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Al Diriyah 0-0 Abha: Hai đội chia điểm

Văn Thể13/09/2026 20:18

Abha hành quân đến sân Prince Turki bin Abdul Aziz với áp lực phải chặn đứng chuỗi sa sút, trong bối cảnh Al Diriyah đang nắm giữ phong độ ổn định hơn.

Al Diriyah0 - 0AbhaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Diriyah tiếp đón Abha.

  • 8'Thẻ vàng

    Phút 8': Abdulelah Al-Malki (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Al Diriyah ép sân

    Cầm bóng: Al Diriyah 58% - 42% Abha, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1.

  • 24'Thẻ vàng

    Phút 24': Jurien Gaari (Abha) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Diriyah 53% - 47% Abha, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 38'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Diriyah 52% - 48% Abha, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 2 - 0.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Nabil Fekir (Abha) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al Diriyah): Sultan Al-Farhan vào sân thay Abdulelah Al-Malki.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al Diriyah): Hattan Bahebri vào sân thay Clayton diandy.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Diriyah 51% - 49% Abha, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 2 - 0.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Diriyah 48% - 52% Abha, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 2 - 1.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Abha): Alimani Gory vào sân thay Georges-Kévin N'Koudou.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Al Diriyah): Mohamed Hameran vào sân thay Hussain Al-Sabiyani.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Abha): Nasser Al Daajani vào sân thay Nabil Fekir.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Abha): Safwan Al Johani vào sân thay Khaled Al Shamrani.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Diriyah 49% - 51% Abha, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 2 - 1.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Al Diriyah): Meshari Fahad Al Nemer vào sân thay Adil Boulbina.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Diriyah 51% - 49% Abha, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 2 - 1.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Al Diriyah): Hussain Al Qahtani vào sân thay Idrissa Gueye.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Abha): Kheshim Al Qahtani vào sân thay Firas Al-Ghamdi.

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Abdulaziz Al Faraj (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 90+4'Thẻ vàng

    Phút 90+4': Meshari Fahad Al Nemer (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 90+4'Thẻ vàng

    Phút 90+4': Abdulbaset Al-Hindi (Abha) nhận thẻ vàng (Argument).

  • KTKết thúc: Al Diriyah 0-0 Abha

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 02:56 14/09/2026

Đội hình chính thức
Al Diriyah
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Lage
Abha
Sơ đồ 5-4-1 · HLV D. Burić
22
N. Vasilj
2
Abdulaziz Al Faraj
99
C. Mbemba
19
B. Djimsiti
16
Hussain Al Sibyani
88
Abdulelah Al Malki
5
I. Gueye
20
E. Millot
17
C. Diandy
29
D. Núñez
10
A. Boulbina
16
D. Léon
39
M. Al-Zaid
3
J. Gaari
19
Abdullah Al Fahad
37
Abdulbasit Al-Hindi
12
Al Shamrani
17
Abdulkarim Darisi
10
N. Fekir
7
Firas Al-Ghamdi
14
G. Nkoudou
44
M. Batshuayi
Dự bị
Al Diriyah
52 Hussain Al Qahtani75 Meshari Al Nemer33 Waleed Abdullah78 Khalid Al Asiri11 Hattan Bahbri21 M. Hameran87 Qassem Lajami12 T. Wadi6 Sultan Al Farhan
Abha
80 Safwan Saud8 Nasser Al Daajani66 Nawaf Al-Gulaymish28 Bader Al Mutairi20 K. Al Qahtani4 Basil Al Sayyali9 Kamil Boumedmed11 A. Gory26 Mustafa Malayekah
Cập nhật đội hình lúc 00:35 14/09/2026
Al DiriyahThống kêAbha
52%
Kiểm soát bóng
48%
13
Dứt điểm
10
1
Trúng đích
3
7
Phạt góc
1
9
Phạm lỗi
11
2
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
Hussain Al Sibyani
Hussain Al Sibyani
Al Diriyah
Điểm 7.39
E. Millot
E. Millot
Al Diriyah
Điểm 7.2

Abha bước vào trận đấu lúc 01:00 ngày 14/09/2026 trên sân vận động Prince Turki bin Abdul Aziz với nhiệm vụ then chốt là phải chặn đứng đà sa sút kéo dài. Chuỗi kết quả ảm đạm thời gian qua đang đè nặng áp lực lên các cầu thủ đội khách, đòi hỏi họ phải có màn trình diễn tập trung và kỷ luật hơn nếu muốn rời sân của Al Diriyah với điểm số trọn vẹn.

Áp lực chặn đứng chuỗi sa sút của Abha

Mục tiêu cấp bách nhất đối với Abha lúc này là ngắt mạch kết quả bất lợi để tìm lại sự tự tin. Đội bóng hiện đang xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Phong độ gần đây của họ vô cùng đáng lo ngại khi chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 trận thua trong 5 trận đấu gần nhất.

Trận hòa duy nhất không đủ để che lấp những hạn chế trong cách vận hành chiến thuật cũng như tinh thần thi đấu thiếu vững vàng ở các thời khắc quan trọng. Chuyến làm khách lần này là cơ hội để Abha củng cố lại khối đội hình, siết chặt sự tập trung và hướng tới việc chấm dứt chuỗi trận thất vọng.

Al Diriyah nắm giữ điểm tựa phong độ và sân nhà

Trái ngược với hoàn cảnh của đối thủ, Al Diriyah đang có vị thế vững vàng hơn trên bảng xếp hạng. Họ đứng ở vị trí thứ 9 với 10 điểm tích lũy được. Tính trong 5 trận đấu vừa qua, Al Diriyah thể hiện sự ổn định tương đối với 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 trận thua.

Việc được chơi trên sân vận động quen thuộc Prince Turki bin Abdul Aziz mang lại thêm sự tự tin cho Al Diriyah. Nhờ phong độ ổn định và nhịp độ thi đấu được duy trì tốt, đội chủ nhà có cơ sở để chủ động kiểm soát nhịp độ, gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương nhằm tìm kiếm lợi thế.

Cục diện giằng co và nhận định chiến thuật

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, thế cân bằng được thể hiện rõ ràng khi mỗi bên đều sở hữu 1 chiến thắng và không có kết quả hòa nào xuất hiện. Điều này cho thấy tính chất cạnh tranh quyết liệt khi hai câu lạc bộ chạm trán nhau trên sân cỏ.

Với quyết tâm thoát khỏi khủng hoảng phong độ, Abha nhiều khả năng sẽ ưu tiên lối chơi chặt chẽ, phòng ngự số đông để hạn chế bàn thua trước khi nghĩ đến việc phản công. Trong khi đó, Al Diriyah nắm ưu thế về mặt tâm lý và vị thế trên bảng thứ bậc, qua đó có thể chơi thanh thoát hơn để hướng đến mục tiêu duy trì đà hưng phấn.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Al Diriyah · 1 thắng0 hòaAbha · 1 thắng
02/05/2026
Al Diriyah
2 - 0
Abha
AD
05/01/2026
Abha
2 - 1
Al Diriyah
ABH
Al Diriyah
5 trận gần nhất
TBTHT
6
Trận
3-1-2
T-H-B
7
Ghi (TB 1.2)
5
Thủng lưới
Abha
5 trận gần nhất
BBBHB
6
Trận
0-1-5
T-H-B
5
Ghi (TB 0.8)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC7601+1818TBTTT
2Al-Ittihad FC7520+617TTTHT
3Al-Nassr7511+916HTBTT
8Al-Ettifaq7322011HHTBB
9Al Diriyah6312+210TBTHT
10Al-Hazm7223-28BTHHB
17Al Taawon7034-93BBHBH
18Abha6015-81BBBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Al Diriyah 0-0 Abha: Hai đội chia điểm
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