Al Diriyah 1-2 NEOM: NEOM giành chiến thắng
NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 19 điểm, hơn Al Diriyah 4 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 21h50 ngày 30/10/2026 trên sân Prince Turki bin Abdul Aziz.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Al Diriyah tiếp đón NEOM.
- 12'NEOM ép sân
Cầm bóng: Al Diriyah 33% - 67% NEOM, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; cứu thua 0 - 1.
- 17'BÀN THẮNG! Al Diriyah (1-0)
Phút 17': Idrissa Gueye (Al Diriyah) lập công (kiến tạo: Darwin Nuñez). Tỷ số: 1 - 0.
- 25'NEOM ép sân
Cầm bóng: Al Diriyah 35% - 65% NEOM, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 2.
- 38'NEOM ép sân
Cầm bóng: Al Diriyah 38% - 62% NEOM, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 3.
- 45'VAR
Phút 45': Phạt đền được công nhận — Mohannad Abu Taha (NEOM).
- 45'Thay người
Phút 45' (NEOM): Faisal Al-Ghamdi vào sân thay Abbas Al Hassan.
- 45+5'BÀN THẮNG! NEOM (1-1)
Phút 45+5': Saïd Benrahma (NEOM) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'NEOM ép sân
Cầm bóng: Al Diriyah 36% - 64% NEOM, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 4.
- 64'Thay người
Phút 64' (NEOM): Alexandre Lacazette vào sân thay Georgios Masouras.
- 64'Thay người
Phút 64' (NEOM): Muhanad Al Saad vào sân thay Islam Ahmed Hawsawi.
- 65'NEOM ép sân
Cầm bóng: Al Diriyah 36% - 64% NEOM, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 4.
- 68'BÀN THẮNG! NEOM (1-2)
Phút 68': Alexandre Lacazette (NEOM) lập công (kiến tạo: Saïd Benrahma). Tỷ số: 1 - 2.
- 70'Thay người
Phút 70' (Al Diriyah): Meshari Fahad Al Nemer vào sân thay Adil Boulbina.
- 70'Thay người
Phút 70' (Al Diriyah): Abdulaziz Al Faraj vào sân thay Taher Wadi.
- 78'NEOM ép sân
Cầm bóng: Al Diriyah 36% - 64% NEOM, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 2 - 4.
- 82'Thay người
Phút 82' (NEOM): Abdulaziz Al-Othman vào sân thay Saïd Benrahma.
- 82'Thay người
Phút 82' (NEOM): Mohammed Al-Burayk vào sân thay Khalifah Al-Dawsari.
- 85'Thay người
Phút 85' (Al Diriyah): Mohammed Dheban vào sân thay Hussain Al-Sabiyani.
- 85'Thay người
Phút 85' (Al Diriyah): Hussain Al Qahtani vào sân thay Óscar Rodríguez.
- 90+8'Thẻ vàng
Phút 90+8': Muhanad Al Saad (NEOM) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90'NEOM ép sân
Cầm bóng: Al Diriyah 38% - 62% NEOM, dứt điểm 14 - 14 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 2 - 4.
- KTKết thúc: Al Diriyah 1-2 NEOM
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 23:53 30/10/2026
NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 19 điểm. Al Diriyah xếp ngay dưới hai bậc, ở hạng 8 với 15 điểm. Cuộc gặp lúc 21h50 ngày 30/10/2026 trên sân Prince Turki bin Abdul Aziz vì thế là điểm nóng của cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.
NEOM giữ lợi thế trên bảng xếp hạng
Khoảng cách giữa hai đội là 4 điểm và 2 bậc. NEOM đang ở vị thế của đội bám sát nhóm đầu, còn Al Diriyah cần chiến thắng để rút ngắn khoảng cách với đối thủ.
Một trận thắng có thể thay đổi bức tranh chung. Nếu Al Diriyah thắng, họ sẽ rút ngắn chênh lệch còn 1 điểm. Ngược lại, NEOM thắng sẽ nới khoảng cách lên 7 điểm.
Phong độ: cả hai đều thiếu ổn định
Trong 5 trận gần nhất, NEOM thắng 2 trận và thua 3 trận. Họ vừa nhận thất bại ở trận mới nhất, nhưng trước đó đã có chiến thắng, cho thấy đội bóng vẫn có khả năng bật dậy sau những cú vấp. Chuỗi kết quả của NEOM đan xen thắng và thua, và việc thua 3 trong 5 trận là điểm cần lưu ý.
Al Diriyah có 5 trận gần nhất với 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Họ cũng thua ở trận mới nhất. Dù vậy, hai trận hòa cho thấy đội bóng không dễ bị đánh bại hoàn toàn, nhưng họ chưa tìm được sự dứt điểm cần thiết để biến các kết quả hòa thành chiến thắng.
Điểm then chốt về chiến thuật
Cả hai đội cùng thua ở trận gần nhất, nên áp lực lấy lại mạch kết quả là chung cho cả hai bên. Điều này có thể khiến trận đấu bắt đầu thận trọng, khi mỗi bên đều muốn tránh thêm một thất bại liên tiếp.
Với NEOM, bài toán là duy trì khoảng cách trên bảng xếp hạng và củng cố vị trí trong nhóm bám đuổi. Với Al Diriyah, chủ nhà có lợi thế sân quen thuộc và cần tận dụng nó để thu hẹp khoảng cách điểm số. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và hạn chế sai sót ở những phút đầu sẽ có lợi thế tâm lý lớn.
Nhận định
Xét vị trí trên bảng xếp hạng, NEOM nhỉnh hơn về thành tích tích lũy. Tuy nhiên, phong độ gần đây của cả hai đều thiếu ổn định, nên khoảng cách 4 điểm chưa đủ để xem đội khách chắc chắn chiếm ưu thế. Al Diriyah có động lực rõ ràng để đòi lại thể diện sau trận thua gần nhất, còn NEOM muốn khẳng định vị thế trong nhóm bám sát cuộc đua. Đây là cuộc đối đầu cân bằng, nơi những chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)