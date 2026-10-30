Al Diriyah 1-2 NEOM: NEOM giành chiến thắng NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 19 điểm, hơn Al Diriyah 4 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 21h50 ngày 30/10/2026 trên sân Prince Turki bin Abdul Aziz.

Al Diriyah 1 - 2 NEOM Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Diriyah tiếp đón NEOM.

12' NEOM ép sân Cầm bóng: Al Diriyah 33% - 67% NEOM, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; cứu thua 0 - 1.

17' BÀN THẮNG! Al Diriyah (1-0) Phút 17': Idrissa Gueye (Al Diriyah) lập công (kiến tạo: Darwin Nuñez). Tỷ số: 1 - 0.

25' NEOM ép sân Cầm bóng: Al Diriyah 35% - 65% NEOM, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 2.

38' NEOM ép sân Cầm bóng: Al Diriyah 38% - 62% NEOM, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 3.

45' VAR Phút 45': Phạt đền được công nhận — Mohannad Abu Taha (NEOM).

45' Thay người Phút 45' (NEOM): Faisal Al-Ghamdi vào sân thay Abbas Al Hassan.

45+5' BÀN THẮNG! NEOM (1-1) Phút 45+5': Saïd Benrahma (NEOM) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' NEOM ép sân Cầm bóng: Al Diriyah 36% - 64% NEOM, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 4.

64' Thay người Phút 64' (NEOM): Alexandre Lacazette vào sân thay Georgios Masouras.

64' Thay người Phút 64' (NEOM): Muhanad Al Saad vào sân thay Islam Ahmed Hawsawi.

65' NEOM ép sân Cầm bóng: Al Diriyah 36% - 64% NEOM, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 4.

68' BÀN THẮNG! NEOM (1-2) Phút 68': Alexandre Lacazette (NEOM) lập công (kiến tạo: Saïd Benrahma). Tỷ số: 1 - 2.

70' Thay người Phút 70' (Al Diriyah): Meshari Fahad Al Nemer vào sân thay Adil Boulbina.

70' Thay người Phút 70' (Al Diriyah): Abdulaziz Al Faraj vào sân thay Taher Wadi.

78' NEOM ép sân Cầm bóng: Al Diriyah 36% - 64% NEOM, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 2 - 4.

82' Thay người Phút 82' (NEOM): Abdulaziz Al-Othman vào sân thay Saïd Benrahma.

82' Thay người Phút 82' (NEOM): Mohammed Al-Burayk vào sân thay Khalifah Al-Dawsari.

85' Thay người Phút 85' (Al Diriyah): Mohammed Dheban vào sân thay Hussain Al-Sabiyani.

85' Thay người Phút 85' (Al Diriyah): Hussain Al Qahtani vào sân thay Óscar Rodríguez.

90+8' Thẻ vàng Phút 90+8': Muhanad Al Saad (NEOM) nhận thẻ vàng (Foul).

90' NEOM ép sân Cầm bóng: Al Diriyah 38% - 62% NEOM, dứt điểm 14 - 14 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 2 - 4.

KT Kết thúc: Al Diriyah 1-2 NEOM Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 23:53 30/10/2026

Đội hình chính thức Al Diriyah Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Lage NEOM Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Galtier 97 Amin Al Bukhari 12 T. Wadi 19 B. Djimsiti 99 C. Mbemba 16 Hussain Al Sibyani 14 Óscar Rodríguez 5 I. Gueye 20 E. Millot 17 C. Diandy 29 D. Núñez 10 A. Boulbina 81 Luís Maximiano 4 Khalifah Al Dawsari 5 M. Sarr 44 N. Zézé 27 Islam Hawsawi 14 Khalil Al Absi 15 Abdulmalik Al Oyayari 6 A. Al Hassan 19 Mohannad Abu Taha 10 S. Benrahma 7 G. Masouras Dự bị Al Diriyah 2 Abdulaziz Al Faraj 75 Meshari Al Nemer 52 Hussain Al Qahtani 34 Mansour Hibatullah Al Sibyani 32 Abdullah Al Zaid 87 Qassem Lajami 78 Khalid Al Asiri 6 Sultan Al Farhan NEOM 91 A. Lacazette 8 Faisal Al Ghamdi 55 Muhammad Al Dosari 2 Mohammed Al Burayk 9 Abdulaziz Al Othman 75 Khalid Al Rammah 77 Muhannad Al Saad 53 Geovanny Balanta Olivar 33 Abdulrahman Dagriri Cập nhật đội hình lúc 21:22 30/10/2026

Al Diriyah Thống kê NEOM 41% Kiểm soát bóng 59% 19 Dứt điểm 15 5 Trúng đích 5 2 Phạt góc 5 9 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật S. Benrahma NEOM 1 bàn · 1 kiến tạo I. Gueye Al Diriyah 1 bàn A. Lacazette NEOM 1 bàn D. Núñez Al Diriyah 1 kiến tạo · điểm 6.91

NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 19 điểm. Al Diriyah xếp ngay dưới hai bậc, ở hạng 8 với 15 điểm. Cuộc gặp lúc 21h50 ngày 30/10/2026 trên sân Prince Turki bin Abdul Aziz vì thế là điểm nóng của cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

NEOM giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội là 4 điểm và 2 bậc. NEOM đang ở vị thế của đội bám sát nhóm đầu, còn Al Diriyah cần chiến thắng để rút ngắn khoảng cách với đối thủ.

Một trận thắng có thể thay đổi bức tranh chung. Nếu Al Diriyah thắng, họ sẽ rút ngắn chênh lệch còn 1 điểm. Ngược lại, NEOM thắng sẽ nới khoảng cách lên 7 điểm.

Phong độ: cả hai đều thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, NEOM thắng 2 trận và thua 3 trận. Họ vừa nhận thất bại ở trận mới nhất, nhưng trước đó đã có chiến thắng, cho thấy đội bóng vẫn có khả năng bật dậy sau những cú vấp. Chuỗi kết quả của NEOM đan xen thắng và thua, và việc thua 3 trong 5 trận là điểm cần lưu ý.

Al Diriyah có 5 trận gần nhất với 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Họ cũng thua ở trận mới nhất. Dù vậy, hai trận hòa cho thấy đội bóng không dễ bị đánh bại hoàn toàn, nhưng họ chưa tìm được sự dứt điểm cần thiết để biến các kết quả hòa thành chiến thắng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Cả hai đội cùng thua ở trận gần nhất, nên áp lực lấy lại mạch kết quả là chung cho cả hai bên. Điều này có thể khiến trận đấu bắt đầu thận trọng, khi mỗi bên đều muốn tránh thêm một thất bại liên tiếp.

Với NEOM, bài toán là duy trì khoảng cách trên bảng xếp hạng và củng cố vị trí trong nhóm bám đuổi. Với Al Diriyah, chủ nhà có lợi thế sân quen thuộc và cần tận dụng nó để thu hẹp khoảng cách điểm số. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và hạn chế sai sót ở những phút đầu sẽ có lợi thế tâm lý lớn.

Nhận định

Xét vị trí trên bảng xếp hạng, NEOM nhỉnh hơn về thành tích tích lũy. Tuy nhiên, phong độ gần đây của cả hai đều thiếu ổn định, nên khoảng cách 4 điểm chưa đủ để xem đội khách chắc chắn chiếm ưu thế. Al Diriyah có động lực rõ ràng để đòi lại thể diện sau trận thua gần nhất, còn NEOM muốn khẳng định vị thế trong nhóm bám sát cuộc đua. Đây là cuộc đối đầu cân bằng, nơi những chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả.

Al Diriyah 5 trận gần nhất B T H B H 11 Trận 4-3-4 T-H-B 9 Ghi (TB 0.8) 11 Thủng lưới NEOM 5 trận gần nhất B T B B T 11 Trận 6-1-4 T-H-B 16 Ghi (TB 1.5) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 12 9 1 2 +20 28 T B T T T 2 Al-Nassr 11 9 1 1 +17 28 T T T T H 3 Al-Hilal Saudi FC 10 9 0 1 +21 27 T T T T B … 5 Al-Ahli Jeddah 10 7 0 3 +14 21 T T T T B 6 NEOM 11 6 1 4 +7 19 T B B H T 7 Al-Ettifaq 11 5 3 3 +1 18 T B T H H 8 Al Diriyah 11 4 3 4 -2 15 B T H B H 9 Al Khaleej Saihat 12 3 6 3 -5 15 T B T T H …