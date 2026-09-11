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Al-Faisaly FC 1-3 Al-Ittihad FC: Al-Ittihad FC giành chiến thắng

Văn Thể11/09/2026 17:49

Đang trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, Al-Faisaly FC đối mặt thử thách lớn mang tên Al-Ittihad FC trên sân Al Majma’a Sport City.

Al-Faisaly FC1 - 3Al-Ittihad FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Faisaly FC tiếp đón Al-Ittihad FC.

  • 12'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Faisaly FC 27% - 73% Al-Ittihad FC, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 1.

  • 25'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Faisaly FC 33% - 67% Al-Ittihad FC, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 3 - 4.

  • 28'BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (0-1)

    Phút 28': Steven Bergwijn (Al-Ittihad FC) lập công (kiến tạo: Richard Ríos Montoya). Tỷ số: 0 - 1.

  • 38'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Faisaly FC 32% - 68% Al-Ittihad FC, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 3 - 5.

  • 43'BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (0-2)

    Phút 43': Youssef En-Nesyri (Al-Ittihad FC) lập công (kiến tạo: George Ilenikhena). Tỷ số: 0 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al-Faisaly FC): Theo Bongonda vào sân thay Eid Al-Muwallad.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Thẻ vàng

    Phút 48': Hassan Kadesh (Al-Ittihad FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 51'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Faisaly FC 33% - 67% Al-Ittihad FC, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 1 - 0.

  • 59'BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (0-3)

    Phút 59': Youssef En-Nesyri (Al-Ittihad FC) lập công (kiến tạo: George Ilenikhena). Tỷ số: 0 - 3.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Al-Ittihad FC): Georginio Wijnaldum vào sân thay George Ilenikhena.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Al-Ittihad FC): Mukhtar Ali vào sân thay Richard Ríos Montoya.

  • 63'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Faisaly FC 38% - 62% Al-Ittihad FC, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 1 - 0.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Al-Faisaly FC): Hussain Al Zarie vào sân thay Mohammed Ali Al Shanqiti.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Al-Faisaly FC): Abdulaziz Al-Bishi vào sân thay Christian Bassogog.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Al-Ittihad FC): Muath Faquihi vào sân thay Faris Abdi.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Al-Ittihad FC): Saleh Al-Shehri vào sân thay Youssef En-Nesyri.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al-Faisaly FC 43% - 57% Al-Ittihad FC, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 1 - 1.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Al-Faisaly FC): Ayman Fallatah vào sân thay Abdulrahman Al Shereaf.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Al-Faisaly FC): Saud Thamer Haddad vào sân thay Jaime Seoane.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Al-Ittihad FC): Marwan Al-Sahafi vào sân thay Steven Bergwijn.

  • 87'BÀN THẮNG! Al-Faisaly FC (1-3)

    Phút 87': Theo Bongonda (Al-Faisaly FC) lập công (kiến tạo: Saud Thamer Haddad). Tỷ số: 1 - 3.

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al-Faisaly FC 43% - 57% Al-Ittihad FC, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 1 - 1.

  • KTKết thúc: Al-Faisaly FC 1-3 Al-Ittihad FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 00:44 12/09/2026

Đội hình chính thức
Al-Faisaly FC
Sơ đồ 4-1-3-2 · HLV G. Solinas
Al-Ittihad FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jens Wissing
1
Fernando Pacheco
2
Yaseen Barnawi
4
A. Seck
5
Andrei Girotto
50
Mohammed Ali Al Shanqiti
6
Eid Al Muwallad
8
Flávio
20
Jaime Seoane
77
A. Al Shereaf
13
C. Bassogog
19
Alexandre Mendy
1
P. Rajković
13
Muhannad Al Shanqiti
2
Danilo Pereira
15
Hassan Kadesh
25
F. Abdi
27
Ahmed Al Ghamdi
30
D. Lopy
5
R. Rios
34
S. Bergwijn
21
Y. En-Nesyri
9
G. Ilenikhena
Dự bị
Al-Faisaly FC
70 Mohammed Jahfali3 Khalid Al Harbi24 Abdulaziz Al Bishi82 Hussain Al Zarie10 T. Bongonda95 Ayman Fallatah\t87 Abdullah Al Sabeat88 Saud Haddad26 Jafar Mohammed Hasawi Al
Al-Ittihad FC
50 Mohammed Al Absi22 Marwan Al Sahafi23 G. Wijnaldum11 Saleh Al Shehri8 Mukhtar Ali66 Mohammed Barnawi42 Muath Faqeehi41 Mohammed Fallatah60 Rakan Kaabi
Cập nhật đội hình lúc 22:20 11/09/2026
Al-Faisaly FCThống kêAl-Ittihad FC
47%
Kiểm soát bóng
53%
10
Dứt điểm
12
2
Trúng đích
4
4
Phạt góc
3
8
Phạm lỗi
13
2
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
Y. En-Nesyri
Y. En-Nesyri
Al-Ittihad FC
2 bàn
S. Bergwijn
S. Bergwijn
Al-Ittihad FC
1 bàn
T. Bongonda
T. Bongonda
Al-Faisaly FC
1 bàn
G. Ilenikhena
G. Ilenikhena
Al-Ittihad FC
2 kiến tạo · điểm 7.48
R. Rios
R. Rios
Al-Ittihad FC
1 kiến tạo · điểm 7.7
Saud Haddad
Saud Haddad
Al-Faisaly FC
1 kiến tạo · điểm 5.98

Vào lúc 22h45 ngày 11/09/2026, sân vận động Al Majma’a Sport City sẽ là nơi diễn ra cuộc so tài giữa Al-Faisaly FC và Al-Ittihad FC. Bước vào cuộc tiếp đón đối thủ đang có vị thế cao hơn, Al-Faisaly FC đối diện với nhiệm vụ cấp bách là phải tìm kiếm một kết quả tích cực để chấm dứt chuỗi trận không thắng kéo dài.

Khó khăn bủa vây Al-Faisaly FC

Al-Faisaly FC đang trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng ảm đạm. Thống kê trong 5 trận đấu gần nhất cho thấy đội chủ nhà chưa giành được bất kỳ thắng lợi nào, với thành tích gồm 3 trận hòa và 2 thất bại. Trận đấu gần nhất của họ khép lại bằng một thất bại, nối tiếp chuỗi kết quả kém thuyết phục trước đó gồm một trận hòa, một thất bại và hai trận chia điểm liên tiếp.

Sự sa sút này phản ánh trực tiếp qua thứ hạng hiện tại. Al-Faisaly FC đang đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm tích lũy được. Việc nằm ở nhóm cuối bảng tạo nên áp lực tâm lý không nhỏ, buộc ban huấn luyện cùng các cầu thủ phải nhanh chóng tìm ra phương án xốc lại tinh thần thi đấu trên sân nhà.

Al-Ittihad FC duy trì phong độ thăng hoa

Ở chiều ngược lại, Al-Ittihad FC thể hiện diện mạo hoàn toàn trái ngược với phong độ cực kỳ ấn tượng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội khách hoàn toàn bất bại khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ có duy nhất 1 trận hòa. Đáng chú ý, họ đang duy trì mạch 2 trận thắng liên tiếp sau khi đã có một trận hòa và hai chiến thắng ở các lượt đấu trước đó.

Nhờ phong độ thăng tiến ổn định, Al-Ittihad FC hiện đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 14 điểm. Cách biệt 11 điểm và 13 bậc giữa hai câu lạc bộ là minh chứng rõ nét cho sự vượt trội về mặt hiệu quả cũng như tính tổ chức trong lối chơi của đội bóng này.

Ưu thế đối đầu nghiêng về đội khách

Thành tích đối đầu gần đây tiếp tục củng cố sự tự tin cho Al-Ittihad FC. Xét trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Al-Ittihad FC chiếm thế áp đảo với 3 trận thắng, trong khi Al-Faisaly FC chỉ có 1 lần được hưởng niềm vui chiến thắng và hai đội hòa nhau 1 lần.

Lợi thế sân nhà Al Majma’a Sport City là điểm tựa duy nhất để Al-Faisaly FC nuôi hy vọng tạo ra bất ngờ. Tuy nhiên, nếu không thể nâng cao tính chắc chắn ở tuyến dưới và cải thiện sự hiệu quả khi chuyển đổi trạng thái, đội chủ nhà sẽ khó lòng ngăn chặn một đối thủ đang có phong độ cao và sở hữu bề dày thành tích đối đầu vượt trội như Al-Ittihad FC.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Faisaly FC · 1 thắng1 hòaAl-Ittihad FC · 3 thắng
04/02/2024
Tứ kết
Al-Faisaly FC
0 - 4
Al-Ittihad FC
AF
21/01/2022
Al-Ittihad FC
1 - 0
Al-Faisaly FC
AF
27/08/2021
Al-Faisaly FC
1 - 2
Al-Ittihad FC
AF
23/02/2021
Al-Ittihad FC
1 - 3
Al-Faisaly FC
AF
23/11/2020
Al-Faisaly FC
1 - 1
Al-Ittihad FC
Hòa
Al-Faisaly FC
5 trận gần nhất
HHBHB
6
Trận
0-3-3
T-H-B
4
Ghi (TB 0.7)
10
Thủng lưới
Al-Ittihad FC
5 trận gần nhất
TTHTT
6
Trận
4-2-0
T-H-B
9
Ghi (TB 1.5)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC6501+1215BTTTT
2Al-Nassr6501+915TBTTT
3Al-Qadisiyah FC6501+815TTTTB
4Al-Ittihad FC6420+414TTHTT
5NEOM6402+512TTBBT
16Al-Fateh6033-53BHHHB
17Al-Faisaly FC6033-63HHBHB
18Abha6015-81BBBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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