami 12 T. Wadi 6 Sultan Al Farhan Abha 80 Safwan Saud 8 Nasser Al Daajani 66 Nawaf Al-Gulaymish 28 Bader Al Mutairi 20 K. Al Qahtani 4 Basil Al Sayyali 9 Kamil Boumedmed 11 A. Gory 26 Mustafa Malayekah Cập nhật đội hình lúc 00:35 14/09/2026

Al Diriyah Thống kê Abha 52% Kiểm soát bóng 48% 13 Dứt điểm 10 1 Trúng đích 3 7 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Hussain Al Sibyani Al Diriyah Điểm 7.39 E. Millot Al Diriyah Điểm 7.2

Abha bước vào trận đấu lúc 01:00 ngày 14/09/2026 trên sân vận động Prince Turki bin Abdul Aziz với nhiệm vụ then chốt là phải chặn đứng đà sa sút kéo dài. Chuỗi kết quả ảm đạm thời gian qua đang đè nặng áp lực lên các cầu thủ đội khách, đòi hỏi họ phải có màn trình diễn tập trung và kỷ luật hơn nếu muốn rời sân của Al Diriyah với điểm số trọn vẹn.

Áp lực chặn đứng chuỗi sa sút của Abha

Mục tiêu cấp bách nhất đối với Abha lúc này là ngắt mạch kết quả bất lợi để tìm lại sự tự tin. Đội bóng hiện đang xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Phong độ gần đây của họ vô cùng đáng lo ngại khi chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 trận thua trong 5 trận đấu gần nhất.

Trận hòa duy nhất không đủ để che lấp những hạn chế trong cách vận hành chiến thuật cũng như tinh thần thi đấu thiếu vững vàng ở các thời khắc quan trọng. Chuyến làm khách lần này là cơ hội để Abha củng cố lại khối đội hình, siết chặt sự tập trung và hướng tới việc chấm dứt chuỗi trận thất vọng.

Al Diriyah nắm giữ điểm tựa phong độ và sân nhà

Trái ngược với hoàn cảnh của đối thủ, Al Diriyah đang có vị thế vững vàng hơn trên bảng xếp hạng. Họ đứng ở vị trí thứ 9 với 10 điểm tích lũy được. Tính trong 5 trận đấu vừa qua, Al Diriyah thể hiện sự ổn định tương đối với 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 trận thua.

Việc được chơi trên sân vận động quen thuộc Prince Turki bin Abdul Aziz mang lại thêm sự tự tin cho Al Diriyah. Nhờ phong độ ổn định và nhịp độ thi đấu được duy trì tốt, đội chủ nhà có cơ sở để chủ động kiểm soát nhịp độ, gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương nhằm tìm kiếm lợi thế.

Cục diện giằng co và nhận định chiến thuật

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, thế cân bằng được thể hiện rõ ràng khi mỗi bên đều sở hữu 1 chiến thắng và không có kết quả hòa nào xuất hiện. Điều này cho thấy tính chất cạnh tranh quyết liệt khi hai câu lạc bộ chạm trán nhau trên sân cỏ.

Với quyết tâm thoát khỏi khủng hoảng phong độ, Abha nhiều khả năng sẽ ưu tiên lối chơi chặt chẽ, phòng ngự số đông để hạn chế bàn thua trước khi nghĩ đến việc phản công. Trong khi đó, Al Diriyah nắm ưu thế về mặt tâm lý và vị thế trên bảng thứ bậc, qua đó có thể chơi thanh thoát hơn để hướng đến mục tiêu duy trì đà hưng phấn.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Al Diriyah · 1 thắng 0 hòa Abha · 1 thắng Al Diriyah 2 - 0 Abha AD Abha 2 - 1 Al Diriyah ABH

Al Diriyah 5 trận gần nhất T B T H T 6 Trận 3-1-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 5 Thủng lưới Abha 5 trận gần nhất B B B H B 6 Trận 0-1-5 T-H-B 5 Ghi (TB 0.8) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 7 6 0 1 +18 18 T B T T T 2 Al-Ittihad FC 7 5 2 0 +6 17 T T T H T 3 Al-Nassr 7 5 1 1 +9 16 H T B T T … 8 Al-Ettifaq 7 3 2 2 0 11 H H T B B 9 Al Diriyah 6 3 1 2 +2 10 T B T H T 10 Al-Hazm 7 2 2 3 -2 8 B T H H B … 17 Al Taawon 7 0 3 4 -9 3 B B H B H 18 Abha 6 0 1 5 -8 1 B B B H B